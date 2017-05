Startseite

Anleger feiern vor: TecDax zeigt dem Dax, wie es geht

Während im Dax die Autowerte im Blick stehen, schauen die Anleger beim großen Ganzen auf die Techwerte. Der TecDax sticht den Leitindex zur Wochenmitte aus.

Leichte Aufschläge am Dienstag, geringe Abschläge am Mittwoch: Das ist das derzeitige Bild, das der deutsche Aktienmarkt zeigt. Den Grund für den verhaltenen Handel sehen Marktteilnehmer im anstehenden Feiertag. Daneben ist auch die Berichtssaison beendet - und der Euro festigt sich auf dem erreichten hohen Niveau der Vortage.

Der Dax notiert am Vormittag 0,1 Prozent im Minus bei 12.652 Punkten. Am Montag hatte er leicht nachgegeben, am Dienstag dann etwas zugelegt. Der MDax gewinntt 0,2 Prozent auf 25.060 Zähler. Der TecDax zeigt sich mit 2249 Stellen 0,5 Prozent fester - und auf einem neuen Rekord.

Konjunktur: Neues von Draghi?

Am Donnerstag steht ein Feiertag an, die Zurückhaltung der Anleger ist daher nachvollziehbar, wie es von Marktexperten heißt. Zwar wird an Christi Himmelfahrt gehandelt, aber erfahrungsgemäß sind die Umsätze eher mau.

Auf Interesse dürfte eine Rede von EZB-Chef Mario Draghi in Madrid bei einer Konferenz zur Finanzstabilität der Bank von Spanien stoßen. Nach Handelsschluss in Europa veröffentlicht die US-Notenbank das Protokoll der jüngsten Sitzung des Offenmarktausschusses (20.00 Uhr MESZ).

Dax: Autowerte im Fokus

Bei den Einzelwerten stehen erneut die Autowerte im Blick. Zum einen meldet der Branchenverband Acea frische Daten zu den Verkäufen am Nutzfahrzeuge-Markt. Zum anderen steht Daimler im Verdacht, in einen Abgasskandal verwickelt zu sein. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart durchsuchte jüngst mehrere Standorte des Autobauers. Und auch die Klage der US-Umweltbehörde EPA gegen Fiat Chrysler wegen möglicher Abgas-Manipulationen belastet den Sektor. Daimler geben 1,4 Prozent nach, auch BMW verlieren 0,6 Prozent. VW zeigen sich dagegen 0,3 Prozent gefestigt.

Vonovia hat die Gewinnprognose für das laufende Jahr erhöht, nachdem die österreichische Conwert Immobilien übernommen wurde. Die Aktien legen 0,2 Prozent zu.

SDax: Showdown bei Grammer

Sixt notieren 0,1 Prozent fester. Leicht positiv bewerten Händler die Übernahme von Buchbinder durch Europcar. "Sixt kann zwar nicht übernommen werden", sagt ein Marktteilnehmer. Eine Konsolidierung sei aber auch immer gut für die Preise in der Branche, und das sollte auch Sixt leicht stützen, meint er.

Im Blick steht zudem die Hauptversammlung des Autozulieferers Grammer. Ein Showdown zwischen Management und der Investorenfamilie Hastor deutet sich hierbei an. Die Aktien, die am Dienstag bereits rund 1 Prozent zugelegt hatten, zeigen sich nun 0,9 Prozent schwächer.

Die positiven Nachrichten bei Rocket Internet dauern an. Der Verlust der Global Fashion Group ging laut einer Unternehmensmitteilung im ersten Quartal auf Ebitda-Basis auf 33,2 Millionen Euro zurück von 46,5 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Zugleich gab Rocket bekannt, dass es 51 Prozent an dem Online-Bekleidungs-Händler Namshi an Emaar Malls verkauft hat. Der Preis liege bei 151 Millionen Dollar. Die Global Fashion Group hält nun noch 49 Prozent. Rocket-Aktien gewinnen etwa 2,5 Prozent.

