Dax vorsichtig, Dow auch: Zündet Draghi die nächste Rally-Stufe?

Der Kurssprung vom Montag macht Lust auf mehr. Vielleicht klappt es doch noch mit der Weihnachtsrally beim Dax? Dann müssen neue Impulse her. Die Wall Street kann diesmal wohl nicht helfen.

Eine sich vorab bereits abzeichnende Entscheidung hat dem Dax am Montag auf die Sprünge geholfen. Eine "überraschende Entscheidung" sorgt am Dienstag dafür, dass er sein neu gefundes Niveau um 10.700 Punkte halten kann: Laut Bundesvergassungsgericht winken den Versorgern wegen des Atomausstiegs Schadenersatzzahlungen. Daneben beschäftigt die Anleger aber noch ein weitreichenderes Thema - und das "wird der Treibstoff für die Märkte sein", kommentiert n-tv-Börsenexpertin Corinna Wohlfeil.

Der Dax startet am Mittag 0,1 Prozent fester bei 10.693 Punkten. Am Montag war er deutlich fester aus dem Handel gegangen, hatte im Tageshoch 10.731 Zähler erreicht. Der MDax positioniert sich 0,3 Prozent fester bei 20.746 Stellen. Der TecDax gibt seine Anfangsgewinne wieder ab und notiert unverändert bei 1701 Punkten.

Konjunktur: Banken könnten "platzen"

Die Börsianer haben bereits das Treffen der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag im Blick. Es wird allgemein erwartet, dass die Währungshüter das Wertpapierkaufprogramm um 6 Monate verlängern. In der Pressekonferenz dürfte EZB-Präsident Mario Draghi auch zur Situation in Italien und dem italienischen Bankensektor befragt werden. Der steht nach dem "Nein" der Italiener im Verfassungsreferendum und dem danach folgenden Rücktritt von Ministerpräsident Matteo Renzi besonders unter Druck - und könnte, nach Expertenmeinung, eine neue Euro-Krise auslösen.

Viele italienische Banken drohen unter einem Berg fauler Kredite zu ersticken und benötigen dringend frisches Kapital. Unmittelbar auf Messers Schneider steht nach dem "Nein" der Italiener der geplante so genannte Debt-to-Equity-Swap für Monte dei Paschi. Sollte dieser scheitern, droht ein Bail-In der Anteilseigner, wovon viele italienische Privatanleger betroffen sein würden. Beobachter fürchten, dass dies eine Kapitalflucht aus dem Sektor auslösen könnte.

An den Anleihemärkten ist die Flucht in die sicheren Häfen bereits zu erkennen, so stiegen dei Renditen der japanischen Anleihen mit einer Laufzeit von 10 Jahren auf den höchsten Stand seit zehn Monaten.

Im Fokus könnten zudem einige US-Konjunkturdaten stehen. So werden am Nachmittag (MEZ) die Zahlen zur US-Produktivität veröffentlicht. Daneben stehen die Handelsbilanz und der Auftragseingang für Oktober auf den Terminkalendern.

USA: 19.275 und höher?

Die Indizes an der Wall Street werden am Dienstag zum Start wenig verändert erwartet. Ob es dem Dow-Jones-Index gelingen wird, einen weiteren Rekordstand zu erobern, ist noch fraglich. Nachdem das Thema Italien-Referendum weitgehend abgehakt ist, rückt nun das Ergebnis der Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag in den Blick. Der Markt rechnet mit einer Verlängerung des Anleihekaufprogramms. Das Italien-Referendum dürfte EZB-Präsident Mario Draghi die Argumente für eine zeitliche Streckung des Programms über März 2017 hinaus liefern, vermuten Strategen der ING.

Die gegenläufige Geldpolitik der Notenbanken in Europa und Amerika könnte in nächster Zeit den Devisenmarkt und hierüber auch den Aktienmarkt beeinflussen. Allerdings sind entsprechende Schritte weitgehend eingepreist. Daneben könnten am Dienstag Konjunkturdaten für Bewegung sorgen. Ein bremsender Faktor ist der Ölpreis, der nach seiner jüngsten Rally nun leicht im Minus verharrt.

Bei den Aktien schießen TherapeuticsMD vorbörslich 23 Prozent nach oben. Der Pharmakonzern hat Erfolge mit seinem Menopausen-Präparat vorzuweisen. Auch Ford könnten im Blick stehen, nachdem der Automobilkonzern 2,8 Milliarden Dollar am Kapitalmarkt mit Langläufern aufnehmen will. Toll Brothers könnten nachgeben, da der Hausbaukonzern einen Rückgang beim Gewinn je Aktie zu verkraften hat. Ein erhöhter Ausblick des Restaurantbetreibers Bob Evans dürfte der Aktie Auftrieb verleihen. Auch für Coupa Software dürfte es nach oben gehen nach Zahlen über den Erwartungen. Ein Fehlschlag bei der Erprobung eines Diabetes-Medikaments drückt Lexicon Pharmaceuticals 12,7 Prozent nach unten.

Dax: Milliardenentschädigung?

Die Aktien der Versorger RWE und Eon legen mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts (BVG) zum Atomausstieg deutlich zu. In der Spitze geht es für die Titel um jeweils gut 6 Prozent nach oben. Danach pendeln sich die Papiere bei etwa 4 Prozent ein. Im Handel war mit einer Ablehnung der Klage gerechnet worden. Nun heißt es allerdings: Der Atomausstieg verstößt nach Auffassung der Karlsruher Richter teilweise gegen das Grundgesetz. Bemängelt wird vor allem eine fehlende Regelung zur Entschädigung. Das Bundesverfassungsgericht mahnt daher eine Nachbesserung des Gesetzes bis Mitte 2018 an. "Das macht Hoffnung, dass es irgendeine Form von Schadenersatzleistung geben wird", sagt ein Händler.

