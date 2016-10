Marktberichte

Zwischen Jahreshoch und Zinsangst: Turbulente Dax-Woche endet rot

Auf die Jahresendrally am deutschen Aktienmarkt müssen die Anleger weiter warten. Ein Versuch ist da, aber er endet abrupt. Zum Wochenschluss steht ein Minus, das hätte größer sein können.

"Der Run auf die 10.800 ist abgeblasen." "Wir haben etwas Zinsangst." So haben die beiden n-tv-Börsenexperten Susanne Althoff und Frank Meyer den Handel am deutschen Aktienmarkt zum Wochenschluss kommentiert. Die Kurse fielen auch, weil Daten zum US-Wirtschaftswachstum nicht vollends überzeugen konnten.

Der Dax schloss 0,2 Prozent schwächer bei 10.696 Punkten. Das Tagestief markierte er bei 10.584 Zählern, das Tageshoch bei 10.711. Am Donnerstag hatte er nach einer Gegenbewegung am Nachmittag zum Handelsende noch minimal fester geschlossen. Der MDax gab 0,4 Prozent auf 21.162 Zähler nach. Der TecDax büßte 0,7 Prozent auf 1730 Stellen ein.

Konjunktur: Zinsängste?

Frische Daten zum US-Wirtschaftswachstum konnten keinen neuen Kaufimpuls auslösen. Das BIP-Plus war zwar mit annualisierten 2,9 Prozent deutlich stärker ausgefallen als von Analysten erwartet (2,5 Prozent). "Die Konjunktur profitiert aber vor allem vom Lageraufbau und von den Exporten", sagte ein Händler. Der für die USA so wichtige Konsum habe dagegen schwach abgeschnitten. Er wuchs lediglich um 2,1 Prozent. "Die Zinserwartungen verändern sich kaum", so der Händler. Eine Zinserhöhung im Dezember sei zu 73,1 Prozent eingepreist. Mitte der Woche waren es schon etwa 78 Prozent gewesen.

Zinsängste hält Marktexperte Daniel Saurenz von Feingold Research dennoch für übertrieben. Er verwies sie ins "Reich der Fabel". Vielmehr rechnet er nach den US-Wahlen mit einer Jahresendrally: "Diese dürfte den Dax zumindest kurzfristig über die 11.000er-Marke schieben, da dieser auch noch vom schwachen Euro und einer im Vergleich zu den US-Börsen günstigen Bewertung gestützt wird", erläuterte er.

USA: Viel Lärm um nichts

Die US-Börsen präsentierten sich leicht fester. Vor den US-Präsidentschaftswahlen am 8. November dürften sich viele Anleger nicht zu sehr aus der Deckung wagen. Schlecht aufgenommen wurden vor allem die Quartalszahlen von Amazon.

Der Dow-Jones-Index lag am Vormittag (Ortszeit) 0,2 Prozent im Plus bei 18.210 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 gewann 0,1 Prozent auf 2135 Zähler. Der Nasdaq100 notierte unverändert bei 4836 Stellen.

Amazon-Aktien büßten rund 4 Prozent an Wert ein. Der Internet-Händler hatte Investoren im Weihnachtsquartal nur einen überraschend geringen Gewinn in Aussicht gestellt. Gefragt waren dagegen Titel der Google-Mutter Alphabet. Sie kletterten 2,5 Prozent. Der Konzern hatte im abgelaufenen Vierteljahr dank eines boomenden Werbegeschäfts erneut deutlich zugelegt. Der Siemens-Rivale General Electric (GE) zeigte unterdessen Interesse an Baker Hughes, etwa über eine Partnerschaft. Die Aktien des Ölfeldausrüsters gewannen gut 5 Prozent. GE-Titel bewegten sich kaum.

Dax: Linde liefert

Bei den Einzelwerten im deutschen Börsenleitindex sorgte wie schon an den Vortagen eine ganze Reihe von Quartalsergebnissen für Bewegung. Keinen Kurstreiber machten Händler dabei hinter den Zahlen der Deutschen Börse aus. Sie lägen im erwarteten Rahmen. "Kosteneinsparungen bleiben weiter ein Treiber bei den Gewinnen, operativ ist da nicht viel Bewegung drin", sagte ein Händler. Deutsche Börse schlossen etwa 0,5 Prozent fester.

Linde setzten sich mit einem Plus von etwa 3,5 Prozent an die Spitze der Dax-Gewinner. "Die Zahlen waren knackig", kommentierte n-tv Börsenexperte Meyer. Die Zahlen waren sowohl bei den Umsätzen als auch auf der Ergebnisseite besser als erwartet ausgefallen. Daneben hatte Linde ein gruppenweites Kostensenkungsprogramm gestartet. Linde mache sich hübsch für mögliche Fusionspartner in der Zukunft, hieß es im Handel.

Deutsche Bank konnten ihren am Donnerstag durch die guten Zahlen gestarteten Aufwärtstrend nicht fortsetzen. Einem Kursplus von 0,6 Prozent am Donnerstag folgte ein Abschlag von 0,5 Prozent.

