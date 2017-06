Startseite

Alle Augen auf den Ölpreis: Vorsicht ist Trumpf bei Dax-Anlegern

Bullen und Bären halten sich die Waage: Dem Dax fehlen einerseits frische Impulse, andererseits wird jeder Rücksetzer für den Einstieg genutzt. Ein wichtiger Bericht könnte die Öl-Wende einleiten.

Zum Wochenabschluss bleiben Aktienanleger vorsichtig. Der Dax rutscht zum Auftakt um 0,1 Prozent ins Minus auf 12.778 Punkte ab.

Auf Wochensicht könnte der deutsche Leitindex nach seinem Rekordhoch von 12.951 Punkten am Dienstag und den anschließenden Gewinnmitnahmen damit aber immer noch ein knappes Plus behaupten.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen tritt am Morgen mit einem Minus von 0,2 Prozent auf 25.221 Punkte auf der Stelle. Der Technologiewerte-Index TecDax zeigt sich unverändert bei 2283 Zählern. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sinkt 0,1 Prozent auf 3549 Punkte.

"Die Vorgaben von den Überseebörsen liefern keine neuen Impulse", schreibt Analyst Christian Schmidt von der Landesbank Helaba. Auch sonst seien kaum Kurstreiber in Sicht. Die Ölpreise, die den Aktienmärkten in den vergangenen Tagen die Richtung vorgegeben hatten, stabilisierten sich zwar auf niedrigem Niveau. Laut Händlern herrscht Markt aber nach wie vor Unsicherheit über den starken Rückgang der Preise in dieser Handelswoche.

"Jeder Rücksetzer wird momentan für den Einstieg genutzt", ergänzte ein Marktteilnehmer. Spannend werde erst der Start in die neue Berichtssaison. Nachdem die Analysten jüngst die Gewinnerwartungen im Schnitt nach oben genommen haben, ist es an der Zeit, dass die Unternehmen liefern. Sollte dies ausbleiben, könnte es im Sommer zu Gewinnmitnahmen kommen.

Die Konjunkturdaten aus Deutschland und Frankreich zeugen davon, dass der Aufschwung im Juni etwas an Kraft verloren hat: "Die Entwicklung ist erst einmal überraschend", so ein Marktteilnehmer zu den etwas leichter als erwartet ausgefallenen Dienstleistungs-Indizes aus beiden Ländern. In Frankreich hat sich der Dienstleistungsindex auf 55,3 von 57,2 Punkten verschlechtert, in Deutschland fiel er auf 53,7 Punkten nach 55,4.

"Per saldo haben sich die Composite-Indikatoren in Frankreich und Deutschland abgekühlt", so Ulrich Wortberg, Marktstratege bei der Helaba in einer Schnelleinschätzung. Die Niveaus seien dennoch hoch und die Wachstumsaussichten günstig.

Bezüglich des Ifo-Geschäftsklimaindexes am Montag sollten die Erwartungen aber nicht zu hoch gesteckt werden. Es gelte zu berücksichtigen, dass der ifo-Index im Vormonat bereits den höchsten Stand seit Januar 1991 erreicht habe.

Im Blick hielten Investoren Stada-Aktien. Um Mitternacht lief die Annahmefrist für das Übernahmeangebot der Finanzinvestoren Bain und Cinven ab. Bis Donnerstagnachmittag hatten nur 45,3 Prozent der Stada-Aktionäre die Offerte über 66 Euro je Aktie angenommen. Mit einem Kursabschlag von einem Prozent auf 62,65 Euro gehörten Stada-Papiere zu den größten Verlierern im MDax.

Am Vormittag schauen die Investoren vor allem auf die Einkaufmanager-Indizes aus Europa. Sowohl der Service wie auch der Index für das verarbeitende Gewerbe werden mit einem kleinen Rücksetzer erwartet. Der Einkaufsmanager gesamt sollte in Folge bei 56,6 nach 56,8 leicht zurückkommen. Am Nachmittag folgt noch der Markit-Einkaufsmanager für Juni aus den USA.

Asien: Verunsicherung in Schanghai

Die ostasiatischen Aktienmärkte folgen den lustlosen Vorgaben der Wall Street und zeigen sich überwiegend wenig verändert. Eine Ausnahme macht Schanghai, der Shanghai-Composite gibt um 0,7 Prozent nach auf 3.124 Punkte.

Händlern zufolge sorgen von der Bankenaufsicht eingeleitete Untersuchungen des Kreditgebahrens großer Unternehmen wie HNA, Fuson, Anbang Securities und Dalian Wanda Group für Verunsicherung. Wanda und Fosun waren in diesem Zusammenhang im späten Donnerstaghandel schon unter Druck geraten und hatten auch den breiten Markt noch ins Minus gezogen.

In Tokio zeigt sich der Nikkei-Index mit 20.137 Punkten gut behauptet, auch in Seoul und Sydney behaupten sich die Indizes. Der Kospi in Seoul profitierte nur vorübergehend etwas stärker davon, dass Staatspräsident Moon Jae-in China bitten will, die gegen sein Land verhängten Wirtschaftssanktionen aufzuheben. China hatte sie aus Verärgerung über die Installation eines US-Raketenabwehrsystems in Südkorea vor einigen Wochen erlassen.

Dass sich in Japan die Aktivität im verarbeitenden Gewerbe im Juni spürbar verlangsamt hat, sorgt für keine größeren Impulse. Der entsprechende Index deute dessen ungeachtet immer noch auf eine robuste Ausweitung der Industrieproduktion hin, sagt Ökonom Marcel Thieliant von Capital Economics.

Devisen: Euro legt zu

Der Kurs des Euro ist leicht gestiegen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1166 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 1,1169 (Mittwoch: 1,1147) Dollar festgesetzt.

Rohstoffe: Spannung vor COT-Report

Die Ölpreise haben ihre leichte Erholung vom Vortag fortgesetzt. Ein Barrel Brent notierte am Morgen unverändert bei 45,29 Dollar. Der Preis für ein Fass WTI kostete ebenfalls unverändert 42,82 Dollar.

Trotz der aktuellen Konsolidierung steuern die Ölpreise auf die fünfte Handelswoche mit Verlusten zu. Seit Montag hat Brent-Öl mehr als drei Prozent und US-Öl fast fünf Prozent an Wert verloren. Obwohl das Ölkartell Opec und andere wichtige Förderländer wie Russland die Produktion gekürzt haben, herrscht am Markt nach wie vor ein zu hohes Angebot an Rohöl. Vor allem die steigende Fördermenge in den USA hatte mehrfach die Preise stark belastet und zuletzt am Mittwoch eine Talfahrt ausgelöst.

Mit Spannung blicken Händler deshalb am Abend beim Ölpreis auf die Veröffentlichung des Commitments-of-Traders-Report der US-Börsenaufsicht CFTC. "Ein Großteil des Preisrutsches ist auf Verkäufe von Fonds zurückgeführt worden, die zu sehr auf eine Kursrally nach der Ankündigung von Produktionskürzungen gesetzt hatten", sagte ein Händler am MOrgen.

Sollte es Anzeichen geben, dass große Spekulanten keine Positionen mehr abbauen müssen, dürfte der Kursverfall in den WTI-Rohöl-Futures zu Ende gehen. Ersichtlich werde dies an einem Anstieg der Net-Long-Positionen dieser Gruppe bei gleichzeitigem Rückgang im Open Interest. Die COT-Daten werden um 21.30 Uhr MESZ vorgelegt.

Quelle: n-tv.de