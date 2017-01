Marktberichte

Erst Allzeithoch, dann Jahreshoch: Schiebt der Rekord-Dow den Dax an?

So richtig vom Fleck kommt der Dax am Montag bisher noch nicht. Zwei Ausreißer nach unten bremsen, positiv überraschende VW-Aktien reichen nicht zum gegensteuern. Die Anleger haben bereits den US-Börsenstart fest im Visier.

"Der Dax ist etwas müde unterwegs", kommentiert n-tv-Börsenexpertin Corinna Wohlfeil die Situation am deutschen Aktienmarkt zum Wochenstart. "Es sieht so aus, dass er sich etwas zurückfallen lässt, um neuen Schwung zu gewinnen." Das Jahreshoch von 11.637 Punkten ist das Ziel. Aber erst nach dem Handelsstart an der Wall Street könnte der dafür nötige Impuls kommen. "Die Stimmung ist grundsätzlich gut", sagt n-tv-Börsenexpertin Katja Dofel.

Der Dax verliert am Nachmittag 0,4 Prozent auf 11.550 Punkte. Der MDax gibt 0,5 Prozent ab auf 22.150 Zähler zu. Der TecDax gewinnt 0,1 Prozent auf 1840 Stellen.

Zwei positive Zeichen

Als positives Signal werten Händler den von der starken US-Konjunktur getriebenen Ausbruch nach oben des S&P-500-Index an der Wall Street aus der Konsolidierung der vergangenen Wochen. Das wirke sich positiv auch auf den deutschen Aktienmarkt aus, so der Marktteilnehmer. Auch der anstehende Sprung des Dow Jones über die 20.000er Marke könnte Händlern zufolge für weiteren Auftrieb sorgen: Sollte der Index die Marke knacken, könne es Anschlusskäufe geben.

Mit Spannung warten Investoren auf einen öffentlichen Auftritt von Eric Rosengren am Nachmittag (15.00 Uhr MEZ). Sie werden die Worte des Chefs der Federal Reserve Bank von Boston auf die Goldwaage legen, weil sie sich von ihm mögliche Reaktionen der US-Notenbank Fed auf die Wirtschaftspolitik von Donald Trump erhoffen. Der Milliardär übernimmt am 20. Januar das Amt des US-Präsidenten.

USA: Mit kleinen Schritten über die 20.000?

An der Wall Street deutet sich eine wenig veränderte Eröffnung an. Nachdem der Dow-Jones-Index am Freitag nur ganz knapp an der 20.000er Marke gescheitert ist, fehlen zunächst die Impulse, die ihn über diese Hürde tragen könnten. Wichtige Konjunkturdaten stehen zu Wochenbeginn ebensowenig auf der Agenda wie bedeutende Unternehmenstermine.

Auftritte zweier US-Notenbankvertreter könnten eventuell Aufschluss über die Geldpolitik der Fed in der nahen Zukunft geben. Die beiden Redner, die jeweiligen Präsidenten der regionalen Fed-Ableger von Boston und Atlanta, Eric Rosengren und Dennis Lockhart, sind derzeit aber nicht stimmberechtigt im Offenmarktausschuss der Notenbank.

Fiat Chrysler könnten im Blick stehen mit der Ankündigung des Automobilkonzerns, 1 Milliarde Dollar in zwei bestehende US-Werke zu investieren. Zudem teilte McDonald's mit, dass 80 Prozent seines Chinageschäfts an ein Konsortium verkauft würden, an dem Citic, deren Investmentgesellschaft Citic Capital Holdings und die Private-Equity-Gesellschaft Carlyle beteiligt sind. Der Verkaufspreis dürfte bis zu 1,66 Milliarden Dollar betragen.

Dax: Autosektor im Blick

In der zweiten Handelswoche des Jahres stehen erste Quartals- und Jahresergebnisse von Unternehmen auf der Agenda. Erste Eckdaten von Continental für 2016 rücken zum Wochenstart in den Fokus. Dabei scheine die zurückhaltende Margenprognose der negative Impulsgeber für die Aktien zu sein, sagt ein Händler. Jedoch müsse man berücksichtigen, dass Continental nach der Gewinnwarnung im vergangenen Jahr "etwas vorsichtiger agieren" wolle, um die Investoren im weiteren Verlauf des Jahres "nicht noch einmal zu erschrecken". Umsatzprognose von mehr als 43 Milliarden Euro sei aber "solide". Der Conti-Kurs klettert 0,1 Prozent.

