Apple verschreckt Anleger: Tech-Ausverkauft zieht Dax ins Minus

Der Dax startet schwach in die Handelswoche. Der Kursrutsch bei Apple nährt auch in Europa generelle Zweifel an Tech-Werten. Da schafft es auch die Erleichterung über den Wahlausgang in Frankreich nicht, die Stimmung der Börsianer aufzuhellen.

Hohe Verluste der US-Technologieaktien haben die Anleger am deutschen Aktienmarkt zum Wochenauftakt aufgeschreckt. Der Dax verlor im frühen Handel 0,39 Prozent auf 12.765 Punkte, steht aber weiterhin nur unweit seines jüngst erreichten Rekordhochs. Der MDax, der die Aktien mittelgroßer Unternehmen repräsentiert, sank um 0,49 Prozent auf 25.286 Zähler. Der Technologiewerte-Index TecDax fiel dagegen um deutliche 1,55 Prozent auf 2273 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,51 Prozent abwärts.

"Allerdings besteht die gute Chance darauf, dass sich im Laufe des Tages die Stimmung an den europäischen Börsen wieder aufhellt", sagte Analyst Milan Cutkovic vom Währungshändler AxiTrader. Dafür spreche der Erfolg der Partei des als europa- und wirtschaftsfreundlich geltenden Präsidenten Emmanuel Macron in der ersten Runde der französischen Parlamentswahl. Zudem belaste die politische Situation in Großbritannien nach der Wahlschlappe von Großbritanniens Premierministerin Theresa May bisher nicht groß.

Das Hauptereignis der Woche steht ohnehin am Mittwoch mit der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed an. Eine weitere Zinserhöhung gilt als ausgemachte Sache. Spannend wird daher die Frage über den weiteren geldpolitischen Kurs der Währungshüter.

Aus Branchensicht standen Technologieaktien europaweit klar unter Druck. Der entsprechende Branchenindex verlor 2,5 Prozent. Am Freitag hatte der technologielastige Nasdaq 100 in den USA rund zweieinhalb Prozent eingebüßt. Ein Experte vermutete dahinter eine Umschichtung aus Technologie- in Bankaktien. Vor allem Papiere aus der Halbleiterbranche sackten ab. So lagen die Titel von Infineon mit einem Minus von 3,3 Prozent am Dax-Ende. Im TecDax nahmen die Anteilscheine des Wafer-Herstellers Siltronic, des Chip-Produzenten und Apple-Zulieferers Dialog Semiconductor und des auf die Halbleiterbranche ausgerichteten Maschinenbauers Aixtron mit Abschlägen zwischen 3,5 und 4,9 Prozent die letzten Plätze ein.

Goldman Sachs warnt vor Blase bei Tech-Riesen

Hintergrund für den Ausverkauf ist ein Medienbericht über Apple, wonach der Konzern mit seinem neuen iPhone im Vergleich zu Rivalen technisch ins Hintertreffen geraten könnte. Doch nicht nur bei Apple bkommen Anleger Zweifel. Die FAAMG-Aktien (Facebook, Amazon, Apple, Microsoft und Alphabet) waren es laut Goldman Sachs, die die im Wesentlichen im bisherigen Jahresverlauf sowohl den S&P-500 als auch den Nasdaq-100 in Rekord-Höhen trieben. Die stark marktüberdurchschnittliche Entwicklung der FAAMG-Aktien habe derweil zu Verzerrungen geführt wie extremen Positionierungen, während zugleich die Volatilität der FAAMG-Aktien unter jener von Massenkonsumgüter- und Versorgeraktien liege, schreiben die Analysten des Investmentbank. Daraus erwachse die Frage, ob FAAMG die neuen Massenkonsumgütertitel seien.

Die fünf FAAMG-Werte hätten insgesamt im bisherigen Jahresverlauf 600 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung hinzugewonnen. Dies entspreche dem BIP von Südafrika und Hongkong zusammengenommen. Es sei eine Bewertungsblase entstanden mit Parallelen zur "NiftyFifty"-Phase oder 1999-2000, wobei die risikobereinigte FAAMG-Entwicklung noch ausgeprägter sei.

