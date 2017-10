Startseite

Bilanzsaison im Blick: US-Börsen erklimmen neue Höhen

Jeder kleine Anstieg ist derzeit an der Wall Street ein neuer Rekord. Die Anleger schauen bereits auf die kommenden Tage, wenn wichtige Unternehmen ihre Bücher öffnen. Die Katalonien-Krise spielt in New York keine wichtige Rolle.

Die US-Börsen haben ihre Rekordjagd mit Minischritten wiederaufgenommen. Die Hoffnung auf gute Unternehmensergebnisse ließ die Anleger an der Wall Street vor der ersten heißen Phase der neuen Bilanzsaison zugreifen. Zudem trieb ein Anstieg der Ölpreise die Kurse von Energiewerten an. Mut machte auch der Einzelhandelsriese Wal-Mart mit einer optimistischen Umsatzprognose.

Der Dow Jones der Standardwerte legte um 0,3 Prozent zu und schloss bei 22.831 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 stieg um 0,2 Prozent auf 2551 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq gewann 0,1 Prozent auf 6587 Stellen. Hier belasteten Kursverluste beim Schwergewicht Amazon. Alle drei Indizes markierten aber zeitweise neue Höchststände.

In Europa drückten dagegen Sorgen vor einer möglichen Unabhängigkeitserklärung der spanischen Region Katalonien auf die Stimmung. Vor der am Abend geplanten Rede des Chefs der katalonischen Regionalregierung, Carles Puigdemont, im Parlament gingen die Anleger in Deckung. Der Dax schloss mit 12.949 Punkten 0,2 Prozent im Minus. Der EuroStoxx50 gab ebenfalls leicht nach. Mehr dazu lesen Sie hier.

Die Katalonien-Krise spielte an der Wall Street keine Rolle. Hier spekulierten die Börsianer mehr auf florierende Geschäfte der US-Unternehmen. "Ich denke, es wird eine gute Bilanzsaison", sagte Peter Cardillo, Marktanalyst bei First Standard Financial. Dabei dürften sich die Investoren mehr auf einzelne Unternehmen als auf das große Gesamtbild konzentrieren. Am Mittwoch machen BlackRock und Delta Air Lines den Auftakt zur Berichtssaison. Am Donnerstag folgen dann die Großbanken JPMorgan Chase und Citigroup und am Freitag Bank of America und Wells Fargo.

Doch dürften sich die Kursgewinne per Saldo in engen Grenzen halten. Denn seit Wochen kommen die großen Indizes nur noch in Trippelschritten voran. Auf dem hohen Niveau sei die Luft dünn, sagten Händler. Fast täglich schleppen sich die Indizes von Rekord zu Rekord. Am Montag hatte die Wall Street nach einer freundlichen Eröffnung aber mit einem kleinen Abschlag geschlossen.

Unter den Einzelwerten standen Wal-Mart mit einem Plus von 4,6 Prozent hoch im Kurs. Das Unternehmen rechnet mit einem kräftigen Wachstum im Online-Geschäft und erfreute die Anleger zudem mit der Ankündigung eines Aktienrückkaufs im Volumen von 20 Milliarden Dollar.

Pfizer gewannen 0,5 Prozent. Der Pharmakonzern stellt sein Geschäft mit rezeptfreien Medikamenten und Gesundheitsartikeln auf den Prüfstand.

AIG verloren 0,1 Prozent. Der Versicherer rechnet nach den Wirbelstürmen in den USA und der Karibik in den letzten Monaten nach eigenen Angaben mit Schäden von 2,9 bis 3,1 Milliarden Dollar.

Die Aktien von Eli Lilly fielen um 1,2 Prozent. Beim Einsatz des Krebsmittels Verzenio zur Behandlung von Lungenkrebs - das Mittel hat bereits die Zulassung für Brustkrebs - hatte der Konzern einen Rückschlag erlitten.

