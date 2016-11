Marktberichte

Trump und die Tech-Riesen: Wall Street bremst Dax aus

Ein US-Präsident Trump wird den US-Techriesen Probleme bereiten. Die Anleger ziehen ihre Konsequenzen - die Kurse fallen. Das wirkt sich auch auf den deutschen Aktienmarkt aus.

"Man traut Trump noch nicht so recht über den Weg, genau deshalb, weil man nicht weiß, was er machen wird", sagt n-tv-Börsenexpertin Katja Dofel und liefert damit die Begründung für den schleppenden Handelsverlauf am deutschen Aktienmarkt zum Wochenschluss. "Die Anleger zögern." Bereits am Donnerstag hatten fallende Kurse der US-Technologiewerte dem Höhenflug des Dax' ein vorläufiges Ende bereitet - nach drei Handelstagen mit Aufschlägen in Folge. Im Anschluss war der Dow allerdings auf einen Rekordstand geklettert.

Der Dax notiert am späten Nachmittag 0,4 Prozent im Plus bei 10.674 Punkten. Der MDax positioniert sich mit 20.460 Zählern 0,1 Prozent tiefer. Der TecDax, der am Donnerstag deutlich eingebüßt hatte, dreht 1,1 Prozent ins Minus auf 1696 Stellen.

Konjunktur: Trump und die US-Zinsen

"Die Tragweite der Wahl, vor allem mit der Mehrheit der Republikaner in beiden Häusern des Kongresses, ist noch gar nicht voll erfasst worden", sagt ein Händler. Gesetze in den USA könnten nun ohne Blockaden wesentlich schneller umgesetzt werden als bisher.

Spannend dürfte es erneut auch am Anleihemarkt werden, wo Bundesanleihen zuletzt stark unter Druck geraten sind und die Renditen kräftig angezogen haben. Hintergrund ist die Spekulation auf steigende Zinsen in den USA angesichts der Pläne von Donald Trump, mit erhöhten Staatsausgaben Infrastrukturprojekte anzustoßen. Anleger erhoffen sich nun von dem von der Uni Michigan ermittelten Stimmungsbarometer der US-Verbraucher Hinweise auf Zeitpunkt und Tempo der geplanten Zinserhöhungen der Notenbank Fed.

"Aktien, die jahrelang zertrümmert wurden, könnten sich fangen und endlich eine Erholung einleiten", sagt Daniel Saurenz von Feingold Research. "Allen voran geht das für den Bankensektor: Steigende Anleihezinsen verbessern die Geschäfte der Banken und vor allem Deutsche Bank oder Commerzbank könnten hierzulande zu den Gewinnern der nächsten Jahre gehören, die Durststrecke enden", erläuterte er.

Dax: Allianz liefert wieder

Deutsche Bank und Commerzbank, bereits am Mittwoch und Donnerstag auf der Gewinnerseite, legen weiter zu. Deutsche Bank gewinnen 4,2 Prozent, Coba 2,4 Prozent.

Die Gewinnerliste im Dax führen aber Allianz mit einem Aufschlag von 1,4 Prozent an. Die Allianz hat im dritten Quartal vor allem im Geschäft mit Lebens- und Krankenversicherung deutlich mehr verdient als erwartet. Ein Händler spricht von "brillanten" Zahlen.

Titel von Innogy, Tochter des Dax-Konzerns RWE, geben 4,8 Prozent nach. Grund sind die Ergebnisse der ersten neun Monate. Kritisiert wird nicht allein der gemeldete Gewinnrückgang, sondern dessen Begründung: "Es kann doch nicht sein, dass man an die Börse geht und einen Monat später plötzlich irgendein Einmaleffekt eingebucht wird", so ein Händler. Dies hätte per Börsengang klar sein müssen. Etwas stützend auf den Kurs wirke aber, dass die Aktien in den letzten zwei Tagen bereits über 10 Prozent verloren habe. "Da könnte schon einiges eingepreist sein", so der Händler. RWE verlieren 1,3 Prozent.

Siemens, einer der Topgewinner vom Donnerstag, drehen nach Anfangsgewinnen ins Minus und geben etwa 0,6 Prozent ab. Dennoch verweisen Marktteilnehmer auf die Geschäftszahlen von Gamesa, die besser als erwartet ausgefallen sind. Die Gamesa-Aktionäre hatten im Oktober der geplanten Zusammenlegung der Aktivitäten von Gamesa und Siemens im Bereich Windkraft zugestimmt. Aus der Fusion geht der weltgrößte Hersteller von Windturbinen hervor.

