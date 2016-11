Marktberichte

"Wissen nicht, wo wir hinwollen": Politische Ängste nageln Dax fest

Starke Wall Street, schwacher deutscher Aktienmarkt: Dax und Co. können in dieser Woche nicht mit dem Rekordtempo der US-Leitindices mithalten. Satt Trump-Rally heißt es hierzulande: Vorsicht! Aus gutem Grund.

Der Dax kann auch am Freitag nicht aus seiner Haut. Zum Wochenschluss geht es mal rauf, dann wieder runter - aber immer in einem eng gesteckten Rahmen. Die Seitwärtsrange wird nicht angetastet, die Bewegungen sind unten und oben bei 10.600 und 10.800 Punkten gedeckelt. "Wir wissen nicht, wo wir hinwollen. Der Dax schmort in seinem eigenen Saft", kommentiert n-tv-Börsenexperte Frank Meyer die Situation.

Der Dax liegt am Mittag unverändert bei 10.690 Punkten. Das Tageshoch steht bei 10.710, das Tagestief bei 10.649 Stellen. Am Montag, Dienstag und Donnerstag konnte der Leitindex leichte Gewinne verbuchen, am Mittwoch standen Abgaben in den Handelsbüchern. Der MDax positioniert sich ebenfalls unverändert bei 20.782 Zählern. Der TecDax gibt dagegen 0,4 Prozent ab auf 1721 Stellen ab.

Zwischen "Black Friday" und Renzi

Am Tag nach Thanksgiving, an dem die Börsen an der Wall Street geschlossen blieben, sind aus den USA keine größeren Impulse zu erwarten. Die Handelsräume schließen ihre Pforten früher als sonst. Anleger werden aber Meldungen zu den Umsätzen der Einzelhändler aufmerksam verfolgen, um daraus Rückschlüsse auf das wichtige Weihnachtsgeschäft zu ziehen. Der Tag nach dem Erntedankfest ist der umsatzstärkste des US-Einzelhandels, der sogenannte "Black Friday". Der private Konsum gilt als Hauptstütze der weltgrößten Volkswirtschaft.

"Zwischen Trump und Renzi scheint der Dax völlig eingeschlafen zu sein", kommentiert Daniel Saurenz von Feingold Research. "Lediglich politische Ereignisse scheinen ihn Ende 2016 aus der Reserve zu locken, selbst die Bekenntnisse und Ansagen von Janet Yellen sind langweilig, da bekannt und eingepreist." Für Saurenz bleibt die große verbleibende Frage, ob der Dax sein Jahr im Plus beenden kann und noch die Jahresendrally folgt. "Wir glauben, dass er noch für rund 500 Punkte gut ist, was ihn wenigstens oberhalb der 11.000 schieben wurde. Darüber dürfte der Deckel drauf sein."

Als positiven Impuls werten Marktteilnehmer die anhaltende Dollar-Stärke. Händler werten im Umkehrschluss vor allem den schwachen Yen als gutes Vorzeichen, da ein starker Yen die Flucht in sichere Häfen signalisiere. "Der Markt signalisiert damit, dass er weiter im Risk-On-Modus ist und nach oben will", so ein Händler.

Devisen: Euro um 1,06

Der Euro zeigt sich zum Wochenschluss erholt von seinen deutlichen Verlusten in dieser Woche. Die Gemeinschaftswährung kostet am Mittag 1,0598 Dollar. Das sind etwa 0,4 Prozent mehr als noch am Donnerstag. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,0548 Dollar festgesetzt.

Der Yen gab weiter nach, ein Dollar kostete 113,72 Yen und lag damit in der Nähe seines Achtmonatshochs. Die Aussicht auf Konjunkturprogramme in den USA trieb dort die Renditen für Staatsanleihen in die Höhe, dazu kommt die Erwartung einer Zinserhöhung der US-Notenbank Fed im Dezember.

Zum Wochenausklang halten sich die Impulse seitens Wirtschaftsdaten in engen Grenzen. Sowohl in Europa als auch in den USA stehen nur wenige Konjunkturdaten an. Öffentliche Auftritte ranghoher Notenbanker sind auch nicht zu erwarten. Damit dürfte die Stimmung an den Finanzmärkten die Richtung am Devisenmarkt vorgeben.

