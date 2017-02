Endet die US-Rally?: Yellen schwingt den Dax-Taktstock

Die Musik am deutschen Aktienmarkt spielt in den USA. Dort äußert sich Fed-Chefin Yellen zur weiteren Geld- und Zinspolitik. Kommt die nächste Erhöhung früher, wäre die Rally schneller beendet als gedacht. Und der Dax?

Der starke Wochenstart mit einem Plus von mehr als 100 Punkten beim Dax zehrt an den Kräften des deutschen Leitindex. Am Dienstag beträgt die Handelsspanne magere 35 Zähler. "Der Dax tritt auf der Stelle", kommentieren die beiden n-tv-Börsenexpertinnen Sabrina Marggraf und Katja Dofel unisono. Allerdings verweisen sie auf mögliche Impulse am Nachmittag aus den USA.

Der Dax notiert am frühen Nachmittag nahezu unverändert bei 11.770 Punkten. Am Montag war er 0,9 Prozent höher geschlossen. Der MDax positioniert sich 0,2 Prozent fester bei 23.300 Zählern. Der TecDax dreht 0,1 Prozent ins Minus auf 1876 Stellen.

Konjunktur: Yellen und ZEW

Keine große Belastung für den deutschen Aktienmarkt sehen Händler im schwachen ZEW-Index. "Dass der Dax etwas zurückkommt, liegt nur am Widerstand bei 11.800 Punkten", sagt ein Händler. Bereits am Morgen habe man aufgrund der geringen Impulse für den Gesamtmarkt damit gerechnet, dass es der Dax nicht über diese Marke schafft. Entsprechend seien im Tagesverlauf auch noch weitere Verluste denkbar.

Der Rückfall im ZEW-Index dürfte hingegen klar den "Trump-Tweets" geschuldet sein: "Der ZEW befragt hauptsächlich Finanzanalysten, und die verunsichert die Themen-Volatilität, die die Trump-Tweets in die Märkte gebracht haben". Zudem rücken die Wahlen in Frankreich und den Niederlanden immer mehr als politische Risiken für die EU in den Fokus. Der ZEW-Index fiel im Februar auf 10,4 nach 16,6 im Januar, obwohl nur ein leichter Rückgang auf 15,0 erwartet wurde.

Die Anleger haben die Rede von US-Notenbankpräsidentin Janet Yellen am Nachmittag vor dem Bankenausschuss des Senats fest im Blick. "Die Fed hat für dieses Jahr drei Zinserhöhungen signalisiert. Die Marktteilnehmer werden also ganz genau hinhören", merkt die Societe Generale an. Der Auftritt Yellens sei "das Schlüsselereignis dieser Woche".

Dax: Unerwartet schlecht

Bei den Einzelwerten im Dax warten Heidelbergcement mit Zahlen auf. Dabei sei das Unternehmen bei allen wichtigen Kennziffern im vierten Quartal hinter den Erwartungen zurückgeblieben, sagt ein Händler. Der wichtige operative Gewinn vor Abschreibungen (OIBD) liege im vierten Quartal um knapp 4 Prozent unter der Konsensschätzung. "Für Aktienkäufe auf einem Kursniveau von 90 Euro sprechen die Zahlen und auch der Ausblick nicht gerade", so der Händler. Die Aktien verlieren 2,1 Prozent.

MDax: Geht doch ...

Bilfinger legen 4,3 Prozent zu. Der Baukonzern will sich künftig auf zwei Geschäftsbereiche, vier Regionen und sechs Industrien konzentrieren. Leicht stützend für den Aktienkurs wirke sich das neue Aktienrückkaufprogramm aus, so ein Händler.

SDax: China mit ins Boot

Grammer drehen 0,5 Prozent ab. Der Autozulieferer verhandelt mit der chinesischen Ningbo Jifeng Auto Parts über eine strategische Partnerschaft. Die Chinesen könnten bei Grammer einsteigen. Diese Spekulation trieb die Grammer-Aktie schon am Montag nach oben.

Europa: CS überzeugend?

Credit Suisse ziehen 2,5 Prozent an. Mit gemischten Gefühlen blicken Händler auf die Zahlen der Schweizer Großbank. "Insgesamt sieht alles schlechter als erwartet aus", sagt ein Händler. Vor allem sei der Verlust erneut deutlich höher ausgefallen. Zudem sei die Leverage Ratio weiterhin zu hoch. Positiv sei die Entwicklung bei den Assets under Management hervorzuheben. Zudem laufe das Geschäft in der Asien-Pazifik-Region besser als erhofft.

