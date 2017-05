Startseite

Deutsche Bank hält HV ab: Trump macht Dax-Anlegern Sorgen

Die Börsianer haben heute viele Nachrichten und Zahlen zu verarbeiten. Die Hauptversammlung der Deutschen Bank dürfte spannend werden, aus den USA kommen Konjunkturdaten. Doch das alles tritt in den Hintergrund vor dem Chaos, das Trump im Weißen Haus verbreitet.

Die Diskussion um eine Amtsenthebung des US-Präsidenten Donald Trump wird dem Dax Börsianern zufolge weiter zu schaffen machen. Am Mittwoch hatte ihn die Verunsicherung der Anleger wegen Trumps Polit-Affären 1,4 Prozent ins Minus auf 12.631,61 Punkte gedrückt. Vororbörslich wird der Dax etwa 0,4 Prozent niedriger mit gut 12.580 Punkten gestellt.

Der mögliche Eingriff Trumps in FBI-Ermittlungen und sein angeblicher Geheimnisverrat drängen die anstehenden Konjunkturdaten in den Hintergrund. Im Tagesverlauf werden neben den wöchentlichen Erstanträgen auf US-Arbeitslosenhilfe auch die Frühindikatoren veröffentlicht. Darüber hinaus tritt Notenbankerin Sabine Lautenschläger öffentlich auf. Von ihren Äußerungen erhoffen sich Börsianer Hinweise auf die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB).

Die Führung der Deutsche Bank muss sich bei der Hauptversammlung des Institutes auf unangenehme Fragen gefasst machen. Mit ISS schlägt sich der einflussreichste Stimmrechtsberater erneut auf die Seite einer kritischen Aktionärin, die Sonderprüfungen zu zwei besonders großen Rechtsstreitigkeiten des Geldhauses fordert: dem Skandal um manipulierte Zinsen und der Geldwäsche-Affäre in Russland.

Asien: Im Abwärtssog der Wall Street

Die sich immer weiter drehende Spirale politischer Unsicherheiten in den USA und die daraus resultierenden deutlichen Kursverluste an der Wall Street belasten auch die Aktienmärkte in Ostasien. Den größten Abschlag verzeichnet aktuell die Börse in Tokio, wo der Nikkei-225 1,6 Prozent auf 19.487 Punkte verliert. Der Schanghai-Composite reduziert sich um 0,2 Prozent auf 3.099 Punkte. In Australien geht es für den S&P/ASX 200 um 1,4 Prozent nach unten.

Rohstoffe: Öl gibt nach

Die Ölpreise sinken. Der Preis für ein Barrel Brent fiel am Morgen um 18 Cent auf 52,03 Dollar. Ein Fass der US-Sorte WTI verbilligte sich um 15 Cent auf 48,92 Dollar. Wegen der politischen Turbulenzen in den USA meiden Investoren nach Einschätzung von Marktbeobachtern riskantere Anlagen, was auch die Ölpreise etwas belastet.

Gestützt wurden die Ölreise hingegen durch die jüngste Entwicklung der Ölreserven in den USA. Nach Angaben der Regierung in Washington vom Vortag gab es bei den wöchentlichen Daten zu den Lagerbestände an Rohöl in der vergangenen Woche den sechsten Rückgang in Folge. Fallende Ölreserven können ein Hinweis auf eine stärkere Nachfrage oder ein geringeres Angebot sein.

