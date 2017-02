US-Rekordjagd geht weiter: Wall Street bringt auch Dax in Schwung

Die Börse hofft weiter, dass Donald Trump der US-Wirtschaft Steuergeschenke macht. Die Wall Street und die Märkte in Asien haben deshalb schon angezogen. Das lässt den Dax nicht kalt. Für einen Rekord beim deutschen Leitindex reicht es aber nicht.

Der fortgesetzte Höhenflug der US-Börsen hat auch dem Dax einen kleinen Schub verliehen. Die Marke von 11.800 Punkten wurde jedoch bis zum Handelsschluss nicht gehalten. Letztlich ging der deutsche Leitindex mit einem Plus von 0,19 Prozent auf 11.793,93 Punkte aus dem Tag. Dagegen ging die Rekordjagd im MDax und im SDax weiter.

Der Index der mittelgroßen Unternehmen schloss mit plus 0,14 Prozent auf 23.319,11 Punkte. Der Index der kleineren Standardwerte legte um 0,33 Prozent zu und schloss erstmals über 10 000 Punkten. Der Technologiewerte-Index TecDax gewann 0,46 Prozent auf 1889,91 Zähler. Etwas deutlichere Gewinne als der Dax verbuchte zudem der EuroStoxx 50 mit plus 0,45 Prozent auf 3323,71 Punkte.

Beste Werte im Dax waren die Aktien von Deutscher Bank und Commerzbank, die um 2,52 Prozent beziehungsweise 2,09 Prozent anzogen. Wie der gesamten Bankenbranche half ihnen die Hoffnung auf bald steigende US-Zinsen.

Die Lufthansa-Aktien gewannen an dritter Stelle 1,67 Prozent. Nach 14 Streiks hatten Deutschlands größte Fluggesellschaft und ihre Piloten eine erste Teillösung erreicht. Die Lufthansa und die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit nahmen eine Schlichter-Empfehlung über die künftigen Pilotengehälter an. Zugleich erklärte der Konzern einseitig, 40 neue Flugzeuge nicht mehr mit Piloten zu besetzen, die nach dem Konzerntarifvertrag bezahlt werden.

Ansonsten zog die laufende Berichtssaison die Aufmerksamkeit der Investoren auf sich - diesmal vor allem mit Geschäftsberichten aus dem MDax. Der Autozulieferer und Verbindungstechnik-Hersteller Norma profitierte von soliden vorläufigen Jahreszahlen, nachdem das Unternehmen erst im November sein Umsatzziel gekappt hatte. Mit plus 2,33 Prozent setzten sich die Aktien an die Indexspitze. Für Schlusslicht Gerresheimer ging es hingegen um 4,65 Prozent bergab. Der Verpackungsspezialist hatte die Anleger mit seinen vorläufigen Jahreszahlen sowie dem operativen Ergebnisausblick enttäuscht, so dass auch die überraschend deutliche Dividenden-Anhebung nicht mehr überzeugte. Zudem war die Aktie in den vorangegangenen Monaten gut gelaufen.

Im TecDax rückten die Papiere des österreichischen IT-Unternehmens S&T letztlich noch um 4,33 Prozent vor und sicherten sich damit die Index-Spitze. Die Kontron-Aktien gewannen zugleich 5,86 Prozent. Beide unterschrieben eine Absichtserklärung zur Verschmelzung des Minicomputer-Herstellers mit einer Tochter der S&T AG.

Yellen weist Wall Street die Richtung

An der Wall Street erreichen wichtige Aktienindizes erneut Rekordmarken. Sowohl der Dow Jones Industrial als auch der S&P 500 sowie die Technologieindizes Nasdaq 100 und Nasdaq Composite markieren neue Höchststände.

Zuletzt rückte der Dow um 0,15 Prozent auf 20.534,60 Punkte vor, während sich die Tech-Indizes und der S&P 500 kaum vom Fleck bewegten. Jüngste US-Konjunkturdaten sorgten für etwas Rückenwind. So waren die Umsätze des Einzelhandels im vergangenen Monat deutlich stärker als erwartet gestiegen. Die Industrieproduktion in den USA aber war im Januar überraschend gefallen.

Asien: Japans Versicherer profitieren von Yellen

Auch an den Börsen in Asien dominieren zur Wochenmitte die grünen Vorzeichen. Die Stimmung unter den Investoren hat sich mit den jüngsten Aussagen von Yellen nochmals aufgehellt. Nach dem Minus am Vortag ging es in Tokio für den Nikkei um 1,0 Prozent auf 19.438 Punkte nach oben. Dabei profitierte der Aktienmarkt in Japan von der Yen-Schwäche. Der Hang-Seng-Index in Hongkong legte um 1,4 Prozent zu und der Shanghai-Composite-Index notierte 0,3 Prozent höher.

In Südkorea erholte sich die Börse von anfänglicher Schwäche. Der Kospi gewann 0,5 Prozent. Der Index war anfangs von Schwergewicht Samsung in die Tiefe gezogen worden. Die südkoreanische Staatsanwaltschaft hat einen Haftbefehl für Samsung-Vizechairman Lee Jae-yong beantragt. Lee wird vorgeworfen, in den Korruptionsskandal um die südkoreanische Regierung verwickelt zu sein. Die Titel schlossen am Ende dennoch 0,4 Prozent höher.

Devisen: Euro tritt auf der Stelle

Der Kurs des Euro kletterte am frühen Abend wieder bis knapp unter 1,06 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,0555 (Dienstag: 1,0623) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,9474 (0,9414) Euro.

Rohstoffe: Öl billiger

Die Ölpreise sinken mit der Aussicht auf weiter steigende US-Ölreserven. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostet mit 55,72 US-Dollar etwa 0,6 Prozent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fällt 0,8 Prozent auf 52,93 Dollar.

Zur Wochenmitte sind neue Daten zu den Lagerbeständen an Rohöl in den USA das bestimmende Thema am Markt. Am Vorabend hatte das private American Petroleum Institute (API) einen deutlichen Anstieg der US-Ölreserven um 9,94 Millionen Barrel gemeldet. Die offiziellen Daten der US-Regierung für die Entwicklung der Lagerbestände in der vergangenen Woche werden am Nachmittag erwartet. Experten rechnen hier mit dem sechsten Anstieg in Folge und einem Zuwachs um 3,5 Millionen Barrel.

Quelle: n-tv.de