Marktberichte

Asien-Anleger warten auf Trump: Nikkei flirtet mit dem Optimismus

Im fernöstlichen Aktienhandel deuten die Trendpfeile vorsichtig nach oben: Im Vorfeld eines mit Spannung erwarteten Auftritts des künftigen US-Präsidenten hoffen Anleger in Asien auf Aussagen zum US-Handel und zur Außenpolitik.

Die Tokioter Börse zieht im Mittwochshandel mit moderaten Aufschlägen in die Gewinnzone. Der Nikkei-Index der 225 führenden Werte legt in der ersten Handelshälfte um 0,3 Prozent auf 19.358 Punkte zu. Der breiter gefasste Topix gewinnt 0,4 Prozent auf 1548 Zähler.

Die Anleger in Japan agierten vor der ersten Pressekonferenz des künftigen US-Präsidenten Donald Trump seit seiner Wahl im November vorsichtig, heißt es aus Tokio. Mit Spannung wird an den Märkten vor allem erwartet, ob der Republikaner eine harte Haltung zu Handelsabkommen und den Beziehungen zu China an den Tag legen wird. Die Pressekonferenz soll um 11.00 Uhr (Ortszeit US-Ostküste, 17.00 Uhr MEZ) stattfinden.

Bei den Einzelwerten sprangen die Aktien von Toshiba zeitweise um sechs Prozent in die Höhe. Der angeschlagene japanische Industriekonzern hatte Insidern zufolge seine Geldgeber gebeten, Darlehen nicht vorzeitig zu kündigen.

Der Euro tritt im fernöstlichen Handel zum Dollar auf der Stelle. Die europäische Einheitswährung kostet zuletzt 1,0552 Dollar. Zum Yen notierte die US-Währung kaum verändert mit 115,765 Yen. Der Schweizer Franken notierte bei rund 1,0162 Franken je Dollar und bei etwa 1,0731 Franken je Euro.

Quelle: n-tv.de