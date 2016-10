Marktberichte

US-Anleger setzen auf Clinton: Nur leichtes Plus für Dax erwartet

Der Dax dürfte nur wenig verändert in die Woche starten. Zu Beginn der Woche steht bei den Anlegern wieder einmal die Deutsche Bank im Fokus. In den USA sind indes alle Augen auf den Ausgang der Debatte der Präsidentschaftskandidaten gerichtet.

Der Dax dürfte mit einem leichten Plus in die neue Woche starten. Am Freitag hatten ein überraschend geringer Stellenaufbau in den USA und ein Absturz des Pfund Sterling die Anleger verunsichert. Der Leitindex war 0,7 Prozent schwächer bei 10.491 Punkten aus dem Handel gegangen.

Mit Argusaugen werden Börsianer erneut die Deutsche Bank beobachten. Bankchef John Cryan hat laut "Bild am Sonntag" und "FAZ" keine Einigung beim Spitzentreffen mit Vertretern des US-Justizministeriums erreicht. Einem Insider zufolge traf sich der Brite am Rande der Herbsttagung des IWF in Washington am Wochenende mit Vertretern des Ministeriums. Zudem gewannen die Titel nach Börsenschluss in Europa an der Wall Street mehr als drei Prozent, nachdem der "Spiegel" über eine Anteilsaufstockung des Großaktionärs Katar berichtet hatte.

Einen Blick werden Investoren auch nach Amerika werfen, wo sich die beiden Präsidentschaftskandidaten Donald Trump und Hillary Clinton in ihrem zweiten TV-Duell einen harten Schlagabtausch geliefert haben. An den Finanzmärkten rechnen Experten nach wie vor mit einem Sieg der Demokratin.

An der Wall Street haben sich die US-Indizes am Freitag nach Börsenschluss in Deutschland kaum verändert. Der Dow Jones beendete die Sitzung 0,2 Prozent tiefer, während der Nasdaq 0,3 Prozent verlor. Der S&P500 fiel um 0,3 Prozent.

In Tokio blieb die Börse am Montag wegen eines Feiertages geschlossen. Der chinesische Shanghai Composite stieg um 1,2 Prozent auf 3040 Punkte.

Devisen: Euro kaum verändert

Nachdem das Pfund am Freitag mit dem Flash-Crash im Fokus gestanden hat, startet die britische Währung zum dem Dollar gegenüber Freitagabend etwas leichter bei 1,24 in den europäischen Handel. Das könnte der Börse in London etwas helfen. Der Euro handelt knapp unter 1,12 zum Dollar kaum verändert. Der Yuan, der zum Start in die Woche gegenüber dem Dollar auf einem Sechsjahrestief notiert, bewegt die Börsen in Asien kaum noch.

Rohstoffe: Ölpreis fällt moderat

Die Ölpreise sind moderat gefallen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember 51,53 US-Dollar. Das waren 40 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im November sank um 44 Cent auf 49,37 Dollar.

Am Markt wurden die Preisabschläge unter anderem mit Zahlen vom amerikanischen Rohölmarkt begründet. Am Freitag hatte der Öl-Dienstleister Baker Hughes einen abermaligen Anstieg bei der Anzahl der aktiven Bohrlöcher in den USA gemeldet. Nachdem die Aktivität der US-Förderer lange Zeit rückläufig war, zieht sie seit einigen Monaten wieder an.

Unterdessen treffen sich die Mitglieder des Ölkartells Opec in dieser Woche am Rande eines Kongresses in Istanbul, um die Umsetzung der Ende September beschlossenen Förderkürzung zu beraten.

Quelle: n-tv.de