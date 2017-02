Ist Aschermittwoch alles vorbei?: Trump hält Dax in Schach

Zahlreiche deutsche Konzerne legen heute Zahlen vor. Dennoch kommt kaum Bewegung in den Aktienhandel. Mit seiner Rede heute Nacht vor dem Kongress wird Trump entscheiden, ob die Rally weiter geht oder die Anleger morgen mit einem Kater aufwachen.

Der Dax bewegt sich am Nachmittag nur unwesentlich. Nach vielen guten Wochen und der nahezu abgeschlossenen Berichtssaison stabilisiere sich der deutsche Leitindex nun bei recht dünnem Handelsvolumen auf recht hohem Niveau, sagte Händler Thorsten Engelmann von der Equinet-Bank. Zudem werde auf die am Abend anstehende erste Rede des neuen US-Präsidenten Donald Trump vor dem Kongress gewartet. Anleger erhofften sich hiervon neue Impulse.

Am Nachmittag gewann der Dax 0,14 Prozent auf 11 839,48 Punkte und legte damit bislang im zu Ende gehenden Monat Februar um 2,6 Prozent zu. Der MDax, der Index der mittelgroßen Unternehmen, stieg zuletzt um 0,08 Prozent auf 23 381,48 Punkte. Für den Technologie-Index TecDax ging es um 0,22 Prozent auf 1900,79 Punkte nach oben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte um 0,22 Prozent vor.

Analyst Jochen Stanzl vom des Online-Brokers CMC Markets mahnt vor Trumps Rede zur Vorsicht. "Investoren sollten sich auf Luftlöcher vorbereiten, in die der Deutsche Aktienindex morgen früh fallen könnte, wenn der neue US-Präsident nicht liefert. Dann wäre am Aschermittwoch auch an der Börse zunächst einmal alles vorbei."

Trumps Rede vor beiden Kammern des US-Kongresses ist für die Nacht zum Mittwoch (03.00 Uhr MEZ) geplant.

Margenprognose lastet auf Salzgitter

Unter den Einzelwerten im Dax rückten die Aktien von Infineon als Schlusslicht mit minus 1,79 Prozent in den Blick. Der Chiphersteller will sich nach der geplatzten Wolfspeed-Übernahme in den USA nach neuen Möglichkeiten für Wachstum umsehen.

Darüber hinaus zogen Unternehmen aus der zweiten Reihe mit Quartalsberichten die Aufmerksamkeit auf sich. So kam dem Stahlhersteller Salzgitter 2016 neben Einsparungen zwar die Erholung auf dem Stahlmarkt zugute, so dass er wieder einen Gewinn erwirtschaftete. Doch enttäuschte die Konzernprognose für 2017. Die Papiere fielen daher mit minus 2,48 Prozent an das MDax-Ende.

Hochtief-Aktien litten unter Gewinnmitnahmen und büßten 0,77 Prozent ein. Am Morgen hatten sie noch ein Rekordhoch bei 145,55 Euro erreicht. Der Baukonzern gab sich wegen gefüllter Auftragsbücher und guter Aussichten auf weitere Bestellungen optimistischer für 2017.

Um 0,90 Prozent abwärts ging es für die Titel des Möbel- und Einzelhändlers Steinhoff. Dank Zukäufen startete der südafrikanische Konzern, dessen Wurzeln in der deutschen Möbelindustrie liegen, mit einem Umsatzsprung ins neue Geschäftsjahr. Der US-Markt sei allerdings schwierig gewesen, schränkte ein Analyst ein.

Im TecDax erholten sich die Aktien von Nordex wieder leicht nach ihrer steilen Talfahrt am vergangenen Donnerstag und Freitag. Nach dem Kurssturz um bis zu 37 Prozent infolge einer Prognosesenkung ging es für die Papiere des Windkraft-Anlagenbauers nun erstmals wieder aufwärts. Sie legten an der Index-Spitze um 5,02 Prozent zu.

USA: An der Wall Street wird die Luft dünn

Auch die US-Märkte verzeichnen vor Trumps Rede kaum Kursbewegungen. Nachdem Dow-Jones-index zwölf Rekordhochs in Folge aufgestellt hatte, notiert er zu Handelsbeginn mit einem minimalen Abschlag von 0,1 Prozent bei 20.816 Punkten. Der S&P500 verliert 0,2 Prozent auf 2366 Zähler. Ebenso der Index der Technologie Börse Nasdaq, der auf 5823 Punkte sinkt.

Ob die Dynamik in nächster Zeit wieder zunehmen wird, liegt einzig an einer Person: US-Präsident Trump. "Ob die aktuellen Trends Bestand haben werden oder nicht, hängt sehr wahrscheinlich am Auftritt Trumps heute Abend", sagt Analystin Kathleen Brooks von City Index. Daran dürften auch zahlreiche zur Veröffentlichung anstehende Konjunkturdaten und Reden von US-Notenbankvertretern nichts ändern.

Asien: Abwartende Stille

An den ostasiatischen Aktienmärkten passierte nach den Abgaben zum Wochenstart wenig. Beobachter sprachen von einer abwartenden Haltung vor Trumps Rede und moderaten Kursbewegungen. In Tokio kam der Nikkei-Index nach einer anfangs stärkeren Erholung wieder etwas zurück. Der Index beendete den Handel mit einem Plus von 0,1 Prozent bei 19.119 Punkten. In Shanghai geht es um knapp 0,3 Prozent nach oben.

Aufgehellt wurde die Stimmung durch das zwölfte Rekordhoch des Dow-Jones-Index' in Folge. Eher enttäuschende Wirtschaftsdaten aus Japan werden zur Seite gewischt, die Industrieproduktion ist wider Erwarten im Januar gesunken. Allerdings lagen die Hausbaubeginne deutlich über der Schätzung.

Devisen: Euro im leichten Aufwind

Am Devisenmarkt tut sich wenig, der Euro handelt zum US-Dollar in einer engen Spannen zwischen 1,0570 und 1,06 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei der Festlegung der täglichen Referenzkurse am Nachmittag einen Wechselkurs von 1,0597 US-Dollar für den Euro errechnet. Am Vortag waren es 1,0587 Dollar.

Ölpreise: Opec erfüllt Förderkürzungen

Mehr Bewegung offenbart der Erdölpreis. Ein Fass US-Leichtöl der Sorte WTI verbilligt sich um 0,8 Prozent auf 53,62 Dollar, die globaler gehandelte Ölsorte Brent gibt in ähnlicher Größenordnung nach. Aus Russland kommen derweil Nachrichten über eine Fördersenkung im Februar. Daher glauben Händler, dass die Preise kurzfristig kaum weiter fallen dürften. Wegen der steigenden US-Produktion dürfte der Preis auf absehbare Zeit aber auch kaum über die Marke von 60 Dollar springen, so Analysten