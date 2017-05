Startseite

Euro schielt über 1,11: Trump-Chaos zieht Dax nach unten

Am deutschen Aktienmarkt bröckeln die Kurse. Der Dax fällt zeitweise unter die 12.700er Marke. Der Euro schaut dagegen einmal über die Marke von 1,11 Dollar. Den Grund für beide Bewegungen liefert der US-Präsident.

"Trump entzaubert sich von Tag zu Tag mehr", liefert n-tv-Börsenexperte Frank Meyer einen Grund für die zunehmende Verunsicherung der Anleger am deutschen Aktienmarkt zur Wochenmitte. Die Kurse fallen. Der Dax rutscht kurzzeitig sogar unter die 12.700er Marke, nachdem er am Dienstag noch ein Allzeithoch bei 12.842 Punkten markiert hatte. Der Euro profitiert dabei von einem schwachen Dollar und wird für die Aktienkurse vor allem exportorientierter Unternehmen immer mehr zum Belastungsfaktor.

Der Dax liegt am Mittag 0,3 Prozent im Minus bei 12.770 Punkten. Am Montag war der Leitindex fester aus dem Handel gegangen, am Dienstag hatte er 2 Zähler eingebüßt. Der MDax gibt 0,4 Prozent auf 24.990 Stellen ab. Der TecDax verliert 0,2 Prozent auf 2227 Punkte.

Konjunktur: Trump bereitet Sorgen

US-Präsident Donald Trump hat Insidern zufolge den von ihm überraschend entlassenen FBI-Chef James Comey gebeten, die Ermittlungen zu den Russland-Verbindungen des ehemaligen Nationalen Sicherheitsberaters Michael Flynn einzustellen. Dies wirft die Frage auf, ob der Präsident sich der Justizbehinderung schuldig mache.

"Die Trump-Rally könnte an ihr Ende kommen", sagt Lukman Otunuga vom Broker FXTM. Er verweist auf den US-Dollar, der in Asien zum Euro auf den niedrigsten Stand seit der Wahl Trumps zum US-Präsidenten Anfang November gefallen ist. Angesichts des heftig kritisierten politischen Vorgehens des Präsidenten spricht der Devisenanalyst von einer "fortgesetzten Unsicherheit rund um Trump".

"Die Frage ist, wann die Trump-Administration endlich sinnvolle politische Maßnahmen auf den Weg bringt", klagt Michael Hewson von CMC Markets. Die von Trump einst angekündigten Steuersenkungen und Investitionen in die Infrastruktur lassen weiter auf sich warten. Auch zum Yen und Schweizer Franken hat der Dollar zuletzt stark abgewertet.

Devisen: Euro schielt über 1,11

Der Euro zieht zunächst zum Greenback in der Spitze bis auf 1,1117 Dollar an. Am Mittag notiert er um 1,1092 Dollar. Das sind immer noch 0,1 Prozent mehr als am Dienstagabend. Damit setzt die Gemeinschaftswährung ihre Aufwertung zum Dollar fort.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,1059 Dollar nach 1,0972 Dollar am Montag und 1,0876 Dollar am Freitag festgesetzt. Damit konnte die Gemeinschaftswährung binnen zwei Handelstagen rund 2,5 US-Cent zulegen.

Allerdings wird der starke Euro damit auch immer mehr zum Belastungsfaktor für deutsche Exportunternehmen: Er schmälert die Erträge der Exporteure und damit auch deren Aktienkurse. Im Blick stehen die europäischen Inflationsdaten. Sie könnten den Spekulationen um die Geldpolitik der EZB neue Nahrung geben.

Dax: Probleme für Thyssenkrupp

Bei den Einzelwerten im Leitindex verteuern sich Thyssenkrupp 2,3 Prozent - nach. Der Wettbewerber German Naval Yards hat laut Medienberichten beim Kartellamt erfolgreich gegen die Vergabe eines 1,5 Milliarden Euro schweren Auftrags zum Bau von fünf Korvetten geklagt, der unter anderem an Thyssenkrupp gegangen war.

Deutsche Börse notieren 0,5 Prozent schwächer. Sie hat ihre Aktionäre zur Hauptversammlung geladen. Dort muss sich Firmenchef Carsten Kengeter wegen eines Ermittlungsverfahren gegen ihn und der geplatzten Fusion mit dem Londoner Konkurrenten LSE auf kritische Fragen gefasst machen.