Erleichterung über Macron

Für Erleichterung bei den Anleger sorgt auf der anderen Seite der Sieg des französischen Präsidenten Emmanuel Macron bei der ersten Runde der Parlamentswahlen. Macron kann mit seiner Partei "La Republique en marche" auf eine Mehrheit in der neuen Nationalversammlung hoffen. "Kann er seine Pläne umsetzen, könnte die Zuversicht der französischen Unternehmen zunehmen und damit ihre Investitionen, mit positiven Folgen für den Aktienmarkt", sagte Chef-Anlagestratege Ulrich Stephan von der Deutschen Bank.

Asien: Anleger setzten auf Pandababy

Die Geburt eines Pandababys im Tokioter Zoo euphorisiert sogar die Börse. Die Nachricht von dem seltenen Nachwuchs hat den Aktien örtlicher Restaurantbetreiber am Montag zu kräftigen Gewinnen verholfen. Offenbar spekulierten Anleger darauf, dass das Neugeborene nicht nur dem Ueno Zoo, sondern auch den Gastronomen in der unmittelbaren Umgebung zusätzliche Besucher beschert. Die Papiere der Restaurant-Kette Totenko stiegen um bis zu 38 Prozent auf ein Zehn-Jahres-Hoch von 290 Yen. Die Titel des Konkurrenten KK Seiyoken gewannen in der Spitze gut elf Prozent und waren mit 978 Yen so teuer wie zuletzt vor dreieinhalb Jahren.

Darüber hinaus konnte am Montag allerdings auch das Pandababy die Stimmung an den asiatischen Märkten nicht aufhellen: Der Ausverkauf amerikanischer Technologie-Aktien zog die Börsen in der Region ins Minus. Händlern zufolge hielten sich die Käufer außerdem wegen der erwarteten Leitzinserhöhung in den USA zurück. Der 225 Werte umfassende japanische Leitindex Nikkei schloss 0,5 Prozent niedriger bei 19.908 Punkten. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans gab 0,7 Prozent nach. Die Börse in Shanghai tendierte 0,6 Prozent schwächer. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,2 Prozent.

In Tokio notierten Halbleiter-Hersteller und Apple-Zulieferer im Minus. Tokyo Electron verloren drei Prozent, Advantest 3,3 Prozent. Toshiba-Aktien verteuerten sich dagegen um neun Prozent. Eine mit der Angelegenheit vertraute Person sagte der Nachrichtenagentur Reuters am Samstag, der US-Konzern Western Digital plane, seine Offerte für die Chip-Sparte des angeschlagenen japanischen Unternehmens auf umgerechnet rund 16 Milliarden Euro oder mehr aufzustocken.

In Süd-Korea gaben die Akten des Technologie-Giganten Samsung 1,8 Prozent nach. Der dortige Leitindex Kospi tendierte ein Prozent im Minus. "Der Nasdaq-Rückgang scheint überall durchzuschlagen", sagte Yoshinori Shigemi, Marktstratege bei JPMorgan Asset Management: "Allerdings war der Tech-Sektor stark gelaufen und wohl bereit für Gewinnmitnahmen."

Devisen: Euro bewegt sich kaum

Der Euro hat pendelt weiter um die Marke von 1,12 US-Dollar. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,1215 Dollar und damit etwas mehr als am Freitag. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,1176 Dollar festgesetzt. Zum Wochenstart stehen sowohl in Europa als auch in den USA nur wenige Konjunkturdaten auf dem Programm. Auch öffentliche Auftritte von Notenbankern sind spärlich gesät. Damit dürften die entscheidenden Impulse durch die allgemeine Stimmung an den Finanzmärkten vorgegeben werden.

Rohstoffe: Öl zieht leicht an

Die Ölpreise gehen mit leichten Kursgewinnen in die neue Handelswoche. Starke Impulse blieben zunächst aus. Ein Barrel Brent kostet am Morgen 48,44 US-Dollar. Das sind 29 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte WTI steigt um 28 Cent auf 46,11 Dollar.

Hauptthema bleibt der Versuch der Opec und anderer Fördernationen, die hohen Rohölvorräte in den Industrienationen durch eine Produktionskappung zu verringern. Zumindest in den USA zeigt die Strategie Aussicht auf Erfolg, wenngleich die Lagerbestände von sehr hohem Niveau aus zurückgehen. Allerdings ist zugleich die US-Ölproduktion in den vergangenen Monaten gestiegen, während die Zahl neuer Bohrstellen von Woche zu Woche steigt. Dies steht den von der Opec gewünschten Preissteigerungen entgegen.

