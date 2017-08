Startseite

Nasdaq mit Rekord: Starke Wirtschaft ermutigt Anleger

Die Wall Street kann die Gewinne des Vortages weiter ausbauen - auch dank guter Daten zum Konsum. Der Dow Jones schließt fester. Spannend wird es noch einmal zum Ende der Handelswoche: Dann stellt die Regierung den Arbeitsmarktbericht vor.

Ermutigende Konjunkturdaten haben den US-Börsen zu Kursgewinnen verholfen. "Der Ausblick für die US- und die Weltwirtschaft bleibt relativ positiv", sagte Anlagestratege Michael Sheldon von der Investmentberatung RDM Financial Group. "Vor diesem Hintergrund werden sich die Aktienmärkte in den kommenden Quartalen wahrscheinlich nach oben schleppen."

Für gute Stimmung an der Wall Street sorgten Daten zum Konsum. So legten die Ausgaben der US-Verbraucher im Juli stärker zu als im vorangegangenen Monat. Zugleich signalisierte die im Juli zurückgegangene Teuerungsrate von 1,4 Prozent eine gesunkene Wahrscheinlichkeit, dass die Notenbank (Fed) in diesem Jahr nochmals an der Zinsschraube drehen wird. "Die Tatsache, dass die Inflation unter dem Zwei-Prozent-Ziel der Fed bleibt, macht es schwieriger, die Zinsen im vierten Quartal anzuheben", sagte Sheldon.

Mit Spannung warteten die Investoren auf den am Freitag anstehenden Arbeitsmarktbericht der Regierung für August. Auftrieb gaben dem Markt auch Äußerungen von US-Finanzminister Steven Mnuchin zu der von Präsident Donald Trump angestrebten Steuerreform. Die Regierung habe dazu einen detaillierten Plan, sagte Mnuchin. Sie sei weiter auf gutem Wege, ihr Vorhaben bis zum Jahresende umzusetzen.

Campbell-Aktien brechen ein

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte notierte im frühen New Yorker Nachmittagshandel 0,2 Prozent höher bei 21.928 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 gewann 0,5 Prozent auf 2469 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq stieg 0,8 Prozent auf 6422 Stellen. In Frankfurt schloss der Dax 0,4 Prozent fester bei knapp 12.056 Punkten. Im Rampenlicht standen Aktien von Campbell Soup, die 7,2 Prozent einbrachen.

Der Suppen und Nudelsaucen-Hersteller schloss das Quartal mit einem Umsatzminus ab und hält auch fürs Gesamtjahr einen Rückgang für möglich. Konkurrent General Mills verlor 0,9 Prozent an Börsenwert. Zu den Gewinnern zählten dagegen insbesondere Aktien aus der Gesundheitsindustrie. Der Branchenindex zog 1,3 Prozent an. Der Kurs des im Dow gelisteten Krankenversicherers United Health gewann ein Prozent.

Was an der Börse in Frankfurt passierte, lesen Sie hier.

Quelle: n-tv.de