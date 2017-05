Euphorie ist teils eingepreist: Macron lässt auf nächsten Dax-Rekord hoffen

Ein Wahlsieg der rechtsextremen le Pen in Frankreich wäre eine Katastrophe für die Märkte gewesen. Entsprechend groß ist die Erleichterung, dass es anders gekommen ist. Allerdings hatten viele Anleger, den Sieg Macrons auch bereits eingepreist.

Nach dem klaren Sieg von Emmanuel Macron bei den französischen Präsidentschaftswahlen dürfte der Dax am Montag seinen Rekordkurs fortsetzen. Die Risikobereitschaft der Investoren, vor allem aus dem europäischen Ausland, dürfte mit dem Wahlausgang steigen.

Allerdings dürfte auch bereits viel Euphorie am Kapitalmarkt eingepreist sein. Das zeigt sich etwa im asiatischen Devisenhandel. Der Euro notierte mit 1,0970 Dollar unter dem zeitweise im frühen Handel in Asien erreichten Sechs-Monats-Hoch von 1,1024 Dollar.

Der deutsche Leitindex Dax wurde von Banken und Brokern mit einem Plus von rund einem Prozent und damit über 12.800 Zählern erwartet. Damit würde er den erst am Freitag aufgestellten Rekord von 12.718,66 Punkten hinter sich lassen.

Unterstützt wurde die Stimmung laut Börsianern vom Ergebnis der Landtagswahl in Schleswig Holstein, wo die CDU mit deutlichen Gewinnen als stärkste Kraft hervorging. Damit wurde die SPD-geführte Landesregierung unter Ministerpräsident Torsten Albig abgewählt wurde. In Paris feierte der pro-europäische Linksliberale Macron einen deutlichen Sieg über die rechtspopulistische Marine Le Pen, die ihr Land aus der Euro-Zone hatte führen wollen.

Asien: Nachholeffekte in Tokio

Auch an den meisten ostasiatischen Börsen herrscht Erleichterung über den klaren Wahlsieg Macrons in Frankreich. Von Euphorie kann aber keine Rede sein, denn letztlich hatten Marktteilnehmer auch nichts anderes erwartet. "Investors hatten bereits einen Sieg des marktfreundlichen Macron über seine rechtsextreme Kontrahentin Marine Le Pen eingepreist", sagt Marktstratege Hideyuki Ishiguro von Daiwa Securities.

Auch positive Arbeitsmarktdaten in den USA stützen. Aus dem Rahmen fallen die beiden wichtigsten Handelsplätze Schanghai und Tokio. Nach dreitägiger Pause mit entsprechenden Nachholeffekten und zusätzlich angeschoben durch einen zum US-Dollar gesunkenen Yen-Wechselkurs klettert die Börse in Tokio auf den höchsten Stand seit fünf Monaten.

In Südkorea markiert die Börse erneut ein Allzeithoch. In Tokio steigt der Nikkei-225 um 2,3 Prozent auf 19.896 Punkte, der Kospi in Südkorea zieht um 0,8 Prozent an und der S&P/ASX-200 in Sydney gewinnt 0,5 Prozent, gestützt von positiven Geschäftsklimadaten.

