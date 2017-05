Startseite

Rückenwind bleibt vorerst aus: Rally an der Börse dürfte pausieren

Während es in den vergangenen Tagen turbulent zuging, erwarten Broker und Banker für den Wochenstart erst einmal kaum veränderte Kurse. Im Fokus dürfte die Fusion des Schweizer Chemiekonzerns Clariant mit dem US-Wettbewerber Huntsman stehen.

Nach den Kursturbulenzen der vergangenen Tage dürften sich Aktienanleger zu Wochenbeginn erst einmal zurücklehnen. Banken und Broker erwarten für den Dax am Montag zu Handelsstart kaum veränderte Kurse. "Politische Unsicherheitsfaktoren und charttechnische Aspekte sprechen für eine vorübergehende Pause der Aktienrally" sagt Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers. Einen großen Rücksetzer erwartet er allerdings nicht. "Die Fundamentaldaten sprechen für keine größere Korrektur", ergänzt der Chefstratege.

Am Freitag hatte er 0,4 Prozent höher bei 12.638,69 Punkten geschlossen. Einen Blick werden Anleger auf die Fusion des Schweizer Chemiekonzerns Clariant mit dem US-Wettbewerber Huntsman werfen. Mit dem Zusammenschluss entsteht nach Angaben von Clariant ein Unternehmen mit einem Umsatz von rund 13,2 Milliarden Dollar.

Positiv ankommen dürfte bei Anlegern der Deutschen Börse, dass dem "Handelsblatt" zufolge Verhandlungen mit der Staatsanwaltschaft laufen, das Verfahren gegen Firmenchef Carsten Kengeter einzustellen. In Brüssel beraten die Euro-Finanzminister über die Freigabe weiterer Finanzmittel für Griechenland. Außenminister Sigmar Gabriel hat Schuldenerleichterungen für das Land gefordert.

An der Wall Street schlossen der Standardwerteindex Dow Jones und der S&P500 am Freitag 0,7 Prozent höher. Die Technologiebörse Nasdaq gewann 0,5 Prozent. In Tokio zog der Nikkei-Index am Montag um 0,4 Prozent auf 19.665 Zähler an. Der chinesische Shanghai Composite fiel um 0,3 Prozent auf 3082 Punkte.

Die Aussicht auf verlängerte Förderbeschränkungen lässt die Ölpreise zum Wochenbeginn weiter steigen. Nach deutlichen Zuwächsen am Freitag legte der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent im frühen Handel erstmals seit gut einem Monat wieder über 54 US-Dollar auf bis zu 54,17 Dollar zu. Zuletzt lag er bei 54,02 Dollar und damit 41 Cent über dem Niveau vom Freitag. Ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) verteuerte sich um 36 Cent auf 50,69 Dollar. Der Preisanstieg werde durch erneut gestärkte Erwartungen gestützt, dass die Mitgliedstaaten der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) und Russland ihre bestehende Förderbeschränkung in das kommende Jahr hinein verlängern werden, hieß es aus dem Handel.

Quelle: n-tv.de