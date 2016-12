Marktberichte

Rally nährt Rally nährt Rally ...: Taubenhafter Draghi verzückt Dax-Anleger

Viel haben sich die Anleger von EZB-Präsident Draghi erhofft. Und er legt scheinbar noch nach. Darauf lässt der Kurssprung des Dax am Nachmittag schließen. An der Wall Street läuft's - nicht.

Ein zunehmende taubenhafte Interpretation der angekündigten Maßnahmen der Europäischen Zentralbank (EZB) verleihen dem deutschen Aktienmarkt am Nachmittag eine zweite Luft. Der Aufwärtstrend gewinnt noch einmal an Dynamik, der deutsche Börsenleitindex überwindet die 11.100er Marke. n-tv-Börsenexperte Frank Meyer warnt aber: "Gelddrucken hat noch nie reich gemacht."

Der Dax notiert am Nachmittag 1,3 Prozent fester bei 11.133 Punkten. Das Tageshoch liegt bei 11.191 Stellen. Am Montag, Dienstag und Mittwoch hatte er jeweils deutliche Aufschläge verbucht. Der MDax positioniert sich 0,9 Prozent im Plus bei 21.387 Zählern. Der TecDax legt 0,4 Prozent auf 1725 Stellen zu.

Konjunktur: Draghi liefert

Die EZB verlängert ihr gewaltiges Kaufprogramm für Staatsanleihen und andere Wertpapiere bis mindestens Ende des Jahres 2017. Die Notenbank will allerdings ab April monatlich nur noch 60 Milliarden Euro statt 80 Milliarden Euro in den Markt pumpen. Den Leizins belässt die Zentralbank auf dem bisherigen bereits historisch niedrigem Niveau. Bislang pumpt die EZB "bis mindestens März 2017" monatlich 80 Milliarden Euro in die Finanzmärkte, um die heimische Konjunktur anzukurbeln.

An den Märkten setzt sich eine taubenhafte Deutung der Maßnahmen durch. Während sich das angekündigte Tapering ab April und die Verlängerung der Wertpapierkäufe in etwa die Waage halten, werden die Änderungen der QE-Kaufmodalitäten als klar taubenhaft interpretiert. Die EZB kann künftig Anleihen mit einer Laufzeit von 1 bis 30 Jahren kaufen nach bislang 2 bis 30 Jahren.

Außerdem hält sich die EZB die Option offen, künftig auch Anleihen zu kaufen, selbst wenn deren Rendite unter dem Einlagesatz von minus 0,40 Prozent liegen sollte. Damit will die EZB der Knappheit an kauffähigem Material begegnen

"Die Gelddruckorgie geht weiter", kommentiert Daniel Saurenz von Feingold Research."Mario Draghi bleibt bei seinem Statement vom Sommer 2012: 'Whatever it takes'. Die Worte des EZB-Chefs deuten keinesfalls auf eine Straffung der Geldpolitik hin, vielmehr könnte das Programm ausgeweitet werden, sollte sich die Inflation nicht wie gewünscht entwickeln oder andere Stolpersteine im Weg liegen. Die Einschränkung des monatlichen Volumens ab April ist nichts weiter als eine Verschnaufpause für die EZB, die jederzeit das Gaspedal wieder voll durchdrücken könnte, daran lässt Draghi keinen Zweifel", betont er.

Devisen: Euro unter 1,07

Der Euro geht nach der geldpolitischen Entscheidungen der EZB auf Tauchstation. Die europäische Gemeinschaftswährung kostet am Nachmittag 1,0664 Dollar. Das sind rund 0,9 Prozent weniger als noch zur Wochenmitte. Vor der EZB-Entscheidung lag der Euro bei etwa 1,0790 Dollar, das Tageshoch steht sogar 1,0874 Dollar. Die EZB hatte den Referenzkurs am Nachmittag auf 1,0730 Dollar festgesetzt nach 1,0734 Dollar am Dienstag.

Die meisten Volkswirte hatten erwartet, dass die EZB ihr Programm um sechs Monate verlängern wird und weiterhin monatlich Anleihen im Wert von 80 Milliarden Euro Anleihen kaufen wird..

Dax: Banken bleiben im Blick

Größter Gewinner am deutschen Aktienmarkt unter den Dax-Werten sind Commerzbank mit 5,7 Prozent Plus. Deutsche Bank legen 3,1 Prozent zu. "Die Commerzbank hat mit Abstand unter Europas Banken die größte Sensitivität gegenüber einer Versteilerung der Zinskurve", sagt ein Händler: "Die EZB hat den Startschuss für bessere Coba-Gewinne gegeben". So könnte der Gewinn je Aktie der Bank um rund 80 Prozent steigen, wenn sich die Zinskurve um 1 Prozentpunkt ändert. Im Durchschnitt der Banken Europas liege dieser Effekt nur bei rund 13 Prozent Gewinnsteigerung.

