Marktberichte

Asien-Anleger warten auf Trump: Nikkei schließt im Plus

Im fernöstlichen Aktienhandel deuten die Trendpfeile vorsichtig nach oben: Im Vorfeld eines mit Spannung erwarteten Auftritts des künftigen US-Präsidenten hoffen Anleger auf Aussagen zum US-Handel und zur Außenpolitik in Asien.

Zum Handelsstart in der Wochenmitte stellen sich Beobachter in Banken und Brokerhäusern auf einen schwachen Auftakt am deutschen Aktienmarkt ein. Der Leitindex Dax wird in der Indikation auf Teleboerse.de am Morgen bei 11.556,00 Punkten gesehen, was einem Abschlag von 0,2 Prozent entspricht. Die Optionsprämien auf Dax-Optionen preisen für Mittwoch eine Schwankungsbreite im Dax von 109,81 Punkten oder 0,95 Prozent um den Schlusskurs des Vortages ein. Das entspricht einer Dax-Bewegung auf bis zu 11.693 Punkte nach oben und 11.473 Punkte nach unten. Der VDax-New schloss am Vortag bei 15,05 Prozent.

An den Handelsplätzen in Asien herrscht dagegen gute Stimmung: Abgesehen von der Börse in Schanghai präsentieren sich die Märkte in Südostasien Mitte der Woche mehr oder weniger ausnahmslos mit Aufschlägen. In Japan setzen Anleger auf sich auszahlende Investitionen in den USA, nachdem der Stimmungsindex für kleinere Unternehmen in den USA auf das höchste Niveau seit 2004 geklettert war und damit die Erwartungen übertroffen hatte. In Australien kommt die Unterstützung vom Rohstoffsektor.

Das eigentliche Thema liefert jedoch wieder einmal der designierte US-Präsident Donald Trump, der nach Börsenschluss und am Nachmittag (17.00 Uhr MEZ) seine erste Pressekonferenz seit Sommer 2016 abhalten wird.

In Tokio ging der Nikkei-Index 0,3 Prozent fester bei 19.365 Punkte aus dem Handel, der australische S&P/ASX-200 schloss gut behauptet, Seoul und Hongkong melden leichte Kursgewinne. Mit einem Abschlag von 0,5 Punkten auf 3147 Punkten fällt einzig der Shanghai-Composite aus dem Rahmen.

Die Anleger in Japan agierten vor der ersten Pressekonferenz des künftigen US-Präsidenten Donald Trump seit seiner Wahl im November vorsichtig, heißt es aus Tokio. Mit Spannung wird an den Märkten vor allem erwartet, ob der Republikaner eine harte Haltung zu Handelsabkommen und den Beziehungen zu China an den Tag legen wird. Die Pressekonferenz soll um 11.00 Uhr (Ortszeit US-Ostküste, 17.00 Uhr MEZ) stattfinden.

Die Rückkehr der Inflation spreche für eine anziehende globale Nachfrage, heißt es mit Blick auf die Gesamtlage aus dem Handel. Insbesondere die chinesischen Preisdaten des Vortages seien dahingehend zu interpretieren. Voll im Rampenlicht blieb allerdings der mit Spannung erwartete Auftritt des künftigen US-Präsidenten. "Erhalten wir etwas Klarheit über die fiskalischen Stimuli?", stellt Chefhändler Christoffer Moltke-Leth von Saxo Capital Markets die entscheidende Frage mit Blick auf Trump. "Wie sehen die Steuersenkungen aus? Zusammensetzung, Zeitpunkt und die mögliche Größenordnung der staatlichen Ausgaben dürften Einfluss auf die Geldpolitik in den USA haben."

In Japan könnten Automobil-, Technologie- und Chemiewerte zulegen, sollte Trump während der Pressekonferenz signalisieren, mehr ausländische Investitionen ins Land holen zu wollen, glaubt Chefstratege Hisao Matsuura von Nomura. "Anstatt Einfuhrzölle zu fordern und sich als Protektionist zu gerieren, gibt es Hoffnungen, Trump könnte um mehr Auslandsinvestitionen werben", so Matsuura. Dies könnte den Dollar stützen. Dieser legt tatsächlich etwas zu und steigt auf 116,03 Yen nach Wechselkursen um 115,58 Yen zur Vortageszeit.

