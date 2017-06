Startseite

Unsichere Rahmenbedingungen: Trump bereitet Finanzinvestoren Sorgen

US-Präsident Trump singt das Hohelied des Protektionismus. Etwas, das Investoren nicht gern hören. Eine neue Umfrage belegt das jetzt, denn die große Mehrheit der darin befragten Kapitalgeber sieht in seiner Politik erhebliche Risiken.

Unter US-Präsident Donald Trump haben Investoren einer Studie zufolge Sorgen vor einer Abschottung der Märkte. 60 Prozent der befragten Kapitalgeber, die Geld in Private Equity stecken, bezeichneten Protektionismus als erhebliches Risiko für ihre Investitionen, berichtete der Auftraggeber der Studie, Coller Capital.

Daher schätzen sie die Aussichten in Nordamerika schlechter ein als in Europa oder Asien. "Es herrscht Unsicherheit, wie sich die steuerlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen in den USA entwickeln", sagte Coller-Capital-Partner Michael Schad. Während 27 Prozent der Befragten eine Verbesserung des Umfelds in den USA erwarten, befürchten 23 Prozent eine Verschlechterung.

Coller Capital befragt zweimal im Jahr große Investoren wie Versicherungsgesellschaften und Pensionsfonds aus der ganzen Welt, die in Unternehmensbeteiligungsfonds (Private Equity) investieren. Wegen der niedrigen Zinsen suchen sie händeringend nach alternativen Anlagen und rennen den Finanzinvestoren die Türen ein.

Jährliche Rendite von 11 Prozent im Schnitt

Angesichts der Geldflut buhlen oft zahlreiche Interessenten um zum Verkauf stehenden Firmen, was die Preise nach oben treibt - und damit die Renditen der Finanzinvestoren begrenzt. Dennoch sei Private Equity für die Kapitalgeber nach wie vor attraktiv. "80 Prozent der Investoren erwirtschaften eine jährliche Rendite von elf Prozent oder mehr", sagte Schad.

Eine Überhitzung des Markts sieht Schad nicht, die Private-Equity-Firmen seien diszipliniert. "Es werden hohe Preise für gute Beteiligungen gezahlt. Aber was wir im Moment noch nicht sehen, ist, dass sehr hohe Preise für Beteiligungen gezahlt werden, die weniger Qualität haben."

Quelle: n-tv.de