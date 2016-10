Marktberichte

Im Bann der Unsicherheit: Viele Fragezeichen bei den Dax-Anlegern

Alcoa wartet - und die deutschen Anleger ebenfalls. Wie fällt der Start in die Quartalsberichtssaison aus? Lassen sich daraus Rückschlüsse für die US-Zinspolitik ziehen? Wie ticken die deutschen Finanzmarktexperten?

Mehr als 130 Punkte geht es zum Wochenstart für den deutschen Börsenleitindex nach oben. Am Dienstag heißt es daher am deutschen Aktienmarkt erst einmal durchatmen - und abwarten. Der ZEW-Index steht an, ebenso der Start in die US-Berichtssaison. Und auch die US-Zinsdebatte geht weiter.

Der Dax notiert am Vormittag mit 10.620 Punkten nahezu unverändert. Am Montag war er bei 10.624 Zählern aus dem Handel gegangen. Der MDax liegt 0,2 Prozent tiefer bei 21.428 Punkten. Der TecDax positioniert sich bei 1813 Stellen kaum verändert.

Konjunktur: Fed, ZEW, Alcoa

"Das Umfeld für Aktien ist gut, allerdings fehlt momentan der Treiber für weitere Käufe", stuft ein Aktienhändler die aktuelle Lage ein. An der Börse werde momentan vermehrt davon ausgegangen, dass Hillary Clinton eine gute Chance habe, die erste US-Präsidentin zu werden. Eine Zinsanhebung durch die Fed noch in diesem Jahr wird inzwischen mit einer Wahrscheinlichkeit von 70 Prozent von Marktteilnehmern eingepreist.

Nach Einschätzung von Fed-Gouverneur Charles Evans könnte eine Zinserhöhung im Dezember durchaus angebracht sein. Die US-Wirtschaft stehe auf einem soliden Fundament. "Ich wäre nicht überrascht, wenn ich bei dem Dezember-Treffen einverstanden (mit einer Erhöhung) wäre", erklärt Evans gegenüber Journalisten in Sydney. Allerdings sagt der Notenbanker auch, dass die Fed womöglich besser ein wenig länger warten sollte, damit die Inflation etwas schneller steigen könne. Evans, der in diesem Jahr im Offenmarktausschuss der Federal Reserve nicht stimmberechtigt ist, gilt als Verfechter der Niedrigzinspolitik.

Den nächsten Impuls für den Aktienmarkt könnten der ZEW-Index (11.00 Uhr) oder die Berichtssaison zum dritten Quartal liefern. Mit Alcoa startet - diesmal vor Handelsbeginn an der Wall Street - traditionell die Berichtssaison in den USA. Die Geschäftszahlen des Aluminiumherstellers unter der Führung des früheren Siemens-Managers Klaus Kleinfeld gelten als guter Indikator dafür, wie sich die globale Konjunktur entwickelt. Spannend wird es dann am Freitag, wenn mit JP Morgan, Citigroup und Wells Fargo gleich drei US-Großbanken ihre Geschäftszahlen zum dritten Quartal vorlegen werden.

Rohstoffe: Preisniveau hält

Der Ölpreis hält den deutlichen Anstieg vom Wochenstart überwiegend. Die Bereitschaft Russlands zu Förderkürzungen hatte den Preisen deutlichen Auftrieb verliehen und die US-Sorte WTI auf einen Jahreshöchststand von über 51 Dollar getrieben. Es war der höchste Schlusspreis seit Juli 2015. Am Vormittag liegt er mit 51,26 Dollar weiterhin über der 51-Dollar-Marke. Ein Fass der Nordseesorte Brent kostet 53,07 Dollar.

Die Organisation erdölexportierender Länder (Opec) hat Ende September überraschend beschlossen, ihre tägliche Fördermenge auf 32,5 bis 33 Millionen Barrel zu drosseln. Die Senkung um rund 750.000 Barrel ist die stärkste seit der Finanzkrise 2008. Russland will sich nun anschließen. Der Analyst Carl Larry von der Beratungsfirma Frost & Sullivan erklärt, Russland sei entscheidend dafür, dass die Absprache tatsächlich Auswirkungen auf den Ölmarkt und den Preis haben wird. "Sobald Russland dabei ist, ist das eine richtig große Sache", sagte er.

Die Ölförderer kämpfen seit mehr als zwei Jahren mit sehr niedrigen Preisen. Von mehr als 100 Dollar pro Barrel im Juni 2014 sank der Preis bis Anfang dieses Jahres auf unter 30 Dollar.

