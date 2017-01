Marktberichte

Trump und der "harte" Brexit: Sorgen treiben Dax-Anleger um

Strafzölle für deutsche Autobauer in den USA? Ein "harter" Ausstieg Großbritanniens aus der EU und dem gemeinsamen Wirtschaftsraum? Diese Fragen beschäftigten die deutschen Anleger zum Wochenstart. Das Vorzeichen ist rot.

Nach dem freundlichen Vorwochenausklang geht es am deutschen Aktienmarkt zum Start in die neue Woche abwärts. Verantwortlich dafür sind zwei Politiker: Der designierte US-Präsident Donald Trump droht mit Strafzöllen auf deutsche Autos, die in Mexiko gebaut und in die USA exportiert werden sollen. "Dazu kommt noch die Furcht vor einem harten Brexit", sagt n-tv-Börsenexpertin Katja Dofel. "Der Kampf um die 11.600 scheint erneut zu beginnen."

Der Dax büßt 0,7 Prozent ein auf 11.547 Punkte. Der MDax verliert 0,1 Prozent auf 22.470 Zähler. Der TecDax gibt 0,3 Prozent auf 1830 Stellen ab.

Trump und May schüren Verunsicherung

Trump hatte am Wochenende in einer Zeitung neben den Strafzöllen zudem den Brexit als eine "großartige Sache" bezeichnet. Er erwarte, dass weitere EU-Staaten dem Vorbild Großbritanniens folgen werden, so Trump in der "Times".

Das schürt zusätzlich die Verunsicherung, die Medienberichte am Wochenende aufbrachten mit Spekulationen, dass die britische Premierministerin Theresa May bei einer Rede am Dienstag einen sogenannten harten Brexit signalisieren dürfte. Demnach dürfte May klar machen, notfalls auch auf den Zugang zum Gemeinsamen Binnenmarkt der EU zu verzichten, um britische Interessen vor allem beim Thema Immigration durchzusetzen.

Impulse von den US-Börsen wird es keine geben: Die Wall Street bleibt wegen des Martin Luther King Day geschlossen. Zudem warten die Börsianer neben Trumps Vereidigung am Freitag mit Spannung auf mehrere weitere Termine in dieser Woche: Medienberichten zufolge steht am Dienstag eine Rede der britischen Premierministerin Theresa May zum Brexit an. Am Mittwoch und Donnerstag dürfte sich Fed-Chefin Janet Yellen zu Wort melden. Zudem trifft sich zur Wochenmitte der EZB-Rat.

Devisen: Pfund auf Nachbrexittief

Am Devisenmarkt sind starke Verluste beim britischen Pfund dann auch das alles beherrschende Thema. Es verbilligt sich um mehr als zwei US-Cent und fiel auf den tiefsten Stand seit dreieinhalb Monaten und kostet 1,1979 Dollar. Auch zum Euro gibt das Pfund nach. Die Gemeinschaftswährung klettert 0,2 Prozent auf 0,8834 Pfund. Binnen einer Woche konnte der Euro damit etwa zwei Prozent zur britischen Währung zulegen.

Auslöser des Ausverkaufs ist ein Bericht der "Sunday Times". Demzufolge strebt die britische Premierministerin Theresa May einen "klaren und harten" Brexit an um die Zuwanderung zu begrenzen.

Der Euro gibt zum Dollar zunächst leicht nach. Die Gemeinschaftswährung notiert bei 1,0607 Dollar. Das sind etwa 0,1 Prozent weniger als noch am Freitagabend. Die 1,06er Marke hält indes. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,0661 Dollar festgesetzt nach 1,0679 Dollar am Donnerstag.

Dax: Autowerte unter Druck

Bei den Einzelwerten im Dax nehmen die Anleger die Äußerungen Trumps mit Sorge auf. Im Gespräch sind Strafzölle von 35 Prozent. Explizit nannte Trump BMW. Die Aktien des Autobauers fallen 1,7 Prozent. Daimler geben 1,9 Prozent ab. VW geben 1,5 Prozent nach.

Europa: Großfusion schürt Fantasie

Die Fusion der Brillenhersteller Luxottica und Essilor bietet Gesprächsstoff, da der Zusammenschluss ein Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von 46,3 Milliarden Euro hervorbringt. Damit steigt der Konsolidierungsdruck im gesamten Sektor, wie es im Handel heißt. Die beiden Unternehmen versprechen sich mittelfristig Umsatz- und Kostensynergien im Volumen von 400 bis 600 Millionen Euro. Diese sollen längerfristig sogar noch steigen. Die Aktien der deutsche Optikerkette Fielmann legt leicht zu.

Rohstoffe: Stabiler Ölpreis

Der Ölpreis bewegt sich zum Start in die neue Handelswoche zunächst kaum. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostet 55,43 Dollar. Das entspricht etwa dem Wert vom Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) positioniert sich ebenfalls nahezu unverändert bei 52,35 Dollar.

Marktbeobachter sprechen von einem impulsarmen Handel. In den USA bleibt die Börse wegen eines Feiertags geschlossen. Außerdem stehen keine wichtigen Konjunkturdaten auf dem Programm. Gestützt werden die Ölpreise durch die jüngste Entwicklung in den USA. Hier ist die Zahl der Ölbohrlöcher erstmals seit elf Wochen wieder gesunken.

Asien: Gewinnmitnahmen in Japan

Die asiatischen Aktienmärkte starteten mit Verlusten in die Woche. Unter Anlegern mache die Euphorie über den künftigen US-Präsidenten Trump Ernüchterung Platz, erklärten Experten. "Manche Leute nehmen jetzt Gewinne mit, weil sie die dunkle, protektionistische Seite seiner Politik sehen", sagte Norihiro Fujito, Investmentstratege bei Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities.

In Tokio schloss der Nikkei-Index 1 Prozent tiefer bei 19.095 Punkten. Zu den größten Verlierern gehörten Stahlwerte, die zuletzt noch von der Hoffnung auf Infrastrukturprojekte in den USA profitiert hatten. Die Papiere von Branchenführer Nippon Steel gaben 3,7 Prozent nach.

Auch außerhalb Japans ging es bergab: Der Shanghai Composite lag 0,8 Prozent im Minus, der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,5 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans fiel um 0,5 Prozent.

Quelle: n-tv.de