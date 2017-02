Börsen in gespannter Ruhe: Trump lässt Anleger aufhorchen

Mehr Geld für das Militär soll es schon mal geben. Weitere Maßnahmen seiner Regierung könnte US-Präsident Trump heute vor dem Kongress verkünden - und damit die Kurse mitbestimmen. Beim Dax stehen derweil weitere Bilanzen an.

Wenige Stunden vor einer mit Spannung erwarteten Rede von US-Präsident Donald Trump werden sich Anleger nach Einschätzung von Börsianern zurückhalten. Am Montag hatte der Dax mit 11.822,67 Punkten 0,2 Prozent höher geschlossen.

Viele Investoren erhoffen sich von der Trump-Rede Details zu seinen im Wahlkampf versprochenen Infrastrukturmaßnahmen und Steuererleichterungen. Er hat bereits angekündigt, mehr Geld für Verteidigung ausgeben zu wollen, dafür werde es Budgetkürzungen unter anderem im Umweltamt geben. Sollte Trump die Märkte enttäuschen, ist die Gefahr einer heftigen Korrektur allerdings groß.

Auf Trab hält Anleger auch die Bilanzsaison. Der Baukonzern Hochtief zahlt nach einem Gewinnzuwachs seinen Aktionären eine deutlich höhere Dividende. Darüber hinaus legen Salzgitter, Hapag-Lloyd und ElringKlinger ihre Bilanzen vor.

Von Konjunktur-Seite stehen die Verbraucherpreise für die Euro-Zone auf den Terminkalendern. Sie könnten Aufschluss darüber geben, wie lange die EZB noch an ihrer ultralockeren Geldpolitik festhalten wird.

Asien: Abwartende Stille

An den ostasiatischen Aktienmärkten passierte nach den Abgaben zum Wochenstart wenig. Beobachter sprachen von einer abwartenden Haltung vor Trumps Rede und moderaten Kursbewegungen. In Tokio kam der Nikkei-Index nach einer anfangs stärkeren Erholung wieder etwas zurück. Der Index beendete den Handel mit einem Plus von 0,1 Prozent bei 19.119 Punkten. In Shanghai geht es um knapp 0,3 Prozent nach oben.

Aufgehellt wurde die Stimmung durch das zwölfte Rekordhoch des Dow-Jones-Index' in Folge. Eher enttäuschende Wirtschaftsdaten aus Japan werden zur Seite gewischt, die Industrieproduktion ist wider Erwarten im Januar gesunken. Allerdings lagen die Hausbaubeginne deutlich über der Schätzung.

Die Fantasie auf steigende Militärausgaben in den USA beschert Aktien aus dem Rüstungssektor Zulauf. IHI ziehen um 4,4 Prozent an und Kawasaki Heavy um 2,2 Prozent. In Seoul legen Samsung um 1,1 Prozent zu. Der Apple-Konkurrent soll Kreisen zufolge zu den Zulieferern von OLED-Screens für das kommende neue iPhone-Modell gehören.

Devisen: Euro im leichten Aufwind

Der Euro knüpfte an die Kursgewinne vom Wochenauftakt an und legte weiter leicht zu. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0604 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als in der vergangenen Nacht. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,0587 Dollar festgesetzt.

Ölpreise: Opec erfüllt Förderkürzungen

Mehr zum Thema 27.02.17 Wall Street wartet auf Trump Dax steckt fest

Die Ölpreise steigen leicht. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April 56,13 US-Dollar. Das waren 20 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) kletterte um 14 Cent auf 54,19 Dollar.

Die Kürzung der Fördermenge durch die Organisation erdölexportierender Länder (Opec) habe die Preise einmal mehr gestützt, hieß es von Marktbeobachtern. Nach Aussage des Generalsekretärs Mohammed Barkindo hat das Ölkartell die beschlossene Förderkürzung zwei Monate nach Beginn der Vereinbarung fast komplett umgesetzt. Demnach hätten die Mitgliedsstaaten zuletzt mehr als 90 Prozent der beschlossenen Menge erreicht.