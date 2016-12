Marktberichte

Jahresendputz in den Depots: Wall-Street-Anleger werden vorsichtiger

An den New Yorker Börsen zeichnet sich für den Start eine kaum veränderte Eröffnung ab. Nach den Verlusten vom Mittwoch treten die Futures auf die großen US-Aktienindizes mehr oder weniger auf der Stelle.

Nach der Kursrally der vergangenen Wochen ist an der Börse die Luft raus. Am zweitletzten Handelstag des Jahres nutzen Anleger die Gelegenheit für Gewinnmitnahmen. Am Freitag vor Silvester endet der deutsche Börsenhandel um 14 Uhr.

Der Dax gibt zuletzt 0,2 Prozent auf 11.443 Punkte nach. Er kommt damit leicht vom höchsten Niveau seit August 2015 zurück. Auf Jahressicht steht er damit aber immer noch knapp sieben Prozent im Plus.

Das Ganze vollzieht sich bei immer dünneren Umsätzen. An der Derivatebörse Eurex wurden am Mittwoch Terminkontrakte auf den Dax im Gegenwert von gut 18 Milliarden Euro gehandelt. Das entspricht nur etwa einem Drittel des sonst üblichen Volumens.

Im Handel ist von Ermüdungserscheinungen die Rede. "Das war's wohl für dieses Jahr", sagte ein Marktteilnehmer. Eine späte Jahresendrally in den noch verbleibenden zwei Handelstagen werde es wohl nicht mehr geben.

Der MDax entfernt sich ebenfalls mit einem Minus von 0,3 Prozent auf 22.083 Punkte von seinem Rekordniveau der vergangenen Tage. Der Technologiewerte-Index TecDax verharrt nahezu unverändert bei 1809 Zählern.

Nachrichten gab einmal mehr aus Italien. Rom hat den Kapitalmarkt kurz vor dem Jahresende in Anspruch genommen und für insgesamt 6,75 Milliarden Euro Anleihen verkauft. Das ist der Maximalbetrag, den das Schatzamt in Rom erlösen wollte. Investoren setzen also auf Nummer sicher und zeichnen Staatsanleihen. "Schließlich sind die Probleme des Landes inklusive der Bankenrettung nicht vom Tisch", sagte Dirk Gojny von der National-Bank.

Die festverzinsten Papiere haben Laufzeiten von fünf und zehn Jahren. Die italienischen Anleihekurse sind nach der Auktion zunächst gefallen, haben sich anschließend aber wieder erholt. Nachfrage gibt es noch immer nach Bundesanleihen. Zehnjährige Papiere sind am Vormittag auf den höchsten Kurs seit zwei Monaten gestiegen. Am Mittag haben sie einen Teil der Gewinne jedoch wieder abgegeben.

Sorgen über die Zukunft der kriselnden Geldhäuser in Italien belasteten erneut die Finanztitel im Dax. Deutsche Bank und Commerzbank verloren jeweils rund 1,2 Prozent. Seit Jahresbeginn haben Commerzbank und Deutsche Bank jeweils mehr als 20 Prozent verloren. "Solange keine endgültige Lösung für die Rettung des italienischen Bankensektors gefunden ist, ziehen sich Anleger aus den Banken lieber zurück", sagte ein Aktienhändler. Zudem seien etwa die Titel der Deutschen Bank in den vergangenen drei Monaten um gut 60 Prozent angestiegen, und Investoren strichen Gewinne ein. Der europäische Bankenindex ist mit einem Minus von 0,9 Prozent einer der größten Branchenverlierer.

Für Banken war 2016 ein verlorenes Börsenjahr. Das gleiche gilt für Autohersteller. Auch am Donnerstag trennen sich Anleger wieder von Autoaktien. VW-Aktien notierten am Mittag knapp zwei Prozent, BMW 1,4 Prozent, Daimler 0,6 Prozent niedriger.

Wall Street: US-Futures unverändert

Neben Italien drückt laut einem Händler auch die Scheu der Wall Street vor neuen Höchstständen auf die Stimmung. Auch am Donnerstag sieht es nicht danach aus, als könnte der Dow-Jones-Index erstmals in seiner über 100-jährigen Geschichte die Marke von 20.000-Punkten knacken.

Nach den Verlusten vom Mittwoch dürften die Anleger vorsichtiger agieren. Die US-Futures deuten auf kaum veränderte Kurse zur Eröffnung hin.

Nachdem die Investoren über einen längeren Zeitraum hinweg mit positiven Konjunkturnachrichten "verwöhnt" wurden, erhielt die gute Stimmung am Mittwoch einen ersten Dämpfer, weil die November-Daten zu den anstehenden Häuserverkäufen entgegen den Erwartungen einen Rückgang aufwiesen. Zum ersten Mal zeitigte der Sieg Donald Trumps bei der US-Präsidentschaftswahl negative Folgen. Denn ursächlich für die enttäuschende Entwicklung auf dem Immobilienmarkt sind die seither gestiegenen Zinsen, die viele US-Bürger vom Kauf eines Eigenheims abhalten.

Unter dem Eindruck der Daten wollten die Anleger nun erst einmal abwarten, ob es sich um einen Ausreißer handelte oder weitere Daten einen negativen Trend bestätigten, sagen Händler. Noch vor Handelsbeginn wurden die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe veröffentlicht. Der gemeldete Rückgang um 10.000 auf 265.000 Anträge deckte sich mit der Konsensschätzung von Volkswirten. Überdies wurde die Zahl aus der Woche davor bestätigt.