Unter den Einzelwerten ziehen Toshiba um 4,2 Prozent an. Laut Medienberichten wollen die Hauptgläubiger das Unternehmen weiterhin unterstützen. Der Konzern bereitet riesige Abschreibungen auf das US-Nukleargeschäft vor. In Sydney stützen Aufschläge im Rohstoffsektor: BHP Billiton, Fortescue Metals und Rio Tinto springen zum Teil über 4 Prozent nach oben. In Indien sind Stahlwerte gesucht, nachdem in Medienberichten von möglichen Schließungen chinesischer Stahlwerke die Rede gewesen ist.

Rohstoffe: Ölpreise ziehen an

Nach deutlichen Verlusten an den beiden Vortagen legen die Ölpreise im frühen Handel leicht zu. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März kostet am Morgen 53,71 US-Dollar. Das sind sieben Cent mehr als am Vorabend. Der Preis für ein Fass der US-Referenzsorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Februar steigt um 13 Cent auf 50,95 Dollar.

Händler sprachen von einer Gegenbewegung: Zuvor hätten Hinweise auf eine höhere Produktion in den USA auf die Preise gedrückt. Die staatliche US-Energiebehörde EIA hatte ihren Produktionsausblick angehoben. Im Tagesverlauf werden unter anderem auch Daten zu den US-Rohölreserven veröffentlicht. Ein Zuwachs bei den Lagerbeständen dürfte den Druck auf die Ölpreise noch erhöhen, sagte Michael McCarthy, Experte beim Finanzdienstleister CMC Markets.

USA: Trump und Bilanzsaison im Blick

An der Wall Street hatte am Vorabend eine Art richtungsarme Zurückhaltung dominiert. Beobachter sprachen von einem "ziellosen und impulsarmen Auf und Ab". Als robust erwies sich erneut die technologielastige Börse Nasdaq, wo der Composite-Index den dritten Tag in Folge auf ein Rekordhoch stieg. Der S&P-500 kam bis auf drei Punkte an sein Allzeithoch heran.

Der Dow-Jones-Index fiel um 0,2 Prozent auf 19.856 Punkte. Der S&P-500 tendierte unverändert bei 2269 Punkten. Der Nasdaq-Comosite legte dagegen um 0,4 Prozent zu auf 5552 Punkte und markierte dabei während des Handels bei 5564 Punkten ein neues Rekordhoch aus dem Verlauf. Das Umsatzvolumen an der Nyse stieg auf 930 (Montag: 822) Millionen gehandelter Aktien. Auf 1919 (1082) Kursgewinner entfielen 1071 (1941) -verlierer, unverändert schlossen 116 (82) Titel.

Der Blick der US-Anleger blieb auf die nahe Zukunft gerichtet: Am Mittwoch wird sich Donald Trump erstmals seit seiner Wahl zum US-Präsidenten in einer Pressekonferenz äußern. Dies könnte Impulse nach oben oder unten erbringen, hieß es. Sollte es Trump gelingen, die Anleger aufzumuntern, könnten die US-Börsen eine neue Rally erleben, meinte Ipek Ozkardeskaya, Analystin bei der London Capital Group.

Analystin Maris Ogg von Tower Bridge Advisors zeigt sich zuversichtlich: Trump habe eine Reihe pragmatischer Personen in sein Kabinett berufen, "das kann die Wirtschaft voranbringen." Zudem startet demnächst die Berichtsaison.

Ende der Woche wird eine Reihe schwergewichtiger US-Banken Zahlen vorlegen. "Wir werden viel Gerede über den starken Dollar und seine Auswirkung auf die Ergebnisse hören", vermutet Ogg, die aber auf lange Sicht optimistisch ist - nicht zuletzt wegen der Deregulierungen, die Trump signalisiert hat.

Quelle: n-tv.de