SAP zeigen sich kaum verändert. "Die Sapphire-Konferenz hat bei SAP meistens für Bewegung gesorgt", sagt ein Händler. Diese wichtigste unter den SAP-Technologie-Konferenzen startet am Berichtstag in Florida. Im Blick stünden vor allem Themen wie Künstliche Intelligenz und Maschinen-Lernen im Zusammenhang mit der automatischen Analyse und Auswertung von Big Data. Zudem sprächen Aufsichtsratschef Hasso Plattner und der ehemalige Spieler der Los Angeles Lakers, Kobe Bryant.

VW fallen 1,2 Prozent. Hier verweisen Händler auf Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gegen Konzernchef Müller.

MDax: Interesse an Stada aus China

Stada büßen 0,8 Prozent ein. Shanghai Pharma hat sein Interesse am Generikahersteller aus Bad Vilbel bestätigt, aber auch gesagt, ein offizielles Angebot sei bisher noch nicht übermittelt worden. Der Kurs der Aktie war am Dienstag auf den neuen Rekordstand von 66,50 Euro gestiegen und schloss nur knapp darunter. Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte berichtet, dass der Finanzinvestor Advent zusammen mit Shanghai Pharmaceuticals die Abgabe einer Gegenofferte prüfe. Im Gespräch sei ein mögliches Angebot in Höhe von rund 70 Euro je Aktie.

Europa: ABN überraschend stark

Als sehr ordentlich werden die Zahlen von ABN Amro im Handel bezeichnet, die Aktien fallen dennoch 1,1 Prozent. Der Nettogewinn habe mit 615 Millionen Euro im ersten Quartal deutlich über Erwartung gelegen. Das Kreditwachstum habe sich in allen Bereichen fortgesetzt, zudem sei die Kernkapitalquote mit 16,9 Prozent überraschend stark.

Rohstoffe: Gold gefragt, Öl nicht

Die politischen Risiken in den USA treiben die Anleger in so genannte sichere Häfen und damit auch wieder in den Goldpreis. Dieser nähert sich der zentralen Handelsmarke von 1250 Dollar je Feinunze. Am Vormittag wird sie mit 1244,50 Dollar auf dem höchsten Stand seit zwei Wochen gehandelt. "Mit der Relativen Stärke der Goldminen-Aktien könnte der Goldpreis das Tief tatsächlich hinter sich haben", sagt ein Marktteilnehmer.

Der Ölpreis gibt dagegen etwas nach. Nach einem deutlichen Anstieg in den vergangenen Handelstagen sprechen Marktbeobachter von einer Gegenbewegung, die bereits am Dienstagnachmittag eingesetzt hatte. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent fällt am Mittag 0,1 Prozent auf 51,58 Dollar. Ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) verbilligt sich 0,4 Prozent auf 48,53 Dollar.

Die Aussicht auf weiter fallende Lagerbestände an Rohöl in den USA konnte die Preise zunächst nicht stützen, heißt es weiter. Am Nachmittag sollen offizielle Daten der US-Regierung zu amerikanischen Ölreserven veröffentlicht werden, Experten erwarten einen erneuten Rückgang. Fallende Ölreserven können ein Hinweis auf eine stärkere Nachfrage oder ein geringeres Angebot sein und stützen in der Regel die Preise.

Asien: Schwacher Dollar, schwache Kurse

Der schwache Dollar belastete zur Wochenmitte auch die Kurse an den Börsen in Asien. Dazu kamen die Entwicklungen im Weißen Haus in Washington, die für eine erhöhte Verunsicherung sorgten. Der Tokioter Nikkei-Index schloss 0,5 Prozent tiefer bei 19.815 Punkten. Der Shanghai Composite fiel 0,1 Prozent auf 3.110 Punkte. Das Schlusslicht bildete der Aktienmarkt in Sydney, wo der S&P/ASX200 0,9 Prozent nachgab.

In Tokio zeigten sich mit dem schwachen Dollar die Exportwerte mit Abgaben. So ging es für Toyota 1,3 Prozent nach unten. Daneben standen auch die Versicherer unter Druck mit den weiterhin fallenden Renditen am Anleihemarkt. Dai-Ichi Life fielen 3,7 Prozent, T&D Holdings 3,2 Prozent. An der Börse in Schanghai ging es für die an Stada interessierte Shanghai Pharmaceuticals 0,5 Prozent nach unten.

Quelle: n-tv.de