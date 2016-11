Marktberichte

Börsianer fürchten Trump-Sieg: Kuriose Kurs-Ausschläge im Dax

Kurz vor der US-Wahl liegt Donald Trump in Umfragen vor Hillary Clinton. Für Anleger ein schlechtes Zeichen. Viele flüchten sich in krisensichere Anlagen - starke Zuckungen bei Einzeltiteln sind die Folge.

Die schlechte Nachricht lautet: Die Chancen auf die traditionelle Wahlrally in den USA schwinden. Die Gute: Die Rally ist wohl nur aufgeschoben, nicht aufgehoben, davon gehen zumindest einige Händler aus. Sie rechnen nun mit einer Nachwahlrally.

Der "Wash-Out", also die Marktbereinigung, habe nicht nur die Wall Street, sondern auch den Dax erwischt, heißt es. Alles "erinnere stark an die Phase der Brexit-Abstimmung", erklärt ein Händler eines multinationalen Broker-Hauses. "Die Anleger haben Angst, dass sich das Drama wiederholt, auch weil die Umfragen seit dem Wochenende wieder so eng geworden sind", ergänzt er. Deshalb sicherten sie sich nun vor der Wahl ab.

Belastet werden die Börsen von dem extrem engen Rennen um die US-Präsidentschaft. In einer Umfrage des US-Fernsehsenders ABC liegt Donald Trump erstmals seit Mai wieder vor Hillary Clinton. Statistikguru Nate Silver sieht zwar noch immer eine Wahrscheinlichkeit von 71,2 Prozent, dass Clinton das Rennen um das Weiße Haus gewinnen wird. Die Anleger sind allerdings nervös und lösen Risiko-Positionen auf.

Der Dax notierte so gegen Mittag 0,7 Prozent niedriger bei 10.446 Zählern. Der Index der mittelgroßen Werte MDax gab 0,3 Prozent auf 20.827 Zähler nach. Der Technologiewerte-Index TecDax verlor 0,4 Prozent auf 1698 Punkte.

Auch im restlichen Europa ist am Mittwoch von Kauflaune bei den Investoren nichts zu spüren: Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 fiel erstmals seit Mitte Oktober wieder unter die runde Marke von 3000 Punkten - zuletzt betrug der Kursverlust 0,7 Prozent bei einem Stand von exakt 3000 Zählern.

Anleger bringen scharenweise ihr Geld in Sicherheit. Sie verkaufen Aktien und behalten entweder das Bargeld oder kaufen Gold, denn das gilt als krisensichere, wertbeständige Anlage. Der Trump-Schock könnte auch den Goldpreis wieder über 1300 Dollar je Feinunze treiben.

Bei den Einzeltiteln sind in dieser Gemengelage zum Teil heftige Kursausschläge zu beobachten. So stürzten zum Start zum Beispiel die Aktien von Fresenius ohne Nachrichten kurzzeitig um 2,5 Prozent ab. Zuletzt notierte die Aktie wieder 0,9 Prozent höher. Am Vortag gab es das gleiche Phänomen bei Prosieben und RWE, die ebenfalls nachrichtenlose "Spikes" von bis zu 2,5 Prozent aufwiesen, die dann schnell wieder komplett revidiert wurden.

Händler führen diese hohe Volatilität auf die steigende Illiquidität der Märkte zurück. "Das Orderbuch von echten Anlegern und Händlern wird immer dünner", sagte ein Händler. Regulierung und damit fallende Risikobudgets seien einer der Gründe dafür. Umgekehrt werde der Computer- oder Algo-Handel immer lästiger und mache an umsatzarmen Tagen bis zu 90 Prozent der Trades eines Tages aus, sagte ein anderer Händler. Den Schaden solcher Bewegungen hätten vor allem Fonds, die durch solch ungerechtfertigte Kursausschläge ausgestoppt würden.

Neben dem Wahlkampf steht in diesem Handelstag auch noch die Sitzung der US-Notenbank im Fokus. Von ihr wird zunächst einmal eine Bestätigung der Geldpolitik erwartet, aber auch Hinweise auf eine Leitzinserhöhung im Dezember.

Bei den Einzeltiteln ging es ansonsten für zyklische Sektoren wie Banken oder Rohstoffe abwärts. Deutsche Bank verloren 2,5 Prozent. Unter Druck standen auch die Stahlwerte. Thyssenkrupp verloren 0,9 Prozent, Salzgitter 2,9 Prozent. Nicht hilfreich ist ein schwacher Ausblick von US Steel, obwohl man im Handel diesem nur einen untergeordneten Einfluss auf die Kursentwicklung im Sektor zubilligt.

Die guten Mercedes-Absatzzahlen in den USA gingen in der allgemeinen Risiko-Aversion unter. Mercedes konnte sich der Marktschwäche mit einem Minus von lediglich einem Prozent weitgehend entziehen. "Aber auch Daimler bläst die Dollar-Schwäche als Gegenwind ins Gesicht", sagte ein Händler. Daimler verloren 1,9 Prozent. Fast alle Hersteller erlitten Einbußen. VW und BMW schnitten im Unterschied zu Mercedes schwächer ab als der Gesamtmarkt. BMW gaben 2,7 Prozent nach, VW hielten sich besser mit einem Minus von 1,8 Prozent.

