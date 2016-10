Marktberichte

Protokoll zeigt Uneinigkeit der Fed: Zinssorgen belasten Dax-Start

Beim deutschen Aktienhandel zeichnet sich ein verhaltener Start ab. Sowohl aus den USA als auch aus Asien kommen negative Vorgaben. Darüber, was die jüngsten, desaströsen Zahlen aus China bedeuten, sind die Experten allerdings uneins.

Auch heute dürften sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt zurückhalten. Zu groß seien weiterhin die politischen und konjunkturellen Unsicherheiten, sagten Händler. Banken und Broker sagten für die Eröffnung wenig veränderte Kurse voraus. Der Dax hatte am Mittwoch 0,5 Prozent auf 10.523,07 Punkte verloren. Maue Firmenbilanzen und die US-Geldpolitik hatten die Märkte belastet. Händler fürchten, dass die US-Bilanzsaison wenig erfreulich verlaufen wird. Zudem geht von den US-Wahlen weiterhin große Unsicherheit aus.

Aus dem nach Handelsschluss in Europa veröffentlichten Protokoll der Fed-Sitzung im September ging hervor, dass die Notenbank trotz interner Differenzen über den rechten Zeitpunkt auf eine Zinserhöhung zusteuert. An den Terminmärkten sehen die Anleger die Wahrscheinlichkeit eines solchen Schrittes für Dezember bei rund 70 Prozent.

Asien: Geteilte Meinung zu Chinas Exporten

An den ostasiatischen Börsen überwiegen nach der Veröffentlichung des Fed-Protokolls die negativen Vorzeichen. Besser als die übrigen Aktienmärkte der Region hält sich die Börse in Schanghai, die kaum verändert tendiert. Dass die chinesischen Exporte im September in US-Dollar gemessen überraschend deutlich eingebrochen sind, belastet die Kurse kaum. Bei den Daten könnte es sich um einen Ausreißer gehandelt haben, heißt es. Spätestens im Oktober dürften vermehrt Aufträge für das Weihnachtsgeschäft hereinkommen, die dann auch wieder höhere Ausfuhren zur Folge hätten.

Die starke US-Wirtschaft in Verbindung mit einer schwachen chinesischen Währung dürfte der chinesischen Exportwirtschaft ebenfalls zugute kommen, so Marktteilnehmer weiter. Am Donnerstag hat die chinesische Notenbank (PBoC) den Yuan mit 6,7296 je US-Dollar abermals niedriger gefixt. An der Tokioter Börse fällt der Nikkei-225-Index um 0,5 Prozent auf 16.758 Punkte, nachdem der als Fluchtwährung in Krisenzeiten geltende Yen nach den schwächeren China-Daten zum Dollar und anderen Währungen aufgewertet hat.

Weniger gelassen als in Schanghai reagieren die Anleger in Hongkong auf die Exportdaten. Dort gibt der Hang-Seng-Index um 1,1 Prozent nach. Schwächere Exporte bedeuteten, dass auch die Aussichten der Industrieproduktion nicht gut seien, sagt Alexander Lee, Marktstratege bei DBS Vickers. Auch die Börse in Sydney leidet mit einem Minus von 0,8 Prozent deutlicher unter den chinesischen Konjunkturdaten. China ist wichtigster Abnehmer australischer Rohstoffe.

Rohstoffe: Ölpreis gibt nach

Die Ölpreise fallen weiter. Am Morgen kostet ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember 51,45 US-Dollar. Das sind 36 Cent weniger als am Mittwoch. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte WTI zur November-Lieferung sank um 38 Cent auf 49,80 Dollar. Bis einschließlich Montag waren die Preise im Trend gestiegen.

Hauptthema am Markt bleibt die angestrebte Förderkürzung, die das Ölkartell Opec in Zusammenarbeit mit dem großen Förderer Russland erreichen will. Offenbar soll es dazu ein weiteres Treffen Ende Oktober in Wien geben, wie Russlands Energieminister Alexander Novak am Mittwoch sagte. Die Skepsis unter Fachleuten bleibt hoch, dass eine Umsetzung der Ende September beschlossenen Förderkürzung gelingt. Ein wichtiger Einwand ist die unterschiedliche Interessenlage innerhalb der Opec.

Devisen: Euro bewegt sich nicht

Der Euro hält sich knapp über der Marke von 1,10 US-Dollar. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,1015 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,1020 Dollar festgelegt. Zulauf erhielt am Donnerstagmorgen der japanische Yen. Auslöser waren schwache Außenhandelszahlen aus der weltweit zweitgrößten Volkswirtschaft China. Japans Währung gilt als sicherer Anlagehafen, der von negativen Nachrichten meistens profitiert.