USA: Tech-Baisse belastet

Aktien von Technologiefirmen wie Apple, Google und Facebook geben nach dem Wahlsieg Donald Trumps auch am Freitag nach und ziehen die US-Börsen mit nach unten. Händlern zufolge wird die Tech-Branche eher nicht vom erwarteten Konjunkturprogramm des Republikaners profitieren. "Die Nasdaq kommt unter Druck, weil Trumps Einstellung zum Silicon Valley nicht gerade gut ist", sagt Peter Cardillo, Marktstratege beim Broker First Standard Finacial. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte gibt zu Handelsbeginn 0,1 Prozent nach auf 18.788 Punkte. Der breiter gefasste S&P-500 verliert 0,3 Prozent auf 2162 Zähler, der Nasdaq Composite fällt 0,4 Prozent auf 5188 Stellen.

Google, Apple, Facebook und Amazon verlieren zunächst jeweils knapp 1 Prozent. Gleichwohl spielen auch Nachrichten aus den Unternehmen selbst eine Rolle. So steigen Nvidia 17 Prozent. Der Chiphersteller hat seinen Umsatz im vergangenen Quartal so stark gesteigert wie seit sechs Jahren nicht mehr. Die Titel von Walt Disney klettern 2 Prozent. Der Unterhaltungskonzern sagte steigende Gewinne für die kommenden beiden Jahre voraus. Zudem stufen Analysten der Bank Barclays Disney hoch.

Devisen: Euro um 1,09

Der Euro erholt sich etwas von den sehr verlustreichen vergangenen Tagen. Die Gemeinschaftswährung, die vom Hoch am Mittwoch bei 1,13 Dollar am Donnerstag bis auf 1,0865 eingebrochen war, kostet am späten Nachmittag 1,0892 Dollar. Das sind etwa 0,1 Prozent mehr als noch am Donnerstagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,0895 Dollar festgesetzt nach 1,1022 Dollar am Mittwoch.

An den internationalen Finanzmärkten herrsche Zuversicht, der neue US-Präsident werde nicht für Verwerfungen und Handelskonflikte sorgen, schreibt Ralf Umlauf, Experte bei der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Der Dollar tendiere daher fest. Bundesbank-Präsident Jens Weidmann rät zu "Besonnenheit und Gelassenheit" nach dem Trump-Sieg. Der neu gewählte US-Präsident sollte mit dem beim Wort genommen werden, was er nach seinem Wahlsieg erklärt habe.

Rohstoffe: Ölpreis fällt deutlich

Der Ölpreis gibt erneut nach. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent sinkt 2,0 Prozent auf 44,98 Dollar. Ein Barrel der US-Sorte WTI gibt dagegen etwa 3,2 Prozent nach auf 43,52 Dollar.

Mittlerweile tritt die Wahlentscheidung in den USA am Rohölmarkt etwas in den Hintergrund. "Der Trump-Faktor ist vorüber", sagt Jonathan Barratt vom Finanzdienstleister Ayers Alliance Securities. Nach der Bekanntgabe des Wahlergebnisses hatten die Preise zwischenzeitlich kräftig nachgegeben, sich dann aber rasch wieder erholt. "Jetzt geht es wieder um Angebot und Nachfrage", meint Barratt. Die Förderpolitik der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) rücke wieder in den Fokus.

Zuletzt waren Zweifel daran gewachsen, dass das Ölkartell und Russland eine beschlossene Begrenzung der Förderung tatsächlich umsetzen können. Zudem lastet laut Händlern auch der steigende Dollar auf den Ölpreisen. Ein steigender Dollar macht Rohöl für Anleger aus anderen Währungsräumen teurer und dämpft so die Nachfrage.

Asien: Nikkei schenkt Gewinne fast her

Die Aktienmärkte in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung. Der Nikkei schloss 0,2 Prozent höher bei 17.374 Punkten. Der Shanghai Composite legte 0,8 Prozent auf 3196 Stellen zu. Der Hongkonger Hang-Seng-Index gab dagegen 1,4 Prozent auf 22.499 Punkte ab. Der Seouler Kospi verbilligte sich 0,9 Prozent auf 1984 Zähler. Der S&P/ASX200 legte 0,8 Prozent auf 5371 Punkte zu. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans notierte dagegen 1,2 Prozent im Minus.

Für Aufwind sorgten Spekulationen auf großangelegte Infrastruktur-Investitionen nach der Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten. Da die damit verbundenen höheren Ausgaben die Inflation anheizen könnten, machte die Aussicht auf steigende US-Zinsen Anleger an Märkten außerhalb Japans nervös. Sie fürchten den Abzug ausländischen Geldes aus ihrer Region.

Bei den Einzelwerten gewannen in Tokio Dai-ichi Life fast 9 Prozent. Die Titel des Wettbewerbers MS&AD Insurance kletterten 2,3 Prozent. Toshiba-Aktien verteuerten sich knapp 1 Prozent. Der von einem Bilanzskandal erschütterte Elektronik-Konzern arbeitete sich im abgelaufenen Quartal operativ in die Gewinnzone vor. Eine hohe Nachfrage nach Speicherchips für Smartphones trieb das Geschäft an. Die Titel von Toyota legten 2 Prozent zu. Die Aktien des Autobauers profitierten wie andere Exportwerte vom schwächeren Yen.

