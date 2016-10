Marktberichte

Sorgen über Deutsche Bank schwinden: Wall Street eröffnet schwächer

Im New Yorker Aktienhandel erleben Börsianer einen unsicheren Wochenauftakt. Die Vorgaben aus Asien fallen zwar freundlich aus, die Sorgen um die Deutsche Bank verblassen. Ausgeräumt sind aber offenbar noch nicht.

Am Tag der Deutschen Einheit herrscht an den Handelsplätzen in Deutschland Ruhe. In der größten Volkswirtschaft der Eurozone genießen Anleger das feiertagsbedingt verlängerte Wochenende, bevor die Frankfurter Börse dann am Dienstag in das Schlussquartal des Jahres 2016 startet. Der deutsche Leitindex Dax war am Freitag nach einem überaus bewegten Handelstag gut 1 Prozent fester bei 10.511,02 Punkten aus der letzten Septemberwoche verabschiedet.

Anders sieht es an den übrigen europäischen Börsen aus: In Mailand, Paris und London wird zu Wochenbeginn - ohne Vorgaben aus Deutschland - regulär gehandelt.

Die Börsen Europas erleben einen ruhigen Wochenstart - mit einer Ausnahme. An der Börse in London steigen die Kurse kräftig. Hintergrund ist Händlern zufolge das schwache Pfund. Nachdem die Regierung am Wochenende einen konkreten Fahrplan für den Austritt aus der EU vorgelegt hatte, fiel die britische Währung zum Euro zwischenzeitlich auf den niedrigsten Stand seit 2011 ab und zum Dollar in die Nähe ihres Jahrestiefs von Anfang Juli.

Rückenwind kommt aber auch von den neuesten Einkaufsmanagerindizes. Sie sind europaweit gut ausgefallen und stützen Konjunkturhoffnungen

Wall Street: US-Börsen stabil

Die US-Aktienmärkte sind mit kleinen Abschlägen in die neue Woche gestartet. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte tendierte 0,4 Prozent schwächer bei 18.239 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 gab 0,3 Prozent auf 2161 Zähler nach. Der Index der Technologiebörse Nasdaq büßte 0,2 Prozent auf 5301 Zähler ein.

Eines der Hauptthemen sei weiter die Deutsche Bank, meinte ein US-Marktbeobachter. Deren Verhandlungen mit der US-Justizbehörde im Streit um hypothekenbesicherte Wertpapiere machen zwar offenbar Fortschritte. Bisher aber sei noch kein Vorschlag so weit, dass er schon den Entscheidungsträgern vorgelegt werden kann, zitiert das "Wall Street Journal" einen Beobachter, der mit der Angelegenheit vertraut ist. Die Papiere gaben in New York rund 1 Prozent nach.

Am Freitag hatte ein Insider erklärt, das Finanzinstitut stehe kurz vor einer Einigung und habe angeblich eine deutliche Absenkung der Strafzahlung ausgehandelt von lediglich noch rund 5,4 Milliarden Dollar statt der ursprünglich geforderten 14 Milliarden. Die Aktie hatte daraufhin deutlich ins Plus gedreht, worauf die Börsen weltweit mit Erleichterung reagierten. Zuletzt hatte die Angst vor einer Ansteckung des Bankensektors mit den Problemen der Deutschen Bank weltweit die Stimmung an den Finanzmärkten eingetrübt.

Gerade mit Blick auf die in der kommenden Woche startende US-Quartalsberichtssaison könnten jegliche Neuigkeiten zur Deutschen Bank die Risikofreude der Akteure stärker bewegen, sagt Marktstratege Hussein Sayed von FXTM.

Bei den Einzelwerten ebenfalls im Fokus stand Tesla. Die Aktien verteuerten sich um 2,8 Prozent, nachdem der Elektroautohersteller einen Anstieg seiner Verkäufe im dritten Quartal um 70 Prozent vermeldet hatte.

Frische Konjunkturdaten sorgten für keine Bewegung: Die US-Industrie hat im September zugelegt. Der Einkaufsmanagerindex stieg zum Vormonat auf 51,5 Punkte von 49,4 Zählern im Vormonat, wie aus der neuen Firmenumfrage des Institute for Supply Magement (ISM) hervorgeht. Das Barometer liegt damit wieder über der Schwelle von 50 Punkten, ab der ein Wachstum signalisiert wird.

