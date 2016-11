Marktberichte

Fantasie ist weg: Verhaltener Dax-Start erwartet

Trumps Sieg hatte dem Leitindex in den vergangenen Tagen mächtig Auftrieb gegeben. Aber damit scheint es am Donnerstag vorerst vorbei: Nachgebende Aktien könnten SMA Solar und Henkel werden.

Händler rechnen für Europas Aktienmärkte mit einem verhaltenen Start in den Donnerstag. Derzeit läuft eine Gegenbewegung an den Rentenmärkten, die kurzfristig die Fantasie aus den Aktien nimmt. Vor allem Hochzinsanleihen in den USA erholten sich am Vorabend kräftig. Auch bei den deutschen Bundesanleihen ging es nach oben. Der Dax wird vom Broker IG Markets mit 10.680 Punkten gut behauptet indiziert, ebenso der Euro-Stoxx-50.

In den USA ging es mit Bankaktien nach unten. Mit minus 1,9 Prozent stellten sie den schwächsten Sektor. Als Folge dieser Bewegung werden Bankaktien auch in Europa schwächer erwartet. Umgekehrt sollten die zuletzt unter steigenden Zinsen leidenden Immobilienwerte profitieren.

Die auseinander laufenden Zinserwartungen in den USA und Europa haben den Euro am Vortag zur US-Währung auf 1,0666 Dollar gedrückt, den tiefsten Stand seit fast einem Jahr. Im asiatischen Devisenhandel hat sich der Euro leicht auf rund 1,0690 Dollar etwas befestigt. Verbraucherpreise aus der EU und den USA könnten im Tagesverlauf Bewegung in den Euro-Dollar-Kurs bringen.

Am deutschen Aktienmarkt könnten SMA Solar nachgeben. In den USA hat First Solar mit einer niedrigen Umsatzprognose für 2017 und einem Stellenabbau am Vorabend die Anleger verschreckt. Der Kurs brach um 12,5 Prozent ein. Laut Händlern hat Goldman Sachs die Puma-Aktie von "Verkaufen" auf "Neutral" erhöht und die Bank HSBC hat die Brenntag-Aktie von "Reduzieren" auf "Halten" hochgestuft. Beide Aktien dürften zulegen. Eine Abstufung von "Übergewichten" auf "Gleichgewichten" durch Morgan Stanley dürfte dagegen die Tui-Aktie drücken.

Henkel will in den kommenden Jahren die Gewinnmarge steigern, hat jedoch keine konkreten Zahlen genannt. Händler rechnen also nicht mit einer stärkeren Kursbewegung bei Henkel.

Der schweizerische Versicherer Zurich Insurance will die Kosten bis 2019 um 1,5 Milliarden US-Dollar senken und drei Viertel des Gewinns an die Aktionäre ausschütten. Davon dürfte der Kurs profitieren.

Die japanische Aktienbörse ist am Donnerstag auf der Stelle getreten. Der Leitindex Nikkei zeigte sich bei einem Stand von 17.864 Punkten kaum verändert. Auch der breiter aufgestellte Topix bewegte sich kaum vom Fleck. Er notierte mit 1421 Zählern.

Die Ölpreise haben sich am Morgen zunächst kaum von der Stelle bewegt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar 46,56 US-Dollar. Das waren sieben Cent weniger als am Mittwoch. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Dezember-Lieferung fiel um sechs Cent auf 45,51 Dollar.

Als entscheidend für die künftige Preisentwicklung gilt ein Treffen des Ölkartells Opec Ende November. Dort soll der Beitrag der Opec-Staaten zu einer im Grundsatz beschlossenen Produktionskürzung festgelegt werden. Verglichen mit dem grundsätzlichen Kürzungsbeschluss vom September ist dessen Umsetzung wesentlich schwieriger.

So wollen mit Iran und Irak zwei wichtige Förderländer Ausnahmeregelungen für sich durchsetzen. Hinzu kommt die große Rolle Russlands, das nicht der Opec angehört und sich ab diesem Donnerstag mit Vertretern des Kartells treffen will.

Quelle: n-tv.de