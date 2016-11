Marktberichte

Dax leicht im Minus: Laues Lüftlein an der Frankfurter Börse

Fällt die Jahresendrally beim Dax etwa aus? Derzeit geht es bei dünnen Umsätzen eher seitwärts. Die Trump-Rally scheint vorüber. Ein bisschen Hoffnung machen sich Anleger am deutschen Markt noch angesichts frischer Konjunkturdaten aus den USA.

Leicht erholt, aber weiterhin im Minus präsentiert sich der deutsche Aktienmarkt am frühen Nachmittag. Für den deutschen Leitindex Dax geht es um 0,2 Prozent nach unten auf 10.643 Punkte. Bei einem sich ausdünnenden Handel ist zu erkennen, dass momentan in die Schwäche hinein gekauft wird, es allerdings auf der Oberseite auch gleich wieder Verkaufsinteresse gibt.

So handelt der Dax seit Tagen in einer Spanne zwischen 10.600 und 10.800 Punkten. Händler schließen nicht aus, dass der kleine Verfalltermin an der Derivatebörse Eurex am Freitag die viel diskutierte Rally zum Jahresende noch verhindert. In den vergangenen Tagen haben sich Investoren dort verstärkt gegen fallende Kurse abgesichert.

"Der Dax passt zum Wetter heute. Das muss aber alles nichts bedeuten. Wir haben dünne Umsätze", kommentiert n-tv-Börsenexperte Frank Meyer. In den USA stünden am Nachmittag "eine Tonne an Wirtschaftsdaten" an sowie Reden von Fed-Mitgliedern. "Zudem wird Fed-Chefin Janet Yellen vor dem US-Kongress mit Fragen gegrillt. Wetten, dass wir am Ende des Tages nicht schlauer sein werden?" Ob es aber wirklich das Ende der Trump-Rally ist oder nur ein Durchschnaufen, bleibe abzuwarten.

Für den MDax geht es 0,1 Prozent nach oben auf 20.483 Zähler. Deutlicher zulegen kann der TecDax, der um 0,5 Prozent auf 1725 Punkten steigt. Um 0,1 Prozent nach unten geht es für den Euro-Stoxx-50, der auf 3024 Punkte nachgibt.

Dax: Bankentitel rutschen ans Ende

Im Dax lassen die Finanzwerte Federn. Commerzbank-Papiere geben 2,0 Prozent ab und sind damit Dax-Schlusslicht. Auch Deutsche Bank büßen deutlich ein und liegen mit minus 1,7 Prozent ebenfalls weit hinten.

Auch Infineon gehören mit minus 1,3 Prozent zu den Verlierern im Dax. Händler führen dies auf Aussagen von Firmenchef Reinhard Ploss auf der TMT-Konferenz von Morgan Stanley zurück. Ploss habe gesagt, dass die Nachfrage von Autoherstellern nach den Umsatzrekorden in den vergangenen Jahren etwas zurückgehen könnte, allerdings auf hohen Niveaus bleiben werde.

Bei den Einzelwerten stechen zudem Henkel mit einem Minus von 0,7 Prozent heraus. Der Konsumgüterkonzern stellte seine Ziele bis zum Jahr 2020 vor und lieferte Analysten zufolge wenig Überraschendes. Das bereinigte Ergebnis je Vorzugsaktie soll im Mittel von sieben bis neun Prozent pro Jahr wachsen, im letzten Vier-Jahres-Plan peilte Henkel hier noch zehn Prozent an.

Auf der Gewinnerseite legt Deutsche Telekom um 0,9 Prozent zu. Der Konzern hofft auf neue US-Kartellregeln unter Trump. Bislang waren die Verkaufsversuche von T-Mobile USA daran gescheitert.

MDax und SDax: Hugo Boss setzen Talfahrt fort

Nach enttäuschenden Aussagen von Hugo Boss vom Vortag zu den Wachstumsaussichten verliert der Kurs weitere 2,4 Prozent und fällt im MDax weit zurück. Laut Händlern hat Goldman Sachs die Puma-Aktie von "Verkaufen" auf "Neutral" erhöht. Puma legen um 2,9 Prozent zu.

