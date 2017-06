Startseite

Eröffnung im Minus erwartet: Ölpreis-Sorgen beenden Dax-Rekordjagd

Nach der gestrigen zwischenzeitlichen Bestmarke ist die Rekordjagd des Dax erstmal wieder abgesagt. Sorgen bereitet vor allem die Schwäche des Ölpreises. Die Situation weckt böse Erinnerungen an vergangenes Jahr.

Die Börsen in Europa werden zur Wochenmitte zunächst etwas leichter erwartet. Nachdem am Vortag bereits der schwache Ölpreis von den Investoren negativ für die Börsen eingestuft wurde, dürfte er weiterhin belasten. Mit den aktuellen Notierungen bei unter 46 Dollar pro Barrel Brent notiert Öl im Bären-Territorium, verglichen mit dem Hoch Anfang Januar bei gut 60 Dollar.

Der Ölpreisrückgang hat Sorgen vor einer Wiederholung der Situation vom Februar 2016 geweckt. Damals hatten die großen Investment-Vehikel der Ölförderländer zeitweise weltweit Aktien auf den Markt geworfen, um damit Löcher in den Staatshaushalten zu stopfen. Das hatte die Aktienkurse vorübergehend stark gedrückt.

In diesem Umfeld wird der Dax 0,1 Prozent leichter bei 12.800 Punkten erwartet. Auch der Euro-Stoxx-50 sollte knapp im Minus starten. Deutsche Telekom ordnet seine Beteiligungen neu

Keine Euphorie gegenüber Telekom-Aktien macht sich im Handel angesichts von Presseberichten breit, T-Mobile US solle mit Sprint fusioniert werden. "Der Markt hatte doch eher auf einen Verkauf gehofft mit einer hohen Cash-Komponente", sagt ein Händler. Bei einer Fusion mit einem US-Unternehmen bestehe die Gefahr, dass es wieder zu einer Übernahme durch die Hintertür wie bei Linde kommen könnte. Bereits vor drei Jahren wollte Sprint den Konkurrenten übernehmen.

Ein anderer Händler sieht eher die Gefahr, dass die T-Mobile US dann zum Übernehmer von Sprint werden könnte. "Mit der höheren Verschuldung und niedrigeren Profitabilität würde das dann auch alle Multiples bei der Telekom verwässern und belasten", so ein anderer Händler.

Die Deutsche Telekom verkauft zudem ihren restlichen Anteil von 9,3 Prozent an Scout24 laut Händlern in der Bookbuilding-Spanne von 32 zu 32,20 Euro. Das Platzierungsvolumen liegt demnach bei etwa 320 Millionen Euro. Hinzu kommen noch kleinere Pakete von Aufsichtsräten und Teilen des Managements. Dieses summiert sich auf 0,3 Prozent des Grundkapitals. Am Dienstag ging die Aktie bei 34,26 Euro aus dem Handel und wird nun als potenzieller Mdax-Kandidat gesehen.

Deutsche Post könnten von günstigen Vorlagen des US-Wettbewerbers Fedex profitieren. Die Aktie hat nach neuen Geschäftszahlen die Verluste aus der Börsensitzung nachbörslich mehr als aufgeholt. Im Geschäftsquartal bis Ende Mai lag der Nettogewinn von Fedex mit 1,02 Milliarden Dollar deutlich über den Erwartungen. Der bereinigte Gewinn je Aktie übertraf mit 4,25 Dollar die Schätzungen von 3,87 Dollar deutlich. Auch der Umsatz wuchs überraschend stark.

Asien: Konjunktursorgen belasten

Ein leichter Anstieg des Yen hat die Tokioter Börse belastet. Zudem drückte wie schon zuvor an der New Yorker Wall Street ein Rückgang der Ölpreise auf die Stimmung. Beides zusammen schüre Konjunktursorgen, sagte Analyst Hikaru Sato vom Broker Daiwa Securities. Der japanische Leitindex Nikkei gab 0,5 Prozent nach.

Der Ölpreisrückgang lastete auch auf den meisten anderen Börsen in Fernost. Anleger sorgen sich, dass die Nachfrage versiegt und das globale Wirtschaftswachstum abnimmt. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans rutschte 0,8 Prozent ab. Auch die Märkte in Hongkong und im südkoreanischen Seoul gaben nach. Die chinesische Börse in Shanghai legte dagegen leicht zu. China war zuvor im vierten Anlauf die Aufnahme in den vielbeachteten MSCI-Index für Schwellenländer gelungen.

Rohstoffe: Opec verspielt Vertrauen

Die Ölpreise sind weiter gesunken. Allerdings ging es zunächst nur noch leicht nach unten. Ein Barrel Brent kostete am Morgen 45,95 Dollar und damit sieben Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen WTI fiel um zwei Cent auf 43,49 Dollar.

Am Markt schwindet das Vertrauen, dass die Förderkürzung der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) das Überangebot an Rohöl eindämmen kann. Dies hat den Preis für Brent-Öl am Vortag noch auf 45,42 Dollar fallen lassen und damit auf den tiefsten Stand seit vergangenen November. Im weiteren Tagesverlauf dürften neuen Daten zu den US-Ölreserven in den Fokus rücken. Experten rechnen mit einem leichten Rückgang der Lagerbestände an Rohöl.

Quelle: n-tv.de