Marktberichte

Asien schließt sich Rekordjagd an: Steckt der Dow Jones den Dax an?

Nur knapp scheitert der Dow Jones am Dienstag an der 20.000er Marke. Zum Start in den Mittwoch lassen sich die ostasiatischen Märkte von dieser Euphorie anstiften. Der Dax dagegen könnte sein Potenzial nach Angaben von Analysten bereits erreicht haben.

Anders als die asiatischen Börsen lässt sich Europa anscheinend nicht von der Euphorie in den USA anstecken. Ein Händler vermutet, dass die europäischen Märkte wenig verändert in den Handel starten. Er schließt Aufschläge im weiteren Verlauf allerdings nicht aus. Sollte dem Dow Jones der Anstieg über die 20.000-Punktemarke gelingen, könne dies neues Kaufinteresse auslösen, hieß es.

Ein zweiter Händler sieht indes nicht mehr viel Aufwärtspotenzial an den Börsen in den verbleibenden Handelstagen bis Jahresende. "Nach Aufschlägen von fast 1.000 Punkten im Dax dürfte das Potenzial weitestgehend erschöpft sein", heißt es.

Mit Blick auf Einzelunternehmen liegt der Fokus auf VW mit der Einigung in den USA für die rund 80.000 US-Kunden von 3,0-Liter-Dieselfahrzeugen. Auch wenn die Details noch fehlen, wird die Entwicklung im Handel grundsätzlich positiv gesehen.

Kurse in Asien gehen nach oben

An den Aktienmärkten in Ostasien hebt die Rekordjagd der Wall Street dagegen die Stimmung. Nachdem der Dow Jones gestern bis auf 12 Punkte an die noch nie erreichte 20.000er Marke gestiegen war und auch nur knapp darunter auf einem Rekordhoch schloss, erwarten Analysten "einen guten Tag". Die Erwartung neuer Wirtschaftsstimuli unter dem neu gewählten Präsidenten Donald Trump verschaffe den US-Börsen weiter Rückenwind.

In Sydney sind die Kurse bereits den dritten Tag in Folge gestiegen. Wie schon an den Vortagen ging es um etwa 0,5 Prozent nach oben. Stärker, nämlich um 1 Prozent, legt Schanghai zu und auch in Hongkong steigen die Kurse wieder, nachdem es dort zuletzt auf den tiefsten Stand seit Ende Juli gegangen war.

Eine Ausnahme macht der Markt in Tokio. Dort sind die Kurse im Späthandel etwas unter Druck geraten, nachdem sie bis dahin ebenfalls im Plus gelegen hatten. Der Nikkei-225 gibt um 0,3 Prozent nach auf 19.434 Punkte. Am Devisenmarkt legt der Yen etwas zu, wobei Händler von Gewinnmitnahmen im Dollar sprechen. Auch zum Euro gibt die US-Devise etwas nach.

Knappe Bestände treiben die Ölpreise

Positive Impulse kommen vom Ölmarkt. Im frühen Handel legen die Ölpreise zu. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Februar kostete am Morgen 55,56 US-Dollar. Das waren 21 Cent mehr als am Dienstag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Februar stieg um 26 Cent auf 53,56 Dollar.

Hinweise auf deutlich sinkende Rohöllagerbestände in den USA hätten den Preisen Auftrieb gegeben, hieß es aus dem Handel. Das private American Petroleum Institute (API) verzeichne demnach einen Rückgang um über vier Millionen Barrel. Die offiziellen Zahlen werden am Mittwochnachmittag veröffentlicht.

Quelle: n-tv.de