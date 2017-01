Marktberichte

Takata-Aktie schießt ins Plus: Nikkei klettert mit Trump-Hoffnungen

Die Unwägbarkeiten der US-Politik unter dem künftigen Präsidenten Donald Trump beherrschen vor dem Wochenende das fernöstlichen Börsengeschehen. Unabhängig davon zieht der Kurs des Airbag-Herstellers Takata steil an.

Die Tokioter Börse kann sich vor dem Wochenende auf positivem Terrain halten. Der Nikkei-Index mit seinen 225 führenden Werten klettert im Vormittagshandel um 0,4 Prozent auf 19.211 Punkte. Der breiter gefasste Topix gewinnt 0,2 Prozent auf 1539 Zähler.

Händler erklären die Aufschläge mit Hoffnungen an den Märkten, dass der künftige US-Präsident Donald Trump die nach der Finanzkrise 2008 erlassenen Reformen zur Bankenregulierung - die sogenannten Dodd-Frank-Vorgaben - teilweise aufheben könnte.

Bei den Einzelwerten schnellten die Aktien von Takata mehr als 16 Prozent in die Höhe. Der Handel mit den Papiere wurde dann gestoppt. Der skandalgebeutelte Airbag-Hersteller steht offenbar unmittelbar vor einer Einigung mit der US-Justiz wegen kriminellen Fehlverhaltens im Zusammenhang mit fehlerhaften Airbags.

Der japanische Autozulieferer werde sich voraussichtlich am Freitag schuldig bekennen und eine Strafe von einer Milliarde US-Dollar zahlen, heißt es aus Insiderkreisen. Der Zulieferer steht wegen der umfangreichen Rückrufe von Fahrzeugen mit Takata-Airbags finanziell stark unter Druck.

Betroffen waren nahezu alle Autohersteller weltweit. Die fehlerhaften Airbags von Takata können explodieren und Bauteile in die Fahrgastzelle schleudern. Mit diesem Sicherheitsproblem werden elf Todesfälle und mehr als 184 Verletzte allein in den USA in Verbindung gebracht.

Die Strafzahlung in Milliardenhöhe sei Teil eines Vergleichs, der möglicherweise schon am Freitag bekanntgegeben werde, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen. Aktionäre reagieren offenbar erleichtert, dass Takata die Rechtsrisiken mit der Zahlung endlich beilegen könnte.

Devisen: Euro stabil über 1,06

Der Euro bewegt sich im fernöstlichen Handel zum Dollar kaum. Die europäische Einheitswährung kostet in der Nacht 1,0612 Dollar. Zum Yen legt die US-Währung auf 114,86 Yen zu. Der Schweizer Franken notiert bei rund 1,0109 Franken je Dollar und bei etwa 1,0725 Franken je Euro.

Am Vortag war der Kurs des Euro gestiegen. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,0679 (Mittwoch: 1,0503) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9364 (0,9521) Euro. Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86843 (0,86725) britische Pfund, 121,69 (122,14) japanische Yen und 1,0742 (1,0721) Schweizer Franken fest.

USA: Zweifel am "Great again"

Einen Tag nach der Pressekonferenz von Donald Trump ist an der Wall Street etwas Ernüchterung eingekehrt. Die an Enttäuschungen reiche Rede des künftigen US-Präsidenten wirkte am Donnerstag negativ nach, so dass die wichtigsten Aktienindizes leicht tiefer schlossen.

Der Dow-Jones-Index fiel um 0,32 Prozent auf 19.891,00 Punkte und entfernte sich damit von der zuvor noch nie erreichten Marke von 20.000 Punkten. Zwischenzeitlich war der US-Leitindex sogar um knapp 1 Prozent abgesackt. Im Schlepptau der steigenden Rohstoffnotierungen jedoch konnte sich das Börsenbarometer im späten Handel etwas erholen.

Der breiter gefasste S&P 500 gab um 0,21 Prozent auf 2270,44 Zähler nach. Für den technologiewertelastigen Nasdaq 100 ging es um 0,17 Prozent auf 5041,427 Punkte nach unten. Dieser Index hatte zur Wochenmitte noch ein Rekordhoch erreicht.

Zahlreiche Analysten bemängelten mit Blick auf die Aussagen Trumps, dass es an Einblicken gefehlt habe, wie die umfangreichen fiskalpolitischen Stimuli und Steuersenkungen aussehen könnten, die der Republikaner auf den Weg bringen wolle, um "America great again" ("USA wieder großartig") zu machen.