Europa: FCA verklagt

Fiat Chrysler verbessern sich 0,8 Prozent. Das US-Justizministerium hat den Konzern wegen Abgasmanipulation verklagt. Die Umweltbehörde EPA hatte Fiat Chrysler im Januar beschuldigt, der Konzern habe mit einer Software den Abgasausstoß geschönt. Betroffen seien rund 104.000 Fahrzeuge, und zwar Geländewagen der Marke Jeep Grand Cherokee und Pickup-Trucks der Marke Ram.

Devisen: Euro stabil

Der Euro präsentiert sich zunächst kaum verändert. Die Gemeinschaftswährung, die am Dienstag unter die 1,12er Marke gerutscht war, notiert am Vormittag bei 1,1187 Dollar und damit nahezu unverändert zum Dienstagabend. Zuvor war er bis auf ein Tageshoch 1,1268 Dollar geklettert. Das war der höchste Stand seit November 2016 gewesen.

Der Euro zollt damit dem Höhenflug der vergangenen Tage etwas Tribut. Der Dollar hatte am Dienstag auf breiter Front gegenüber mehreren Währungen zugelegt. Vor dem Sitzungsprotokoll der US-Notenbank hätten einige Anleger wieder beim Dollar zugegriffen, sagen Händler.

Die Experten der Commerzbank dämpfen aber die Erwartungen an das Protokoll. "Wer sich heute Abend von den FOMC Minutes vom 3. Mai Neuigkeiten erhofft, wird auch enttäuscht werden." Bereits in der Mitteilung zur letzten Zinssitzung hätten Hinweise zum Timing zukünftiger Zinsschritte gefehlt. Für den Euro rechnen die Commerzbank-Experten für den Rest der Woche mit weiteren Gewinnmitnahmen.

Rohstoffe: Lagerdaten und Opec-Treffen

Der Ölpreis hält zur Wochenmitte auch erst einmal die Füße still - und damit die Gewinne vom Dienstag. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent steht am Morgen bei 54,48 Dollar und damit 0,6 Prozent höherals am Dienstag. Ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) kostet mit 51,75 Dollar 0,7 Prozent mehr.

Es gebe am Markt Berichte, wonach die heute veröffentlichten US-Öllagerdaten einen Rückgang der Vorräte anzeigen werden, sagen Händler. Sonst dreht sich am Ölmarkt alles um die mögliche Verlängerung einer bereits bestehenden Förderkürzung wichtiger Opec-Staaten und Russlands. Am Markt wird mittlerweile fest damit gerechnet, dass beim Treffen der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) am Donnerstag ein entsprechender Beschluss gefällt wird. Mit der Maßnahme wollen die Ölnationen die Preise stabilisieren.

Asien: Steigende Kurse

Während es an den meisten Börsen in Ostasien nach günstigen US-Vorgaben am Mittwoch leicht nach oben ging, verzeichneten die Plätze in Schanghai und Hongkong kleine Verluste. Hintergrund war, dass die Ratingagentur Moody's China eine schlechtere Bonitätsnote ("A1") verpasst hatte, weil die Kreditwächter mit einer Abschwächung der Finanzkraft des Riesenreiches rechnen und mit steigenden Schulden im Zuge eines sich abschwächenden Wirtschaftswachstums.

Laut Hao Hong, Analyst bei Bocom International in Hongkong, spricht Moody's nur bereits bekannte Dinge an, so dass die Abstufung für China-Experten nicht überraschend komme. Deswegen halte sich die Reaktion an der Börse auch in Grenzen

Tagessieger in Asien war die Börse in Tokio. Der Nikkei-Index schloss 0,7 Prozent höher bei 19.743 Punkten. Rückenwind gab es vor allem für Aktien aus dem Exportsektor.

Quelle: n-tv.de