6 Prozent schießen PSA nach oben. Hier treibt ein Medienbericht über eine mögliche Fusion der PSA Group mit Opel. Dazu verhandele Opel-Mutter General Motors bereits mit PSA, heißt es. "Das klingt nach Perfect Fit", sagt ein Händler. Opel Astra und SUVs passten gut zu den Modellen von Peugeot. "Das hätte man sich denken können und ist auch nur konsequent", so der Händler.

USA: Yellen gibt die Richtung vor

Nach einem viertägigen Höhenflug mit täglichen Rekordhochs scheint die Wall Street am Dienstag eine Pause einzulegen. Allerdings ist nach Auffassung von Händlern das letzte Wort über die Tagestendenz noch nicht gesprochen.

Sie zielen auf die Rede Yellens ab, aus der sich Marktteilnehmer Hinweise erhoffen, ob und gegebenenfalls inwieweit sich die kurzfristige Geldpolitik der Fed wegen der Politik von US-Präsident Trump geändert hat. Marktanalyst Jim McDonald von Northern Trust sieht den Aktienmarkt bei einer schneller als erwartet verlaufenden Zinserhöhungspolitik nicht ungeschoren davonkommen. Er betrachtet einen schnelleren Zinserhöhungszyklus als eines der größten Marktrisiken der Wall Street im laufenden Jahr.

Devisen: Euro erhält Auftrieb

Wegen Yellen rückt auch wieder das Währungspaar Euro/Dollar in den Vordergrund. Am Nachmittag kann die europäische Gemeinschaftswährung gut 0,3 Prozent zulegen, notiert bei 1,0629 Dollar. Am Montagnachmittag war sie unter die 1,06er Marke gefallen - der tiefste Stand seit vier Wochen. Auch zum Yen hat der Dollar abgewertet. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,0629 Dollar festgesetzt.

Marktbeobachter sprechen von einer Gegenbewegung, nachdem der Euro zuletzt durch politische Unsicherheiten in der Eurozone und eine angekündigte Steuerreform in den USA unter Druck geraten war. Ein etwas schwächer als erwartet ausgefallenes Wirtschaftswachstum in Deutschland konnte den Euro nicht nennenswert bewegen. Im weiteren Handelsverlauf stehen zahlreiche weitere Konjunkturdaten auf dem Programm. Unter anderem könnten Daten zum Wirtschaftswachstum in der Eurozone und die Konjunkturerwartungen des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) für neue Impulse sorgen.

Rohstoffe: Ölpreis kaum verändert

Der Ölpreis versucht sich am Dienstag zu stabilisieren und klettert leicht. Am Nachmittag kostet ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 56,09 Dollar. Das sind 0,9 Prozent mehr als zum Wochenstart. Der Preis für ein Fass der US-Sorte WTI steigt 1,0 Priozent auf 53,36 Dollar.

Nach einem deutlichen Preisrückgang zum Wochenauftakt sprechen Marktbeobachter von einem impulsarmen Handel. Am Ölmarkt rücken Daten zu den Ölreserven stärker in den Fokus, die am Mittwoch veröffentlicht werden. Experten gehen davon aus, dass die Lagerbestände an Rohöl in der vergangenen Woche das sechste Mal in Folge gestiegen sind. Die Aussicht auf einen weiteren Anstieg der US-Ölreserven dürfte die Ölpreise im Handelsverlauf bremsen, hieß es.

Asien: Gewinnmitnahmen drücken Nikkei

An den Aktienmärkten in Fernost fand sich am Dienstag keine einheitliche Tendenz. Anleger ließen aber börsenübergreifend Vorsicht walten. Hintergrund sei der Auftritt der US-Notenbankchefin Yellen im Bankenausschuss des Senats, sagten Händler. Investoren erhoffen sich Hinweise auf den Zeitpunkt und das Tempo der nächsten Zinserhöhung. Für etwas Rückenwind sorgte die Rekordjagd an der Wall Street.

Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans lag 0,2 Prozent im Plus. Mehrere wichtige Indizes, darunter auch der Shanghai Composite, notierten wenig verändert. Einbußen verbuchte dagegen der Aktienmarkt in Tokio. Der Nikkei verlor 1,1 Prozent auf 19.238 Punkte.

Auf die Stimmung drückten Sorgen um Toshiba. Der angeschlagene Industriekonzern verschob die Vorlage seiner Quartalszahlen. Anleger hatten vor allem auf Angaben zu Milliardenbelastungen im Zusammenhang mit dem US-Atomgeschäft gewartet. Toshiba-Aktien brachen um 8 Prozent ein.

