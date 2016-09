Marktberichte

Notenbanken machen Kurse: Yen nimmt dem Dax den Japan-Schwung

Heute ist der "Tag der Notenbanken". Die Bank of Japan legt vor - und liefert irgendwie. Die steilere Zinskurve hilft vor allem Banken auf die Sprünge. Nun warten Anleger auf die Fed am Abend.

Am deutschen Aktienmarkt verliert der von der japanischen Notenbank ausgelöste Schwung zunehmend an Kraft. Experten schieben die Schuld dafür auf einen stärkeren Yen. Die japanische Währung hatte zunächst mit Verlusten auf die geldpolitische Entscheidung der japanischen Notenbank (BoJ) reagiert, hat diese in der Zwischenzeit aber nicht nur wettgemacht, sondern notiert gegen den Dollar nunmehr ein Prozent höher. Steigende Yen-Notierungen korrelieren häufig mit fallenden Kursen an den Börsen.

Und so bröckeln die Gewinn in den Indizes. Aktuell steht der Leitindex Dax noch mit 0,6 Prozent im Plus bei 10.460 Punkten. Der MDax legt 0,3 Prozent zu auf 21.291 Zähler. Der TecDax erhöht sich um 0,5 Prozent auf 1783 Stellen.Profiteure des BoJ-Kurses sind vor allem die Finanzwerte. Abschläge verbuchen dagegen die Immobilienwerte.

Die BoJ-Schützenhilfe verhilft auch der Wall Street zunächst zu Gewinnen. Kurz nach Handelsbeginn steigt der Dow-Jones-Index um 0,5 Prozent auf 18.215 Punkte. Der S&P-500 und der Nasdaq-Composite gewinnen ebenfalls je 0,5 Prozent. Neben der BoJ geben höhere Ölpreise den Kursen Auftrieb.

Zuvor hatte die BoJ den Leitzins bestätigt, will aber den geldpolitischen Instrumentenkasten nun verstärkt zur Steuerung der Zinsstrukturkurve einsetzen. Die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen soll bei Null gehalten werden. Auch will die BoJ die monetäre Basis so lange ausweiten, bis die Inflationsrate das Niveau von zwei Prozent übersteigt. Ins Blickfeld rückt nun die Sitzung der US-Notenbank Federal Reserve, die am Abend (MESZ) das Ergebnis der zweitägigen Sitzung ihres Offenmarktausschusses bekannt gibt.

Banken gesucht

Im Dax notieren weiter beinahe alle Wert mit grünen Vorzeichen. Allen voran sind die Commerzbank gesucht, die 3,2 Prozent zulegen. Allianz verbessern sich um 1,8 Prozent. Munich Re klettern um 1,6 Prozent. Deutsche Telekom schieben sich nach einem Großauftrag von Daimler mit einem Plus von 2,0 Prozent dazwischen. Die Telekom-Tochter wird weiter die Großrechner und wichtige IT-Anwendungen für den Automobilhersteller betreiben.

In der zweiten Reihe ziehen mit Aareal Bank und Deutsche Pfandbriefbank ebenfalls Finanztitel an. An die Spitze der Gewinner setzt sich mit einem Aufschlag von 2,9 Prozent derweil aber Krones.

Im TecDax sind allen voran Telefonica gesucht, die 5,3 Prozent anziehen. "Die Aktie ist zuletzt stark hinter den Wettbewerbern zurückgeblieben", sagt ein Marktteilnehmer. Das locke Käufer an. Zudem könne ein neues Gebührenmodell bei O2 die Wettbewerbsposition verbessern. Abwärts geht es dagegen für Jenoptik, die 4,7 Prozent einbüßen. Der bevorstehende Abgang des langjährigen Chefs erwischt Anleger auf dem falschen Fuß. "Firma und Aktienkurs haben sich unter ihm prima entwickelt, deshalb ist das erstmal negativ", sagte ein Händler. Seit seinem Amtsantritt im Juli 2007 hat sich der Kurs der Aktie mehr als verdoppelt.