Vonovia fallen nach den überraschenden Schritten der EZB fast 2 Prozent, pendeln dann um einen Abschlag von etwa 0,3 Prozent. Die EZB habe im Prinzip erste Andeutungen von Tapering gemacht, was ein klares Signal für die Zinswende in Europa sei, heißt es im Handel. Dies treffe die Immobilienbranche mit am stärksten.

Von den chinesischen Wirtschaftsdaten profitieren die deutschen Autowerte. BMW gewinnen 2,4 Prozent. Daimler ziehen 2,5 Prozent an, VW 1,3 Prozent.

Zu den Verlierern gehören Munich Re. Eine Analystenstimme ist der Grund dafür. Jefferies hat die Titel auf "Halten" heruntergenommen, der Kurs gibt 0,7 Prozent nach.

MDax: Steinhoff haussieren

In der zweiten Reihe setzen Steinhoff nach den guten Zahlen vom Mittwoch ihren Aufschwung mit einem Plus von 5,6 Prozent fort. Daneben machen Analysteneinstufungen die Musik. Das Brokerhaus Main First hat laut Händlern Airbus auf "Outperform" hochgestuft, der Kurs steigt 1,0 Prozent.

SDax: KlöCo gesucht

Das Bankhaus Lampe empfiehlt die Aktien des Stahlhändlers Klöckner & Co zum Kauf. Goldman Sachs rechnet zudem mit steigenden Stahlpreisen. KlöCo gewinnen knapp 12 Prozent.

USA: Abwartender Beginn

Die US-Börsen starten wenig verändert. Investoren lenkten ihr Augenmerk nun auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed in der kommenden Woche, hieß es am Markt. Eine Zinserhöhung scheint vielen als ausgemachte Sache. Positiv werden neue Daten zum US-Arbeitsmarkt aufgenommen. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe fielen in der vergangenen Woche um 10.000 auf 258.000. Eine Woche zuvor hatten sie noch den höchsten Stand seit fünf Monaten erreicht.

Der Dow-Jones-Index eröffnet 0,1 Prozent im Minus bei 19.545 Punkte. Der breiter gefasste S&P-500 fällt 0,1 Prozent auf 2239 Zähler. Der Nasdaq Composite tendiert unverändert bei 5392 Stellen.

Besonders gefragt sind die Aktien von Lululemon, die 19 Prozent an Wert gewinnen. Der Umsatzanstieg des kanadischen Anbieters von Yogabekleidung war im abgelaufenen Quartal besser ausgefallen als vom Markt erwartet.

Rohstoffe: Abwarten ist das Gebot der Stunde

Der Ölpreis notiert uneinheitlich. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostet 53,40 Dollar. Das sind 1,2 Prozent mehr als zur Wochenmitte. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fällt 0,4 Prozent auf 50,04 Dollar.

Händler sprechen von einer Stabilisierung nach den jüngsten Kursverlusten. Die am Mittwochnachmittag veröffentlichten Rohöllagerdaten aus den USA hatten den Ölpreis trotz eines überraschend starken Rückgangs nicht gestützt.

Asien: Wall Street als Taktgeber

Die Rekordjagd an der Wall Street gab auch den Aktienmärkten in Fernost weiteren Auftrieb. Die Aussicht auf ein Konjunkturprogramm des künftigen US-Präsidenten Trump schüre noch immer Optimismus, sagten Händler. Doch nicht nur in den USA, sondern auch in Asien und Europa fanden die Investoren am Donnerstag Grund zur Zuversicht.

In Tokio schloss der Leitindex Nikkei 1,5 Prozent höher auf 18.765 Punkten. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans lag 1,3 Prozent im Plus. Der südkoreanische Kospi notierte fast 2 Prozent höher, was vor allem auf einen Höhenflug der Samsung –Aktien zurückgeführt wurde. Investoren wetteten auf den Erfolg neuer Produkte des Smartphone-Herstellers.

Gegen den Trend in der Region gab der Markt in Shanghai leicht nach: Der Shanghai Composite verlor 0,3 Prozent auf 3215 Zähler - trotz positiver Konjunkturdaten. "Die chinesischen Konjunkturdaten sind immens gut", sagte ein Marktteilnehmer. Die starken Export- und Importdaten würden daher einen "kompletten Turnaround" für China und damit auch die Weltkonjunktur andeuten. Wie stark der Swing nach oben sei zeigten vor allem die Exporte, die mit einem Minus von 5,5 Prozent erwartet worden waren. Stattdessen wurde sogar ein leichtes Plus von 0,1 Prozent erreicht.

