Wal-Mart und Cisco stark: US-Börsen legen kräftig zu

Nach einigen dürren Tagen herrscht an der Wall Street wieder bessere Laune. Ordentliche Konjunktur- und Unternehmenszahlen tragen dazu bei. "Der Bullen-Markt ist immer noch intakt", heißt es auf dem New Yorker Parkett.

An den US-Aktienmärkten haben die Anleger nach den jüngsten Kursverlusten wieder den Vorwärtsgang eingeschaltet. Kaufanreize lieferten ermutigende Quartalsberichte von Großkonzernen wie Wal-Mart und Cisco. Zudem fiel die Industrieproduktion im Oktober mit einem Plus von 0,9 Prozent höher aus als erwartet. Börsianer werteten die Kursgewinne als Beleg für einen grundlegenden Aufwärtstrend - trotz der Einbußen der vergangenen Tage.

"Der Bullen-Markt ist immer noch intakt", sagte Michael Antonelli vom Vermögensverwalter Robert W. Baird. "Gute Geschäftsergebnisse und starke Wirtschaftsdaten sind das, was Aktien brauchen."

Der Dow-Jones-Index mit den Standardwerten notierte am Abend (MEZ) 0,9 Prozent fester bei 23.474 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 stieg ebenfalls um 0,9 Prozent auf 2588 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq kletterte 1,4 Prozent auf 6802 Stellen. In Frankfurt schloss der Dax mit einem Plus von 0,6 Prozent auf 13.047,22 Punkten. Mehr dazu lesen Sie hier.

Wal-Mart stiegen um neun Prozent auf ein Rekordhoch. Der weltgrößte Einzelhandelskonzern steigerte seinen Umsatz das 13. Quartal in Folge. Auch Cisco schossen gut sechs Prozent in die Höhe. Der Netzwerkausrüster erwartet eine Trendwende beim Umsatz.

Gesucht waren zudem die Aktien des Verlagshauses Time, die 25 Prozent nach oben schnellten. Die "New York Times" hatte berichtet, eine mögliche Übernahmeofferte des Rivalen Meredith werde von den Milliardärsbrüdern Charles und David Koch unterstützt. Meredith legten rund zehn Prozent zu.

Auf den Verkaufszetteln standen dagegen mit einem Minus von 0,5 Prozent die Aktien von Mattel. Der "Barbie"-Puppen-Hersteller wies Insidern zufolge eine Übernahmeofferte des Konkurrenten Hasbro als zu niedrig zurück. Der Kurs des Hasbro-Konzerns, der für das "Monopoly"-Spiel bekannt ist, legten 1,5 Prozent zu.

Best Buy fielen um 4,7 Prozent. Der größte US-Elektronikhändler verfehlte die Umsatzprognosen von Analysten und blieb auch mit seinem Ausblick unter den Erwartungen.

Quelle: n-tv.de