Dagegen sind die Bauausgaben in den USA im August zurückgegangen. Sie fielen im Vergleich zum Juli um 0,7 Prozent, wie das Handelsministerium mitteilte.

Asien: Tokio klar im Plus

Die Hoffnung auf eine Einigung der Deutschen Bank mit den US-Behörden hat die asiatischen Aktienmärkte beflügelt. Vor allem die Finanzwerte legten zu. Sie profitierten von einem Bericht vom Freitag, wonach die Deutsche Bank möglicherweise eine deutlich geringere Strafe im Hypothekenstreit zahlen muss.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index ging mit einem Plus von 0,9 Prozent bei 16.598 Punkten aus dem Handel. Der breiter gefasste Topix-Index legte 0,6 Prozent auf 1330 Zähler zu. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans gewann 0,7 Prozent. Allein im dritten Quartal kletterte der Index knapp neun Prozent und entwickelte sich damit so gut wie seit Anfang 2012 nicht mehr.

Die Märkte in China sind wegen Feiertagen die komplette Woche geschlossen. In Südkorea fand aufgrund des "Tag der Staatsgründung" kein Handel statt. In Deutschland wird wegen des Feiertags zur Deutschen Einheit am Montag ebenfalls nicht gehandelt.

"Die jüngsten Entwicklungen am europäischen Bankenmarkt haben dazu beigetragen, die Kurse nach oben zu treiben", sagte Soichiro Monji, Chefstratege bei Daiwa SB Investments. Aber auch neue Konjunkturdaten aus Japan und China unterstützten die positiven Tendenzen. So blieb die Stimmung in den japanischen Industriebetrieben stabil und in China legten die Dienstleister etwas an Schwung zu.

Devisen: Euro hält Kurs

Am Devisenmarkt lief es relativ ruhig. Der Yen notierte bei 101,32 Yen. Der Euro wurde kaum verändert bei 1,1233 Dollar gehandelt.

Das britische Pfund fiel am Morgen in Reaktion auf den konkretisierten Terminplan zur Antragstellung für den Austritt des Landes aus der EU zum Euro auf den niedrigsten Stand seit Oktober 2011. Der Euro kostet 0,8749 Pfund, verglichen mit Ständen um 0,8660 am späten Freitag. Auch zu anderen Währungen ging das Pfund auf Talfahrt. So legte der Dollar von 1,2970 auf 1,2860 je Pfund zu, das entspricht dem niedrigsten Pfund-Kurs seit drei Monaten.

Premier Theresa May hatte am Wochenende angekündigt, spätestens Ende März 2017 gemäß Artikel 50 der EU-Verträge den Austritt aus der EU formell beantragen zu wollen. "Wir glauben nicht, dass das bei internationalen Investoren gut ankommt, der Dollar dürfte gesucht bleiben", so die Analysten der ING.

Doch im Verlauf kam das Pfund von den Tagestiefs wieder etwas zurück, gestützt von überraschend positiven Konjunktursignalen. Der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in Großbritannien hat im September einen überraschend kräftigen Anstieg verzeichnet und notiert nunmehr auf dem höchsten Stand seit Mitte 2014. "Die Wiederbelebung in den vergangenen zwei Monaten war überraschend stark und bringt den Sektor in einer Position, um im dritten Quartal einen positiven Wachstumsbeitrag zu leisten", kommentierte Markit-Ökonom Rob Dobson. "Das schwache Pfund bleibt die Hauptantriebsfeder und sorgt für Neuaufträge aus Asien, Europa, den USA und einer Reihe von Schwellenländern."

Der Ölpreis gab leicht um 0,2 Prozent auf 50,10 Dollar je Fass nach. Nach der Kursrally der vergangenen Tage nahmen hier Anleger Gewinne mit. Die überraschende Einigung der Opec-Staaten auf eine Begrenzung der Ölförderung hatte den Preis in die Höhe getrieben. Die Sorte Brent legte im September vier Prozent zu.

Quelle: n-tv.de