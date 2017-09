Startseite

"Erleichterungsrally" in den USA: Wall Street legt nach "Irma" kräftig zu

Das Schlimmste scheint in Florida überstanden: Am ersten Handelstag der neuen Woche geht es an den New Yorker Börsen kräftig nach oben. Im Pharmasektor ziehen die Aktien von Teva steil an. Tesla gewinnt mit neuen China-Spekulationen.

Die US-Aktienmärkte legen zu Wochenbeginn kräftig zu. Investoren zeigen sich erleichtert, dass sich der Hurrikan "Irma" abgeschwächt hat und die Schäden in Florida wohl nicht so stark ausfallen wie befürchtet. Zudem gibt es ein Durchatmen in der Nordkorea-Krise, nachdem das Land am Wochenende an seinem Unabhängigkeitstag auf einen von vielen Beobachtern erwarteten Raketentest verzichtete.

Der Dow-Jones-Index liegt im frühen New Yorker Nachmittagshandel 1,2 Prozent im Plus bei 22.051 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 gewinnt 1,1 Prozent auf 2488 Zähler. Der Composite-Index der Technologiebörse Nasdaq klettert um 1,2 Prozent auf 6433 Punkte. Der MSCI-Welt-Aktien-Index notierte 0,8 Prozent höher auf einem Allzeit-Hoch von 483,48 Stellen. Der Dax war zuvor in Frankfurt 1,4 Prozent fester bei 12.475 Punkten aus dem Handel gegangen.

"Das ist eine Erleichterungsrally", fasst Marktökonom Peter Cardillo vom Investmenthaus First Standard Financial die Lage an der Wall Street zusammen. "Es sieht so aus, als ob Florida das Schlimmste erspart blieb."

Aktien von Versicherern, die zuletzt wegen der Stürme "Harvey" und "Irma" an Wert verloren hatten, legten an der Wall Street teils kräftig zu. Allstate stiegen um 1,8 Prozent, Travelers um rund 3,0 Prozent. Versicherer aus Florida wie Universal Insurance und HCI legten 16 Prozent zu, Heritage Insurance 22 Prozent.

Das Interesse der Anleger richtete sich auch auf den weltgrößten Generikahersteller Teva. Der Mutterkonzern der deutschen Ratiopharm wird künftig vom bisherigen Chef des dänischen Pharmakonzerns Lundbeck, Kare Schultz, geleitet. Die Personalie kam an der Börse blendend an. Teva schossen in New York 22 Prozent in die Höhe.

Die Aktien von Apple stiegen um 1,8 Prozent. Der Konzern stellt am Dienstag sein neues iPhone vor. Tesla legten 5,1 Prozent zu. Der Elektroauto-Bauer kündigte an, seine Schnellladestationen nun auch in Innenstädten von Metropolen aufzubauen, beginnend mit Chicago und Boston.

Benzin- und Diesel-Aus in China?

Zudem prüft die Regierung in Peking einem Medienbericht zufolge, ob und ab wann auch in China keine Autos mit Benzin- und Dieselmotoren mehr verkauft werden sollten. "Diese Maßnahmen werden sicherlich tiefgreifende Veränderungen für die Entwicklung unsere Autoindustrie mit sich bringen", zitierte die amtlichen Nachrichtenagentur Xinhua den stellvertretenden Industrieminister Xin Guobin. China ist der größte Automarkt der Welt.

Zu den Verlierern gehörten Snap mit einem Kursrückgang von 0,4 Prozent. Investoren verkauften Papiere des Snapchat-Betreibers, nachdem dieser von Analysten heruntergestuft worden war.

Quelle: n-tv.de