An Der Wall Street stehen ebenfalls die Finanzwerte im Fokus. Im Dow verbessern sich JP Morgan und Goldman Sachs um je 0,7 Prozent. Eine um acht Prozent erhöhte Quartalsdividende verhilft dem Kurs von Microsoft zu einem Anstieg um 0,7 Prozent. Der Konzern plant überdies einen Aktienrückkauf im Volumen von 40 Milliarden Dollar. General Mills steht mit den vorbörslich veröffentlichten Geschäftszahlen im Fokus. Der Lebensmittelkonzern hat zwar mit dem Gewinn je Aktie im ersten Geschäftsquartal die Erwartungen übertroffen, beim Umsatz aber geschwächelt. Die Aktie fällt um 1,9 Prozent. Eine positive Analystenempfehlung verhilft Monsanto zu einem Plus von 1,4 Prozent.

Asien: BoJ-Aussagen beflügeln Nikkei

Die Tatsache, dass die japanische Notenbank ihren Leitzins unverändert gelassen, aber überraschend einen neuen geldpolitischen Handlungsrahmen angekündigt hat, sorgte in Tokio für deutliche Kursgewinne. Auch hier waren vor allem Finanztitel gesucht. Für den Nikkei-225 ging es um 1,9 Prozent auf 16.808 Punkte nach oben.

An den anderen asiatischen Aktienmärkten fielen die Reaktionen dagegen wesentlich moderater aus. Der Schanghai-Composite legte nur um 0,1 Prozent auf 3026 Punkte zu. Hier stützte die Fortsetzung der Konsolidierung im Stahlsektor. In Hongkong stand ein Börsendebüt im Fokus. Die Postal Savings Bank of China hat mit ihrem Börsendebüt mehr als sieben Milliarden US-Dollar eingenommen.

Devisen: Yen sackt ab, Euro etwas leichter

Am Devisenmarkt profitiert der Yen nach einer Berg- und Talfahrt von den BoJ-Beschlüssen. Für einen Dollar werden nur noch rund 100,70 Yen gezahlt. Damit notiert der Dollar zur japanischen Währung auf dem niedrigsten Stand seit vier Wochen. Im Tageshoch kostete der Greenback 102,78 Yen. Der Euro zeigt sich wenig verändert bei etwa 1,1140 Dollar. Sollte sich die Fed am Abend "falkenhaft" äußern, dürfte der Dollar jedoch Boden gutmachen.

Derweil ist der Kurs des Euro ist gefallen. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1150 US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8969 Euro. Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,85693 britische Pfund, 112,49 japanische Yen und 1,0883 Schweizer Franken fest.

Rohstoffe: Ölpreise gehen hoch

Am Rohstoffmarkt setzen die Ölpreise ihren Anstieg fort. Der Preis für ein Barrel Leichtöl der US-Sorte WTI steigt um 2 Prozent auf 44,94 Dollar. Wie am Vortag treiben Spekulationen die Preise, dass sich die Ölländer doch noch auf eine Fördermengenbegrenzung einigen werden. Sie treffen sich in der kommenden Woche zu einer Konferenz in Algerien. Russlands ständiger Vertreter bei der Opec, Wladimir Woronkow, hat schon die Bereitschaft seines Landes signalisiert, die Fördermenge einzufrieren.

Überdies hatte der US-Branchenverband American Petroleum Institute am Dienstagabend einen deutlichen Rückgang der US-Ölvorräte gemeldet. Das befeuert Erwartungen, dass auch die offiziellen Lagerbestandsdaten des US-Energieministeriums am Mittwoch eine Abnahme ausweisen.

Der Goldpreis zieht ebenfalls deutlicher an. Mit 1324 Dollar kostet die Feinunze 9 Dollar mehr als im späten US-Handel am Dienstag.

Quelle: n-tv.de