Spekulationen auf ein Gegenhalten der Lufthansa bei einem Flugangebot des Konkurrenten Ryanair von Frankfurt aus stützten diese Aktien. Sie gewannen nach anfänglichen Kursverlusten ein Prozent und lagen damit kurzzeitig sogar an der Dax-Spitze. Anschließend schmolzen die Kursgewinne nicht nur wieder ab, die Aktie drehte sogar mit 0,6 Prozent ins Minus.

Am Vortag hatten die Aktien rund 1,6 Prozent verloren, da der irische Billigflug-Marktführer Insidern zufolge wohl ab dem nächsten Sommer erstmals Flüge vom Airport Frankfurt aus, der Heimatbasis der Lufthansa, anbieten will. Die Lufthansa könnte dem Beispiel nach Aussagen von Konzernchef Carsten Spohr aber folgen und ihre eigene Low-Budget-Tochter Eurowings ebenfalls vom Frankfurt aus starten lassen. "Wenn wir Eurowings nach Frankfurt bringen müssen, dann werden wir das tun", sagte Spohr am Mittwoch in einer Telefonkonferenz. Das kam an der Börse gut an. "Offenbar will die Lufthansa den Ryanair-Vorstoß nicht so ohne weiteres hinnehmen", sagte ein Händler. Allerdings drückten Gewinnmitnahmen den Kurs kurz darauf wieder nach unten.

Die Lufthansa-Aktien haben im Oktober rund 18 Prozent gewonnen. Vor rund zwei Wochen hatte die Fluggesellschaft vorläufige Zahlen veröffentlicht und wegen zahlreicher Buchungen von Geschäftsreisenden die Prognose erhöht. Wegen des wachsenden Preisdrucks strich der Vorstand am Mittwoch aber seine Wachstums- und Investitionspläne für das laufende Jahr zusammen.

Asien: Auf breiter Front bergab

Der Schreck über die jüngsten Umfragen zum Ausgang der US-Präsidentschaftswahl ist Anlegern weltweit tief in die Glieder gefahren: So ging es auch an den südostasiatischen Börsen auf breiter Front bergab.

In Tokio fiel der Aktienmarkt - auch belastet von steigenden Yen-Kursen - auf den tiefsten Stand seit zwei Wochen. Zum Handelsende stand ein Abschlag von 1,8 Prozent auf 17.135 Punkte zu Buche.

Sydney meldete mit dem Minus von 1,2 Prozent gar ein Siebenwochentief - trotz sehr guter Arbeitsmarktdaten aus Neuseeland, wo die Arbeitslosigkeit den niedrigsten Stand seit acht Jahren markierte. Der Leitindex S&P/NZX-50 in Wellington büßte 1,1 Prozent ein, auf den Philippinen ging es 1,8 Prozent abwärts und in Taipeh auf Taiwan 1,4 Prozent und damit auf den tiefsten Stand seit sechs Wochen. Im chinesischen Kernland ermäßigte sich der Schanghai-Composite um 0,6 Prozent auf 3103 Zähler.

Der Wechsel an der Regierungsspitze in Seoul lastete nicht stärker auf dem Markt - der Kospi bewegte sich mit minus 1,4 Prozent im Mittelfeld der regionalen Börsen. Die wegen eines Skandals unter Druck geratene südkoreanische Präsidentin Park Geun Hye hatte ihren Ministerpräsidenten entlassen und das Kabinett umgebildet.

Devisen: Dollar verliert

Trumps Aufholjagd belastet nicht nur die Aktien, sondern auch den Dollar. "Mit Helloween kehrte das Schreckgespenst Trump an die Börsen zurück", sagte LBBW-Analyst Uwe Streich. Sollte Trump nächster Präsident werden, dürfte dies zu Unsicherheiten an den Finanzmärkten führen und das könnte die US-Notenbank vor einem Zinsschritt zurückschrecken lassen.

Ein solches Szenario dürfte den Dollar auf jeden Fall belasten. Dollar und Euro nehmen das Szenario gewissermaßen schon vorweg. Der Euro reagiert notierte bereits kurzzeitig über der Marke von 1,11 Dollar, zuletzt waren es 1,108 Dollar.

Die Commerzbank spricht von einem "Déjà vu". Zwar spreche weiterhin mehr für einen Clinton-Sieg, allerdings habe der Devisenmarkt die Turbulenzen am Devisenmarkt nach dem Brexit-Referendum nicht vergessen. Die sicheren Währungshäfen Yen und Schweizer Franken sind die Gewinner der neuen Unsicherheit.

Rohstoffe: Öltalfahrt hält an

Die Ölpreise sind derweil weiter gesunken. Im frühen Handel markierte der amerikanische Ölpreis den tiefsten Stand seit Ende September. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember kostete am Morgen 47,86 US-Dollar. Das waren 28 Cent weniger als am Dienstag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte WTI fiel um 36 Cent auf 46,31 Dollar.

Die Ölpreise seien von neuen Daten zu den Öllagerbeständen belastet worden, hieß es von Händlern. Jüngste Zahlen des privaten American Petroleum Institute (API) zeigten einen starken Aufbau der Rohölreserven. Analysten führen den seit Wochen vorherrschenden Preisdruck zudem auf die zunehmende Skepsis zurück, ob die Opec und andere Ölproduzenten eine verabredete Förderkürzung umsetzen können.

Gold dagegen profitiert vom Trump-Effekt und fallenden Dollarkursen. Die Feinunze verteuert sich auf 1.291 Dollar nach Preisen um 1.280 Dollar am Vortag. Die HSBC sieht den Goldpreis am Jahresende bei 1.400 Dollar - unabhängig vom Wahlausgang in den USA.

Quelle: n-tv.de