Marktberichte

Leicht fallender Dax erwartet: Nervosität belastet Handelsbeginn

Der Dax startet unter Druck in den Handelstag - Berichte über die EZB-Strategie zu Anleihenkäufen machen Anleger und Händler leicht nervös. Positiv werden dagegen Nachrichten über die Lufthansa aufgenommen.

Der deutsche Aktienmarkt dürfte leicht schwächer eröffnen - damit rechnen Beobachter. Die Meldung von Bloomberg vom Vorabend über ein schrittweises Zurückfahren der Anleihekäufe durch die EZB schon vor dem geplanten Ende dieser Käufe im März 2017 habe für "etwas Nervosität" an den Finanzmärkten gesorgt, sagte ein Händler. Sie sei kurz nach dem Kassaschluss an den europäischen Aktienmärkten veröffentlicht worden und dürfte mithin die Kurse im frühen Handel belasten. Ein Sprecher der EZB kommentierte den Bericht unmittelbar mit dem Hinweis, dass ein solches Vorgehen von der EZB nicht diskutiert worden sei.

Vor allem der Goldpreis habe daraufhin recht stark reagiert mit Verlusten. Bundesanleihen seien ebenfalls unter Druck geraten und hätten den dritten Handelstag in Folge nachgegeben. Der Euro kletterte deutlicher über die Marke von 1,12 Dollar. Der Dax dürfte am Mittwoch rund 70 Punkte schwächer eröffnen bei 10.550 Punkten.

Auf ein positives Echo stößt hingegen im Handel die Wiederaufnahme der Tarifverhandlungen zwischen Lufthansa und der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit. "Das spricht zumindest dafür, dass bis auf weiteres kein neuer Streik ansteht", sagt ein Händler. Das könnte das Sentiment für die Aktie etwas verbessern.

Auch Asien blickt auf EZB

Der Bericht über geringere Anleihenkäufe der Europäischen Zentralbank auch die Aktienmärkte in Fernost belastet. Die Aussicht, dass irgendwann die Notenbanken ihren Geldhahn wieder zudrehen könnten, sorge für Nervösität am Markt, sagte Ric Spooner, Chefanalyst bei CMC Markets. Für Aufsehen in Tokio sorgte ein Bericht, wonach der Elektrotechnik- und Maschinenbaukonzern Hitachi sich unter anderem vom Werkzeughersteller Hitachi Koki trennen könnte. Die Hitachi-Aktien legten 5,3 Prozent zu. Die Papiere von Hitachi Koki gewannen mehr als zehn Prozent.

Devisen: Euro legt zu

Der Euro hat im frühen Handel zugelegt. Die Gemeinschaftswährung wurde am Morgen bei 1,1219 US-Dollar gehandelt und damit über dem Kurs vom Dienstag. Die EZB hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,1161 (Montag: 1,1236) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8959 (0,8899) Euro.

Unterdessen ist am Devisenmarkt der Höhenflug des Dollar vom Vortag zu den meisten wichtigen Währungen gestoppt. Das britische Pfund hat seine Talsohle vorerst erreicht. Am Vortag war die Währung wegen gestiegener Furcht vor einem "harten" Brexit mit Abstrichen beim Zugang Großbritanniens zum Binnenmarkt der EU-Länder bis auf 1,2720 US-Dollar gefallen und damit auf den tiefsten Stand seit 1985. Seither hält sich das Pfund leicht über diesem Niveau.

Ölpreis legt zu

Die Ölpreise haben im frühen Handel zugelegt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember 51,31 US-Dollar und damit 44 Cent mehr als am Dienstag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im November stieg um 47 Cent auf 49,17 Dollar. Hinweise auf sinkende Rohöllagerbestände in den USA hatten den Ölpreisen deutlich Auftrieb gegeben.

Quelle: n-tv.de