Bei VW mehren sich die Hinweise auf eine endgültige Einigung mit den Behörden in den USA im Abgasskandal. Gleichzeitig ist einem Zeitungsbericht zufolge ein führender US-Manager des Konzerns festgenommen worden. VW-Titel ziehen 3,7 Prozent an.

Daimler zeigen sich dagegen kaum verändert. Konzernchef Dieter Zetsche stellte bei der Detroit Auto Show klar, dass man klarer Marktführer im Premiumsegment sei und das auch bleiben werde. Zudem habe man eine "am Markt anerkannt führende Stellung" im Bereich des Autonomen Fahrens inne, sagt er zu n-tv. Er stellte aber klar: "Wir haben nicht vor, das Lenkrad in unseren Fahrzeugen wegzulassen."

FMC warnt indes vor "erheblichen" Einbußen in den USA wegen neuer Vorschriften im US-Gesundheitswesen. Der Konzern erwirtschaftet einen Großteil der Erträge in Nordamerika. "Gemessen an der gesamten Patientenzahl ist das eigentlich zu vernachlässigen", sagt ein Analyst. Allerdings müsse bedacht werden, dass die Vorschriftsänderungen bereits unter der Ägide der Obama-Regierung vorgenommen worden sind: "Der Markt dürfte eher befürchten, dass die Regulierung unter einer Trump-Regierung noch weiter zunimmt und die aktuelle Warnung nur ein Vorbote ist", sagt ein Händler. FMC geben rund 6 Prozent ab.

Bei der Lufthansa sind es fast 5 Prozent. Den Grund sehen Händler in deutlich höheren Kerosinkosten des Konzerns. 400 Millionen Euro mehr sind prognostiziert. Die ersten Analysten senken schrauben daraufhin ihre Markterwartungen herunter.

Devisen: Euro um 1,05

Der Euro gibt am Mittag seine frühen leichten Gewinne ab. Die Gemeinschaftswährung kostet 1,0515 Dollar. Das sind etwa 0,2 Prozent weniger als am Freitagabend. Damit liegt er dennoch rund 2 US-Cent über dem 14-Jahrestief aus der Vorwoche von 1,0339 Dollar.

"Die Hoffnung derjenigen Anleger, die auf einen Euro in Richtung Parität zum US-Dollar gesetzt haben, wurde in den vergangenen Handelstagen enttäuscht", sagte Jochen Stanzl, Analyst des Online-Brokers CMC Markets. "Ohne die Währungsfantasie dürfte dem Deutschen Aktienindex der Sprung über die Marke von 11.600 Punkten nicht wirklich gelingen."

Rohstoffe: Leichte Abgaben bei Öl

Der Ölpreis sinkt leicht. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostet 56,80 Dollar. Das sind 0,5 Prozent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fällt 0,5 Prozent auf 53,59 Dollar.

Während es Hinweise auf tatsächliche Produktionskürzungen durch Staaten des Ölkartells Opec sowie weiterer Förderländer gemäß einer entsprechenden Vereinbarung gibt, fördern US-Produzenten offenbar wieder mehr. Darauf weisen Daten des Dienstleisters Baker Hughes hin. Demnach ist die Zahl der US-Förderanlagen die zehnte Woche in Folge gestiegen und liegt nun auf dem höchsten Niveau seit einem Jahr. Experten weisen immer wieder darauf hin, dass Produzenten in den USA, die die sogenannte Frackingtechnologie anwenden, besonders flexibel auf die Preisentwicklung reagieren können.

Asien: Vorsicht bei Anlegern

Die Börsen in Fernost bewegten sich zu Wochenbeginn kaum. Anleger hielten sich vor der am Mittwoch erwarteten Pressekonferenz des künftigen US-Präsidenten Trump zurück, sagten Händler. Insgesamt waren die Umsätze am Montag dünn, die Märkte in Tokio blieben wegen eines Feiertags geschlossen.

Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans lag 0,1 Prozent tiefer bei 437,19 Stellen. Der Leitindex in Taiwan tendierte mit 0,3 Prozent im Minus, auch die Börse in Südkorea verzeichnete minimale Verluste. Der Markt in Hongkong lag dagegen leicht im Plus. "Die wachsende Stärke des Dollar macht den Asien-Märkten immer mehr Sorgen", sagte der Portfolio-Manager Alex Wong von Ample Capital in Hongkong. "Die Investoren versprechen sich von Trumps Äußerungen Hinweise darauf, welche Schwerpunkte er setzen wird."

Quelle: n-tv.de