Europa: Britische Post stürzt an der Börse ab

Der schweizerische Versicherer Zurich Insurance will die Kosten bis 2019 um 1,5 Milliarden US-Dollar senken und drei Viertel des Gewinns an die Aktionäre ausschütten. Der Kurs gewinnt 2,0 Prozent hinzu.

In Amsterdam verlieren die Papiere des niederländisch-belgischen Handelskonzerns Ahold Delhaize 3,0 Prozent. Der operative Gewinn liegt im dritten Quartal unter der Konsensprognose von Analysten.

An der Londoner Börse fallen Royal Mail um 6,6 Prozent. Der Gewinn der britischen Post ist zuletzt um ein Viertel zurückgegangen, nun muss es das Weihnachtsgeschäft herausreißen.

USA: Börsen vertrauen auf Zinspolitik

Anleger an der Wall Street verteilen Vorschusslorbeeren für US-Notenbankchefin Janet Yellen. Ihr Auftritt stellt die erste öffentliche Stellungnahme Yellens seit dem überraschenden Sieg von Donald Trump bei den US-Präsidentschaftswahlen dar. Vor diesem wichtigen Ereignis suggeriert der Aktienterminmarkt eine gut behauptete Handelseröffnung am Kassamarkt.

Am Zinsterminmarkt bewegt sich die Wahrscheinlichkeit, mit der eine US-Zinserhöhung im Dezember eingepreist wird, Richtung 100 Prozent - aktuell liegt der Wert bei 94 Prozent. Unmittelbar nach der Wahl Trumps war dieser Wert zwischenzeitlich eingebrochen, mittlerweile zweifelt jedoch kaum noch ein Marktteilnehmer an einem Dezemberschritt. Trump selbst gilt als klarer Gegner der Niedrigzinspolitik. Daher kommt den Kommentaren Yellens eine große Bedeutung zu.

Asien: Anleger in Japan nehmen Gewinne mit

Die Aktienmärkte in Fernost haben keine gemeinsame Richtung gefunden. Gewinnmitnahmen belasteten vor allem die Tokioter Börse, während einige andere Märkten der Region zulegten.

Der Tokioter Leitindex Nikkei mit seinen 225 führenden Werten schloss mit 17.862 Punkten unverändert. Er hatte zuvor zeitweise zugelegt, weil die Notenbank-Aktion den Kurs des Yen zum Dollar vorübergehend drückte. Ein schwacher Yen hilft japanischen Firmen, weil er deren Exportchancen verbessert. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans legte 0,2 Prozent zu.

Bei den japanischen Aktien gab es vor allem Rückschläge für Finanzhäuser, die zuletzt vom Aufwind der Anleihe-Renditen profitiert hatten. So gaben Mitsubishi UFJ Financial 1,4 Prozent nach, Mizuho Financial fielen um 0,6 Prozent.

Devisen: Euro steigt wieder über 1,07 Dollar

Der Euro klettert wieder über die Marke von 1,07 US-Dollar. Am frühen Nachmittag mittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,0725 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Zuletzt war der Euro am Vortag zur US-Währung auf 1,0666 Dollar gefallen, den tiefsten Stand seit fast einem Jahr.

Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,0702 Dollar festgesetzt. Verbraucherpreise aus der EU und den USA könnten im Tagesverlauf Bewegung in den Euro-Dollar-Kurs bringen.

Rohstoffe: Ölpreise ziehen an

Die Ölpreise bewegen sich am frühen Nachmittag nach oben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar kostet 47,39 US-Dollar. Das sind 75 Cent mehr als am Mittwoch. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Dezember-Lieferung steigt um 76 Cent auf 46,33 Dollar.

Als Auslöser für den Anstieg machten Börsianer Aussagen des saudi-arabischen Energieministers Khalid al-Falih aus. Er zeigte sich in einem Interview mit dem staatseigenen TV-Sender Al-Arabiya zuversichtlich, dass sich die Opec bei ihrem Treffen am 30. November auf eine Obergrenze für die Ölproduktion einige. "Ich bin optimistisch, dass wir die in Algerien festgelegten Pläne in faire und ausbalancierte Obergrenzen für einzelne Länder umsetzen können."

Quelle: n-tv.de