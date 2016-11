Marktberichte

Tag der Entscheidung an den Börsen: US-Wahl lässt Nikkei verharren

Ein übermächtiges Thema schiebt sich an den Aktienmärkten in den Vordergrund: Börsianer in aller Welt blicken gebannt auf die anlaufende Richtungswahl in der größten und stärksten Volkswirtschaft der Erde. In Tokio gehen Investoren in Deckung.

Vor Beginn der US-Präsidentenwahl halten sich die Anleger an Asiens Aktienmärkten sichtlich zurück. Mit Blick auf das Börsengeschehen im fernöstlichen Dienstagshandel sagte Analyst Hikaru Sato vom Handelshaus Daiwa Securities, die Erinnerung an den überraschenden Ausgang des Brexit-Referendums Ende Juni sei noch frisch.

"Der Markt ist nicht übertrieben vorsichtig, aber er kann eine Präsidentschaft Clintons nicht komplett einpreisen", ergänzte der Experte. Die Demokratin Hillary Clinton liegt in Umfragen knapp vor ihrem republikanischen Rivalen Donald Trump, der wegen seiner Unberechenbarkeit als Börsenschreck gilt.

Der MSCI-Index für die Region Asien/Pazifik unter Ausschluss Japans notiert im frühen Handel 0,3 Prozent höher. In Tokio liegt der Nikkei-Index der 225 führenden Werte 0,2 Prozent niedriger bei 17.151 Punkten.

Der schwächere Yen verhelfe Exportwerten wie Toyota und Honda zu Kursgewinnen, heißt es. Der Telekomkonzern Softbank überzeugt die Investoren mit seinem Quartalsgewinn, die Aktie steigt um gut 1,2 Prozent.

Im Devisenhandel tendiert der Dollar zur japanischen Währung unverändert mit 104,45 Yen, nachdem er zu Wochenbeginn kräftig zugelegt hatte. Der Euro tritt auf der Stelle bei 1,1036 Dollar. Der mexikanische Peso behauptet seine jüngsten Kursgewinne zum Dollar.

Die Landeswährung Mexikos hat sich zu einer Barometer dafür entwickelt, welche Siegchancen die Märkte Trump geben. Dessen Politikvorschläge gelten für Mexiko als sehr nachteilig. Der Schweizer Franken notiert bei rund 0,9750 Franken je Dollar und bei etwa 1,0760 Franken je Euro.

Mit Abstimmungen in einigen abgelegenen Ortschaften im US-Bundesstaat New Hampshire hat um Punkt Mitternacht (Ortszeit, 6.00 Uhr MEZ) der Wahltag in den USA begonnen. Das erste Ergebnis wird aus Dixville Notch erwartet, das schon seit 1960 stets zu Beginn der "Geisterstunde" votiert. Hier gibt es weniger als ein Dutzend registrierte Wähler, so dass gleich nach der Stimmabgabe ausgezählt wird.

Vor vier Jahren gab es hier ein Patt zwischen dem Demokraten Barack Obama und dem Republikaner Mitt Romney. Während das - einzige - Wahllokal in Dixville Notch öffnete, ist der Wahlkampf andernorts noch im Gange: Die demokratische Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton gibt in Raleigh in North Carolina eine Mitternachtskundgebung.

Chinas Exporte gehen zurück

Ernüchternde Konjunkturdaten erreichten die Märkte in der Nacht aus China: Die chinesischen Ausfuhren sind im Oktober den siebten Monat in Folge gefallen. Zwar war der Rückgang nicht so drastisch wie im September, aber dennoch stärker als von Volkswirten erwartet. So gingen die Exporte im Oktober im Vergleich zum Vorjahr um 7,3 Prozent zurück, wie die Behörden in Peking mitteilten.

Im Vormonat waren die Exporte um 10 Prozent eingebrochen. Die weltweit schwache Nachfrage scheint damit der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt weiter zuzusetzen. Analyst Amy Yuan Zhuang von der Nordea Bank sagte, dass man mit diesen Daten in Anbetracht der Umstände zufrieden sein müsse. Zwar habe die Inlandsnachfrage dank der Stimulierungsmaßnahmen der Regierung zuletzt angezogen, auf die Nachfrage aus dem Ausland habe die Regierung dagegen wenig Einfluss. Und diese sei nach wie vor mau.

Das Wachstum in China hatte sich zuletzt stabilisiert, nachdem Peking die Geldpolitik etwas gelockert und die Investitionen in die Infrastruktur aufgestockt hatte. Damit wurden aber nur tiefere Probleme überdeckt, wie etwa die schwachen Privatinvestitionen, wachsende Unternehmensschulden und industrielle Überkapazitäten.

Die chinesischen Importe fielen im Oktober gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 1,4 Prozent. Das war lediglich etwas schlechter als Volkswirte mit 1,1 Prozent erwartet hatten. Im September hatte sich der Rückgang noch auf 1,9 Prozent belaufen. Der Handelsüberschuss Chinas weitete sich zwar auf 49,06 von 41,99 Milliarden US-Dollar aus, fiel damit aber geringer aus als erwartet. Volkswirte hatten mit 51,80 Milliarden Dollar gerechnet.