TecDax: Ein Auge auf die Konkurrenz

Dialog Semicondutor drehten im Handelsverlauf deutlich ins Minus und schlossen 1,7 Prozent schwächer - trotz positiver Vorgaben des Konkurrenten Cirrus. Neben den klar besseren Umsatz- und Gewinnzahlen bei Cirrus gefalle vor allem der Ausblick des Branchenkonkurrenten, hieß es im Handel.

Nordex gaben etwa 0,8 Prozent ab - trotz mehrerer Aufträge aus Frankreich. So liefert das Unternehmen insgesamt 38 Anlagen mit einer Kapazität von rund 93 Megawatt für sechs Windparkprojekte. Zudem wird Nordex die Turbinen für 10 bis 15 Jahre warten.

SDax: Insiderkäufe bei KWS

KWS machten die nach den Zahlen entstandenen Kursverluste zum großen Teil wett und näherten sich wieder der 300-Euro-Marke. "Der Kurs profitiert von Insiderkäufen", sagte ein Händler. Der Aufsichtsrat Arend Oetker habe Aktien aus dem Markt genommen, im Volumen von gut 15 Millionen Euro und zu einem Durchschnittskurs von 286,50 Euro. "Das spricht für die Aktie", so der Händler. Zur Geschäftsentwicklung merkte er an, die jüngsten Zahlen seien "in Ordnung gewesen, der Ausblick durchwachsen". KWS kletterten fast 4 Prozent.

Europa: Banken im Blick

Sehr gut kamen dagegen die Zahlen der UBS an, die Aktien gewannen mehr als 3 Prozent. Die positiven Überraschungen bei Europas Banken setze sich damit fort, hieß es im Handel. Der Nettogewinn sei zwar im Vergleich zum Vorjahr deutlich zurückgekommen, dies sei jedoch erwartet und entsprechend eingepreist worden. Das nun vorgelegte Ergebnis liege über den Schätzungen.

BNP Paribas schlossen leicht fester. Als "sehr ordentlich" wurden die Zahlen im Handel bezeichnet. Bis auf den französischen Heimatmarkt sei es überall gut gelaufen, Gewinn und Umsatz hätten im erwarteten Rahmen gesteigert werden können. Auffallend sei, dass auch hier der Bondhandel deutlich besser gelaufen sei als befürchtet. "Nach den US-Banken, den Briten und der Deutschen Bank setzt sich das als globale Entwicklung fort", sagte ein Marktteilnehmer.

Rohstoffe: Ölpreis fällt leicht

Der Ölpreis zeigte sich relativ stabil und musste nur geringe Verluste hinnehmen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Abend 50,21 Dollar und damit etwa 0,5 Prozent weniger als am Donnerstagabend. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte WTI lag bei 49,66 Dollar rund 0,3 Prozent tiefer.

Am Donnerstagabend waren die Ölpreise noch zeitweise deutlich gestiegen. Laut einem Medienbericht sollen Saudi-Arabien und anderen wichtige Ölnationen am Persischen Golf bereit sein, ihre Fördermenge um vier Prozent zu kürzen. Der Generalsekretär der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) forderte die Mitgliedsländer auf, "maximale Flexibilität" bei den anstehenden Verhandlungen zu zeigen. Zuletzt waren die Zweifel an den Märkten gestiegen, dass die Opec-Länder und Russland eine Begrenzung der Fördermenge umsetzen können.

Devisen: Euro deutlich über 1,09

Der Euro legte dagegen deutlich zu. Am Abend kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,0938 Dollar. In der Nacht hatte der Euro noch zeitweise unter 1,09 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,0922 Dollar nach 1,0927 Dollar am Donnerstag fest.

Gestützt wurde der Eurokurs durch robuste Konjunkturdaten aus der Eurozone. So war der von der EU-Kommission erhobene Geschäftsklimaindikator BCI im Oktober auf den höchsten Stand seit Juli 2011 gestiegen. Zudem hatte sich die Wirtschaftsstimmung (ESI) überraschend und deutlich verbessert. In Deutschland war zudem die Jahresinflationsrate auf den höchsten Stand seit zwei Jahren gestiegen. In Spanien hatte zudem die Inflationsrate im Oktober stärker als erwartet angezogen. Schwache Daten zum US-Verbrauchervertrauen im Oktober belasteten den Dollarkurs zusätzlich.

Asien: Schwacher Yen stützt Nikkei

Uneinheitlich verabschieden sich die ostasiatischen Aktienmärkte ins Wochenende. Der HSI in Hongkong büßte 0,8 Prozent ein, der Shanghai Composite gab dagegen 0,2 Prozent nach. Minuszeichen standen auch beim südkoreanischen Kospi und beim S&P/ASX200 in Sydney mit je 0,2 Prozent. Die japanische Börse stützte vor allem der schwächere Yen. Der verlor als vermeintlich sicherer Hafen an Attraktivität, so dass sich der Dollar der 105-Yen-Marke näherte. Der Tokioter Nikkei-Index legte 0,6 Prozent auf 17.446 Punkte zu.

Bei den Einzelwerten waren Finanztitel gefragt. Teilnehmer sagten, dass steigende Renditen der japanischen Staatsanleihen die Erträge der Banken voraussichtlich aufpolstern. Mitsubishi UFJ Financial Group gewannen rund 2 Prozent und Dai-ichi Life etwa 3 Prozent.