MDax: Aufsteiger

Die erst vor kurzem an die Börse gekommenen Innogy und Uniper steigen im Dezember bereits in den MDax auf. Rhön-Klinikum und DMG Mori werden den Platz freimachen und steigen in den SDax ab, wo sie Leifheit und Ferratum ersetzen. Innogy und Uniper legen 1,4 und 1,0 Prozent zu.

SDAx: "Harte Bandagen"

Braas verlieren 3,3 Prozent. Als Grund verweisen Händler auf eine gerichtliche Verfügung gegen die Kapitalerhöhung durch den Bieter Standard Industries. "Da wird mit immer härteren Bandagen gekämpft", sagt ein Händler. Der Charakter einer feindlichen Übernahme werde immer klarer, was für Verunsicherungen bei Anlegern sorge, da sie sich auf überraschende Störfeuer einstellen müssten.

TecDax: Aixtron fliegt bald

In den TecDax wird derweil die Medigene-Aktie aufgenommen, welche die Titel der Aixtron verdrängt. Den Schritt begründete die Deutsche Börse mit der Fast-Exit-Regel, da Aixtron hinsichtlich der Marktkapitalisierung die Kriterien für einen Verbleib im TecDax nicht mehr erfülle. Die Änderungen werden zum 19. Dezember 2016 wirksam. Aixtron drehen 1,9 Prozent ins Minus.

Europa: Bieterkampf

Actelion legen 2,0 Prozent zu. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, erwägt Sanofi eine Gegenofferte für Actelion. Derzeit befinden sich die Schweizer in Übernahmegesprächen mit Johnson & Johnson. Die Amerikaner sollen mehr als 250 Dollar je Aktie oder mehr als 27 Milliarden Dollar geboten haben. "Es zeichnet sich ein Übernahmekampf um Actelion an", sagt ein Händler. Gut möglich, dass auch andere Unternehmen wie Roche oder Pfizer noch Interesse bekunden werden.

Devisen: Euro bleibt stark

Der Euro kann sein zum Wochenstart erreichtes Niveau halten. Die europäische Gemeinschaftswährung kostet am Mittag 1,0771 Dollar - 0,1 Prozent mehr als am Montagabend. Am Montagmorgen hatte er noch mit 1,0505 Dollar an der 1,05er Marke gekratzt. Für n-tv-Börsenexperten Frank Meyer ein wichtiger Bereich: "Sollte sie fallen, winkt die Parität." Die Europäische Zentralbank (EZB) hat den Referenzkurs am Montag auf 1,0702 Dollar festgesetzt nach 1,0642 Dollar am Freitag.

Trotz des "Neins" der Italiener zum Verfassungsreferendum hatte der Euro am Montag deutlich zugelegt. "Grund zur Panik gab es letztendlich nicht: Ein neues Aufflackern der Staatsschuldenkrise ist ausgeblieben, und im schlimmsten Fall wird es die EZB ja sowieso wieder richten", kommentiert Antje Praefcke von der Commerzbank die gelassene Haltung der Märkte. Am Donnerstag werde die EZB eine Verlängerung des Kaufprogramms ankündigen und auch die letzten Zweifel ausräumen. "Der Euro kann seine aktuelle Stärke also noch ein paar Tage genießen", erwartet Praefcke.

Rohstoffe: Ölpreis kommt etwas zurück

Der Ölpreisgibt leicht nach. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostet 54,71 Dollar. Das sind 0,4 Prozent weniger als am Montag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Auslieferung im Januar fällt 0,9 Prozent auf 51,28 Dollar.

Händler sprechen von einer leichten Gegenbewegung nach dem jüngsten Anstieg. Die Organisation erdölexportierender Länder (Opec) versucht unterdessen, weitere Länder außerhalb des Kartells an einer Begrenzung der Förderung zu beteiligen. So will sich die Opec mit Ölförderländer wie Mexiko und Kasachstan am Samstag in Wien treffen.

Asien: Risikofreude steigt

Mit steigenden Kursen warteten die Aktienmärkte in Fernost auf. Die Anleger hätten die erste Verunsicherung nach dem gescheiterten Verfassungsreferendum in Italien überwunden, sagten Händler. Auch positive Vorgaben aus den USA und Europa sorgten dafür, dass die Vortagsverluste weitgehend wettgemacht wurden. Ermutigende Konjunkturdaten aus den USA drängten zudem Sorgen um den Euro und die Europäische Union in den Hintergrund. So war das Wachstum der US-Dienstleister dem ISM-Institut zufolge im November überraschend hoch ausgefallen.

In Tokio schloss der Leitindex Nikkei 0,5 Prozent höher bei 18.360 Punkten. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans lag 0,6 Prozent im Plus. Nach oben ging es unter anderem in Hongkong mit dem HSI und an der südkoreanischen Börse in Seoul mit dem Kospi. Gegen den allgemeinen Trend in Asien kam der Shanghai Composite kaum vom Fleck. "Weltweit ist wieder mehr Risikofreude festzustellen", sagte Stephen Innes, Händler der Online-Plattform Oanda.

Quelle: n-tv.de