Die Wall Street hat ihren Rekordkurs zuletzt nur zögerlich fortgesetzt. Kurz vor Weihnachten rückte der Dow-Jones-Indes zwar noch bis auf wenige Zähler an die magische 20.000er Marke heran. Doch seither plagen Zweifel über die Nachhaltigkeit der Rally seit der Wahl von Trump zum künftigen US-Präsidenten die Anleger. Es bleibe abzuwarten, welche Taten Trump seinen "markigen Worten" folgen lasse, sagte Konstantin Oldenburger, Marktanalyst bei CMC Markets. "Eine mögliche Steuersenkung, wie bereits vor und nach dem Wahlkampf angekündigt, spielt hier eine wichtige Rolle. Ein interessanter Januar steht uns also bevor.

Es wird eine Art Wettkampf zwischen Zweiflern und Optimisten werden, die den neuerlichen Kursanstieg einzuordnen versuchen." Trump tritt sein Amt am 20. Januar 2017 an.

Asien: Minus in Japan

Die ostasiatischen Börsen wie auch der Aktienmarkt in Australien zeigten sich am Morgen von den schwächeren Vorgaben der Wall Street nur wenig beeindruckt. Lediglich zu Anfang sorgten sie für etwas Druck auf die Kurse, ehe sich diese von ihren Tiefs lösten. Nur in Tokio geben die Aktien stärker nach, was in erster Linie dem Anstieg des Yen geschuldet ist. Der Nikkei-Index verlor 1,3 Prozent auf 19.145 Punkte. An den anderen Plätzen überwogen dagegen meist moderate Kursgewinne. In Seoul legte der Kospi unbeeindruckt von einer auf 2,6 von 3,0 Prozent gesenkten Wachstumsprognose der Regierung für 2017 leicht zu.

Am Tokioter Aktienmarkt ging das Kursdebakel bei Toshiba weiter. Nachdem der Kurs am Mittwoch um das maximale Tageslimit von 20 Prozent abgestürzt war, verlor er bei extrem hohen Umsätzen weitere 17 Prozent. Toshiba hatte am Dienstag Abschreibungen in mehrstelliger Dollar-Milliardenhöhe auf das Nukleargeschäft seiner US-Tochter Westinghouse angekündigt, was Sorgen um die Existenz des Unternehmens schürt. Seit Wochenbeginn hat die Aktie 42 Prozent an Wert verloren.

Weil Toshiba auf einer Beobachtungsliste der Börse stehe im Zusammenhang mit einem Bilanzierungsskandal 2015, dürfte es dem Unternehmen besonders schwer fallen, mutmaßlich benötigtes frisches Geld aufzutreiben, beispielsweise über eine Kapitalerhöhung, hieß es. Medienberichten zufolge soll Toshiba Gespräche mit Banken aufgenommen haben, bei denen es auch um einen Tausch von Anleihen in Aktien gehen soll.

Kräftig aufwärts ging es unterdessen für die Aktie des Airbag-Herstellers Takata. Sie legte um 16,5 Prozent zu nach einem Bericht, wonach das Unternehmen kurz vor einer Einigung stehen soll im Zusammenhang mit dem Vorwurf kriminellen Fehlverhaltens, nachdem gerissene Airbags Ursache für mehrere Todes- und Verletztenfälle waren. Beobachter erwarten, dass Takata deswegen eine Strafzahlung von bis zu einer Milliarde Dollar leisten dürfte.

Rohstoffe: Keine Ruhe am Ölmarkt

Ein unerwartet deutlicher Anstieg der US-Rohölbestände brachte die Ölpreise unter Druck. US-Leichtöl der Sorte WTI gab um bis zu 1,1 Prozent auf 53,46 Dollar je Barrel (159 Liter) nach. Die Nordsee-Sorte Brent verbilligte sich um bis zu 0,4 Prozent auf 55,99 Dollar. Dem Branchenverband API zufolge waren die Bestände überraschend stark gestiegen. Experten hatten mit einem Rückgang gerechnet.

Von der Verunsicherung der Anleger profitierten derweil der Anleihemarkt und das Gold. Beide waren während der "Trump-Rally" am Aktienmarkt gemieden worden. Steigende Kurse drücken am Donnerstag die Rendite zehnjähriger US-Anleihen um zwei Basispunkte auf 2,49 Prozent.

Der Preis für die Feinunze Gold stieg um 0,4 Prozent auf 1146 Dollar. Gold, das selbst keine Zinsen abwirft, würde zwar bei steigenden Zinsen unattraktiv, könnte aber als Inflationsschutz gesucht sein, wenn es infolge des geplanten Konjunkturprogramms zu einem verstärkten Preisauftrieb käme. Nicht zuletzt profitiert das Edelmetall davon, dass der Dollar verglichen mit dem Vortag wieder etwas zurückgefallen ist. Damit wird Gold für Käufer aus dem Nicht-Dollarraum billiger.

Devisen: Dollar kommt zurück

Am Devisenmarkt zeigte der Dollar etwas Schwäche. Die US-Währung gab sowohl zum Euro als auch zum Yen und britischen Pfund nach. Für einen Euro werden rund 1,0450 Dollar gezahlt. Am Mittwoch kostete die Gemeinschaftswährung zeitweise weniger als 1,04 Dollar.

Die US-Währung hat ein ausgesprochen erfolgreiches Jahr hinter sich. Der Dollar-Index, der den Greenback zu einem Korb von sechs anderen Valuta abbildet, stieg jüngst auf den höchsten Stand seit 14 Jahren.

Quelle: n-tv.de