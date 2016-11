Marktberichte

Risikoarmer Handel in Südostasien: Startet der Dax den Erholungskurs?

Die mögliche Präsidentschaft von Donald Trump überschattet die Märkte. Nach wie vor scheuen die Anleger in Südostasien das Risiko. Beim Dax könnte es aufwärts gehen. Auch der Ölpreis stabilisiert sich.

An den Börsen gehen Marktteilnehmer zum Start in den Donnerstag davon aus, dass der Dax sich stabilisiert. Der Leitindex wird erst einmal wenig verändert im Bereich des Schlussstands bei gut 10.370 Punkten erwaret. Etwas gestützt wird die Stimmung von günstigen Vorlagen aus Asien.

Einige Marktteilnehmer sehen gar Chancen für Erholungsschübe: Nach dem Rückschlag des Futures um bis zu 500 Punkte innerhalb weniger Handelstage sei der Dax krass überverkauft, das deute auf Erholungschancen hin. "Zudem hat der Future mit dem Fall unter 10.350 Punkte das erste Ziel der Abwärtswelle erreicht", so ein Händler mit Blick auf die dort liegende Unterstützung.

Asien: Trump senkt das Risiko

In Südostasien zügelt nach wie vor die bevorstehende US-Präsidentschaftswahl erkennbar die Risikoneigung, Donald Trump bleibt das Schreckgespenst. "Sollte Frau Clinton die Wahl gewinnen, ist das Alltagsgeschäft. Sollte aber Trump siegen, wüsste der Markt nicht, für welche Politik er steht", sagt Marktstratege Khiem Do von Baring Asset Management.

Allerdings sorgen positive Wirtschaftsdaten aus China für Aufschläge an den lokalen Börsen. Auch die Handelsplätze in Hongkong und Australien melden gut bzw. knapp behauptete Kurse, der Schanghai-Composite sticht mit einem Aufschlag von 1,2 Prozent auf 3.138 Punkte hervor - nach einer Eröffnung im Minus. In Hongkong rutschte der Einkaufsmanagerindex dagegen tiefer in den Kontraktionsbereich.

In Japan ruhte der Handel wegen eines Feiertages.

Rohstoffe: Öl stabilisiert sich, Gold gewinnt

Die Ölpreise haben sich von ihrer jüngsten Talfahrt etwas erholt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar kostete am Morgen 47,40 US-Dollar. Das waren 54 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte WTI stieg um 41 Cent auf 45,75 Dollar. Am Mittwoch waren die Ölpreise noch auf den tiefsten Stand seit einem Monat gefallen. Laut Experten reagiert der Ölmarkt zunehmend nervös auf den sich zuspitzenden US-Wahlkampf.

Der schwache Dollar und die Trump-Sorgen hieven den Goldpreis über die psychologisch wichtige Marke von 1.300 Dollar. Am Vortag ist die Feinunze in Asien noch für 1.291 Dollar zu haben gewesen. Aktuell kostet sie 1.302 Dollar.

Quelle: n-tv.de