Rohstoffe: Opec-Entscheidung rückt näher

Der Ölpreis gibt zunächst nach. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostet 48,45 Dollar. Das sind 1,1 Prozent weniger als am Donnerstagabend. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Dezember fällt 0,9 Prozent auf 47,67 Dollar.

Vor einem wichtigen Treffen der Opec richten die Investoren alle Augen auf das Ölkartell, wie es am Markt heißt. Am kommenden Mittwoch gilt es für die Opec. Dann will das Ölkartell über die Aufteilung einer bereits beschlossenen Förderkürzung beraten. Das Unterfangen ist heikel, weil es keine einheitliche Linie innerhalb der Opec und keine umfassende Unterstützung von außerhalb der Opec gibt. Deshalb wollen sich die Opec-Staaten im Vorfeld mit Russland, das dem Kartell nicht angehört, treffen. Der Förderriese will seine Produktion bislang nicht verringern, sondern lediglich einfrieren - auf rekordhohem Niveau.

Dax: Lufthansa bekommt Probleme

Bei den Einzelwerten im Dax blicken Anleger auf die Titel der Lufthansa. Sie geben 0,8 Prozent nach, nachdem die Piloten auch am Samstag streiken wollen. "Es ist unverschämt den Kunden gegenüber, an einem Advents-Wochenende für die Erhöhung von Luxuslöhnen zu streiken", sagt ein Händler. Damit beschädigten die Piloten nicht nur den Ruf der Fluggesellschaft, sondern nun dürfte der Ausstand auch langsam die Aktie belasten. Die Kosten eines Streiktages würden am Markt mit bis zu 10 Millionen Euro kalkuliert.

Thyssenkrupp verlieren 1,5 Prozent. Ein Händler spricht von Nachwirkungen auf die durchwachsen ausgefallenen Quartalszahlen des Vortages. Die Aktie hatte sich am Donnerstag im späten Handel noch überraschend deutlich erholt und war nur mit einem Minus aus dem Handel gegangen. Daneben hat S&P-Global am Morgen eine Verkaufsempfehlung für die Aktien ausgesprochen. Die Analysten halten das Papier für zu hoch bewertet.

Europa: Biotech-Fantasien

Positive Vorgaben für Biotechnologiewerte sehen Händler in anhaltenden Berichten über eine mögliche Übernahme der schweizerischen Actelion. "Actelion ist immerhin das größte europäische Biotechnologieunternehmen und mit 17 Milliarden Dollar bewertet, mit den aktuellen Übernahmeprämien könnte da schnell ein 22-Milliarden-Deal daraus werden", sagt ein Händler. Dies dürfte erneut für Kursaufschläge bei allen Branchenwerten sorgen, da es die Übernahmefantasie in diesem Sektor weiter aufrechterhalte. Actelion gewinnen rund 10 Prozent.

Asien: Positiver Wochenschluss

Die asiatischen Aktienmärkte legten zum Wochenschluss zu. In Tokio schloss der Nikkei-Index angesichts der anhaltenden Dollar-Stärke den siebten Tag in Folge fester. Vor allem die Exportwerte profitierten von der schwächeren Landeswährung, die Ausfuhren verbilligt und die Gewinne im Inland in die Höhe treibt. Der Index gewann 0,3 Prozent auf 18.381 Punkte. Auch der breiter gefasste Topix stieg, den elften Tag in Folge - so lange ging es seit Mai 2015 nicht mehr nach oben.

"Die Investoren treiben den Markt in die Höhe, weil die Schwächephase des Yen anhält", sagte Kazuhiro Takahashi, Aktienstratege bei Daiwa Securities. Nur wenige Anleger hätten erwartet, dass der Yen zum Dollar so sehr an Wert verliert.

Bei den Einzelwerten setzten in Tokio die Exportwerte ihre Rally fort. Toyota gewannen 2,5 Prozent, Honda etwa 4 Prozent, Panasonic ebenfalls. Bankaktien gaben dagegen nach.

Auch in anderen Ländern der Region legten die Kurse zu. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans gewann 0,4 Prozent. Der HSI in Hongkong kletterte in etwa auf dem gleichen Niveau. Der Shanghai Composite hielt sich etwas mehr zurück. In Sydney rückte der S&P/ASX200 0,4 Prozent nach oben.

Quelle: n-tv.de