Dax: Deutsche Bank weiter unter Abgabedruck

An der Spitze der Dax-Gewinner liegen ProSieben-Titel mit einem Aufschlag von mehr als 2 Prozent. Auch Eon zeigen sich deutlich fester mit 1,7 Prozent. Am anderen Ende notieren abermals Deutsche Bank. Die Anteilsscheine des jüngst so gebeutelten Finanzinstituts geben 0,8 Prozent ab und sind damit größter Verlierer im Leitindex.

MDax: Osram und die Spekulationen

Mit weiteren Abgaben warten Osram auf, die Aktien geben 2,2 Prozent nach. "Da war zu viel Spekulatives drin", sagt ein Händler. Vor allem die Nennung eines angeblich konkreten Übernahmepreises von 70 Euro in der Presse habe die Einstellung gegenüber der Aktie geprägt. Bei den Aussagen von Sanan Optoelectronics vom Montagnachmittag sei aber klar geworden, dass sich die Gespräche in einem "sehr frühen" Stadium befänden. "Das hat für Ernüchterung gesorgt und da es auch keinen absehbaren Zeitplan gibt, gibt es auch keinen Grund, Osram zu halten". Die Aktie dürfte auf die Niveaus vor ihrem spekulativen Ausbruch rund um 54 Euro zurückfallen.

IPO: Officefirst will nicht mehr

Kein generell schlechtes Zeichen für den IPO-Markt oder Immobilienaktien in Deutschland sehen Händler im abgesagten Börsengang von Officefirst. "Sie hatten nur versucht, noch von dem Immobilienhype zu profitieren, sind aber zu spät gekommen", sagt ein Händler. Daher auch der Verweis des Unternehmens auf angeblich negative Marktentwicklungen. "Ein ruhigeres Emissionsumfeld als jetzt kann man sich eigentlich gar nicht wünschen", so der Händler mit Verweis auf die Seitwärtsbewegung der Aktienmärkte, die geringe Volatilität und die erfolgreichen Börsengänge von Innogy, Uniper und anderen. Der echte Grund für die Absage dürfte die zu hohe Bewertung gewesen sein.

Devisen: Dollar bleibt im Aufwind

Der Euro bleibt unter Druck. Die Gemeinschaftswährung kostet zunächst 1,1130 Dollar. Das ist etwas weniger als am Montagabend. Der US-Dollar legt dagegen gegenüber vielen Währungen zu. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat den Euro-Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,1160 Dollar festgelegt.

Schon seit einigen Tagen hat der Dollar spürbaren Rückenwind. Beobachter begründen das mit steigenden Erwartungen auf eine baldige Zinsanhebung durch die amerikanische Notenbank Fed. An den Finanzmärkten beträgt die Wahrscheinlichkeit für einen Zinsschritt im Dezember mittlerweile fast 70 Prozent. Es wäre der erste Zinsschritt seit dann einem Jahr. Steigende Zinserwartungen verleihen dem Dollar Auftrieb, weil sie Anlagen in der US-Währung perspektivisch attraktiver machen.

Asien: Nikkei deutlich fester

An den Aktienmärkten in Ostasien konnte der Tokioter Nikkei-Index 1,0 Prozent auf 17.025 Punkte zulegen. Für den Shanghai Composite ging es 0,6 Prozent auf 3055 Zähler nach oben. Die Blicke der Anleger richten sich auf die Börse in Seoul. Auf dem südkoreanischen Aktienmarkt lastet das Minus der Samsung-Aktie von mehr als 6 Prozent.

Nachdem das Unternehmen am Montag schon die Produktion des Smartphones Galaxy 7 gestoppt hat, weil sich die Fälle häuften, in denen die Akkus der Geräte in Brand gerieten, wird nun auch der Verkauf des Modells eingestellt. Kunden, die das Galaxy 7 schon gekauft haben, können es entweder gegen ein anderes Modell eintauschen oder ihr Geld zurückerhalten.

In Hongkong legen China Unicom gegen den Trend um 6 Prozent zu. Der Mobilfunkanbieter hat mitgeteilt, dass seine staatlich kontrollierte Muttergesellschaft eine Reform der Eigentumsverhältnisse prüfe. Damit könnte der Weg frei gemacht werden für die Investition privaten Kapitals. Die Analysten von Goldman Sachs sind zuversichtlich, dass die Reformen binnen sechs Monaten in die Tat umgesetzt werden, und empfehlen China Unicom zum Kauf.

Quelle: n-tv.de