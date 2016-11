Marktberichte

Massive Kursverluste in Fernost: Nikkei-Index rutscht ab

An den Märkten in Fernost lösen die Aussichten auf einen Wahlsieg von Donald Trump dramatische Kursreaktionen aus. In Tokio gerät der japanische Leitindex massiv unter Druck. Der Preis für Gold zieht steil an.

Böses Erwachen an den Finanzmärkten in Ostasien: Angesichts der überraschenden Führung des Republikaners Donald Trump bei der Auszählung der Stimmen zur US-Präsidentschaftswahl gehen die Aktienkurse auf Talfahrt.

Im Vorfeld hatte sich zwar ein relativ enges Rennen abgezeichnet, gleichwohl sahen die Umfragen die von den Finanzmärkten favoritisierte Demokratin Hillary Clinton vorne. Ein möglicher Wahlsieg von Donald Trump bei der US-Präsidentschaftswahl weckt an den Märkten Sorgen vor einem neuen Zeitalter des Protektionismus und einer unberechenbaren US-Politik.

In Tokio stürzt der Nikkei-Index in der Spitze um 5,5 Prozent ab auf 16.111 Punkte. Zum Zwischenstand gegen Mittag (Ortszeit Tokio) verbuchte der japanische Leitindex einen massiven Verlust von 878 Punkten oder 5,11 Prozent auf 16.293 Punkten. Im Nachmittagshandel weiteten sich die Kursverluste aus.

Auch an den übrigen Handelsplätzen in Fernost geht es teils heftig nach unten: Die Börse in Hongkong gibt fast drei Prozent nach. Deutlich im Minus waren auch die Kurse in Bombay.

In Sydney verliert das Marktbarometer 2,3 Prozent. In Schanghai geht es mit dem Shanghai-Composite um 1,3 Prozent abwärts. Der Hang-Seng-Index verliert rund drei Prozent. In Seoul sackt der Kospi-Index ebenfalls um rund drei Prozent ab. In Taiwan zeigt sich ein Minus von rund zwei Prozent.

"Ziemlich heftige Wende"

Von der demokratischen Kandidatin Hillary Clinton hatten sich Analysten mehr Stabilität und auch Gewissheit erwartet, was mit der amerikanischen Wirtschaft passiert. "Aber wenn dieses Ergebnis in Gefahr gerät, werden wir eine ziemlich heftige Wende in den Märkten erleben", sagte Chris Conway, Chef des Australian Stock Report.

Der Future auf den S&P-500-Index stürzt um 4,5 Prozent ab. Bis zum Handelsstart an der Wall Street bleibt allerdings noch reichlich Zeit: In den USA können Investoren erst mit der regulären Eröffnung am Nachmittag (deutscher Zeit) auf den Wahlausgang reagieren.

Bis dahin stehen die Kursreaktionen in Asien und Europa voll im Vordergrund: Am Devisenmarkt bricht der Dollar auf breiter Front massiv ein. Zum Yen wertet er um über 3 Prozent ab und fällt von gut 105 auf 101,70 ab. Der Euro verteuert sich unterdessen von knapp 1,10 auf 1,1262 Dollar.

Gesucht sind die sogenannten sicheren Häfen wie etwa Edelmetall. Die Angst der Investoren angesichts eines sich abzeichnenden Wahlsiegs von Donald Trump treibt den Preis für Gold kräftig an. Im asiatischen Handel legt der Goldpreis zeitweise um 5,4 Prozent zu. Eine Feinunze notiert damit in der Spitze bei 1337,38 Dollar (1211 Euro). Zusätzlicher Rückenwind kommt hier von der Dollar-Schwäche, die das Edelmetall für Käufer aus dem Nicht-Dollarraum verteuert. Gesucht sind auch Anleihen, weil auch sie als Fluchthafen in unsicheren Börsenzeiten gelten.

Quelle: n-tv.de