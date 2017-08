Startseite

Trump droht mit "Shutdown": US-Börsianer ziehen den Kopf ein

Im New Yorker Aktienhandel schieben sich zwei gewichtige Themen in den Vordergrund: Kurz vor dem Treffen der Notenbanker in Jackson Hole richten sich Anleger auf neue Zinssignale ein. Größere Sorgen bereitet jedoch US-Präsident Trump.

Die Sorgen vor einer Eskalation der innenpolitischen Streitigkeiten und das nahende Notenbanker-Treffen in Jackson Hole überschatten den Handel an der Wall Street zur Wochenmitte. Die drei großen US-Indizes liegen gegen Mittag (Ortszeit) rund 0,3 Prozent im Minus: Der Dow-Jones-Index der Standardwerte notiert damit bei 21.834 Punkten, der breiter gefasste S&P-500 bei 2444 Punkten und der Composite-Index an der Technologiebörse Nasdaq bei 6280 Punkten.

Kopfschmerzen bereitet den US-Anlegern vor allem Präsident Donald Trumps Drohung, es im Konflikt um die Finanzierung der von ihm angekündigten Grenzmauer zu Mexiko auf einen "government shutdown" ankommen zu lassen - einer Art Zwangsschließung der staatlichen Behörden.

Trump will mit seiner "Shutdown"-Drohung den Druck auf den Kongress erhöhen, der die Mittel zum Bau der Mauer bislang nicht bewilligen will. Schon jetzt bezweifeln Anleger angesichts zahlreicher Querelen im Weißen Haus zunehmend, dass Trump wichtige Vorhaben wie die Steuerreform oder Großinvestitionen in die Infrastruktur umsetzen kann.

Auf den Kursen lastet auch Trumps Ankündigung, das Freihandelsabkommen Nafta aufzukündigen. Derzeit verhandeln die USA, Kanada und Mexiko über eine Neufassung des Pakts, den Trump in seiner bisherigen Form als sehr schlecht für sein Land bezeichnet hat.

In gespannter Erwartung blicken die Investoren zudem auf den Auftritt von Fed-Chefin Janet Yellen bei dem traditionellen Zentralbanken-Gipfel in Jackson Hole am kommenden Freitag. Zu dem hochkarätigen Treffen wird auch EZB-Chef Mario Draghi erwartet. Sämtliche Äußerungen von Draghi und Yellen dürften von den Anlegern gründlichst auf Hinweise auf die künftige Geldpolitik durchforstet werden.

Bei den Einzelwerten stehen die Papiere von Lowe's im Vordergrund. Die Baumarkt-Kette blieb im abgelaufenen Quartal hinter den Erwartungen zurück und kappte ihre Vorhersage für die Gesamtjahres-Gewinnmarge. Lowe's-Aktien verlieren fast sechs Prozent. Die Papiere des größeren Rivalen Home Depot geben 1,4 Prozent nach und lasteten schwer auf dem Dow.

Nachdem in London schon die Papiere der Werbeagentur WWP mit einem Kurssturz von 11 Prozent für Aufsehen gesorgt hatten, ergeht es der US-Notierung nicht besser: Der Kurs rauscht um fast zwölf Prozent in die Tiefe. Wegen sinkender Reklame-Budgets großer Konsumgüter-Hersteller wie Unilever oder Nestle kürzte das Unternehmen, zu dem unter anderem die deutsche Agentur Scholz & Friends gehört, zum zweiten Mal binnen eines halben Jahres seine Umsatzziele.

Quelle: n-tv.de