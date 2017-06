Startseite

Neue Gerüchte um Toshiba: Nikkei hält sich knapp über 20.000

Wie wird der deutsche Aktienmarkt in die verkürzte Handelswoche nach Pfingsten starten? Die Vorgaben von der Wall Street fallen halbwegs stabil aus. Die Aktie der Google-Mutter knackt die 1000-Dollar-Marke. In Asien geben die Kurse leicht nach.

Am japanischen Aktienmarkt haben ein stärkerer Yen und Verluste an der Wall Street auf die Stimmung gedrückt. Der Nikkei-Index hält sich dennoch über der psychologisch wichtigen Marke von 20.000 Punkten, die er in der vergangenen Woche übersprungen hatte. Der 225 Werte umfassende Index gab 0,7 Prozent auf 20.026 Stellen nach. Der breiter gefasste Topix-Index fiel 0,6 Prozent auf 1600 Punkte. Der MSCI-Index für Aktien im Asien-Pazifik-Raum ohne Japan lag 0,2 Prozent tiefer.

Gegen den Trend gewinnen die Papiere von Toshiba im frühen Handel um gut zwei Prozent an Wert. Die Zeitung "Asahi" berichtete, der angeschlagene Konzern wolle mit dem US-Chiphersteller Broadcom exklusiv über den Verkauf seiner lukrativen Chipsparte verhandeln. Toshiba wollte sich zu dem Bericht nicht äußern. Durch den Verkauf erhofft sich das Unternehmen einen Befreiungsschlag.

Hinweis: Am Dienstag findet in Südkorea wegen des Feiertags "Heldengedenktag" kein Handel statt.

Devisen: Euro nähert sich der 1,13

Im fernöstlichen Devisenhandel verliert der Dollar gegenüber der japanischen Währung und notiert bei 109,83 Yen. "Dass der Dollar relativ deutlich unter die Marke von 110 Yen gefallen ist, beunruhigt die Anleger", sagte Analyst Norihiro Fujito von Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities.

Der Euro legt im asiatisch geprägten Handel leicht zu und kostet 1,1272 Dollar. Der Schweizer Franken wurde mit 0,9628 Franken je Dollar und 1,0855 Franken je Euro gehandelt.

USA: Alphabet und Apple im Blick

Die US-Aktienmärkte sind zu Wochenbeginn kaum verändert aus dem Handel gegangen. Die diplomatischen Spannungen unter mehreren Golfstaaten sowie der jüngste Terroranschlag in Großbritannien bewegten die Indizes kaum. Der Dow-Jones-Index verlor 0,10 Prozent auf 21.184,04 Punkte. Der S&P 500 fiel um 0,12 Prozent auf 2436,10 Zähler. Der Nasdaq 100 rutschte um 0,06 Prozent auf 5878,18 Zähler ab.

Für Aufsehen sorgte ein Kursrekord im Technologiesektor: Die Aktien der Google-Mutter Alphabet überwanden im frühen Handel an der Wall Street die psychologisch bedeutsame Schwelle von 1000 Dollar. Der Kurs stieg nach Auftakt des US-Börsenhandels auf über 1007 Dollar. Danach notierte das Papier jedoch wieder etwas schwächer. Zum Handelsschluss kostete das Papier mit knapp 1004 Dollar fast 1 Prozent mehr als vor dem Wochenende.

Neben Alphabet stand mit Apple ein weiterer Tech-Wert im Mittelpunkt. Der iPhone-Konzern kündigte auf seiner Entwicklerkonferenz WWDC unter anderem den Einstieg ins Geschäft mit vernetzten Lautsprechern ein. Börsianer zeigten sich unbeeindruckt, die Apple-Aktie ging mit einem Abschlag von knapp einem Prozent aus dem Handel.

Quelle: n-tv.de