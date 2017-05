Startseite

Gute Stimmung an Asien-Börsen: Kaum Bewegung im Dax erwartet

Der Handel an Christi Himmelfahrt ist traditionell zurückhaltend. Börsianer erwarten dementsprechend wenig Bewegung im Dax. Dynamischer ist die Lage an den asiatischen Börsen.

Vor dem Feiertag dürften sich viele Anleger am deutschen Aktienmarkt zurückhalten. Zwar wird an Christi Himmelfahrt gehandelt, aber erfahrungsgemäß sind die Umsätze eher mau. Banken und Broker sagten für die Eröffnung daher wenig veränderte Kurse voraus. Am Dienstag hatte der Dax mit 12.659,15 Punkten 0,3 Prozent höher geschlossen.

Auf der Unternehmensseite steht die Hauptversammlung von Grammer im Fokus, bei der ein Showdown zwischen Management und der Investorenfamilie Hastor bevorsteht. Auf der Konjunkturseite dürfte eine Rede von EZB-Chef Mario Draghi in Madrid bei einer Konferenz zur Finanzstabilität der Bank von Spanien Beachtung finden. Nach Handelsschluss in Europa veröffentlicht die US-Notenbank das Protokoll der jüngsten Sitzung des Offenmarktausschusses.

In New York hatten sich die Kurse an der Wall Street am Dienstag nach Handelsschluss in Europa kaum mehr bewegt: Der Dow-Jones- und der S&P500-Index schlossen 0,2 Prozent höher, der Nasdaq-Composite gewann 0,1 Prozent.

Aufwärts in Ostasien - mit Ausnahmen

In Ostasien geht es nach den günstigen US-Vorgaben an den meisten Börsen leicht nach oben. Kleine Verluste verzeichnen Schanghai und Hongkong. Hintergrund ist, dass die Ratingagentur Moody's China eine schlechtere Bonitätsnote von nun nur noch A1 verpasst hat, weil die Kreditwächter mit einer Abschwächung der Finanzkraft des Riesenreiches rechnen und mit steigenden Schulden im Zuge eines sich abschwächenden Wirtschaftswachstums.

Zwar ging es zu Beginn des Handels in Schanghai daraufhin um 1 Prozent abwärts, im Verlauf hat sich das Minus aber auf nur noch 0,4 Prozent reduziert. Der Schanghai-Composite liegt mit 3.051 Punkten dennoch nur knapp über einem Siebenmonatstief. In Hongkong gibt der HSI um 0,2 Prozent nach und auch in Australien verliert das Börsenbarometer leicht. China ist für das rohstofflastige Australien der wichtigste Abnehmer von Exportwaren. Außerdem verbilligen sich vor dem Hintergrund der schlechteren Moody's-Note für das rohstoffimportierende China auch die Preise für Rohstoffe.

Laut Hao Hong, Analyst bei Bocom International in Hongkong, spricht Moody's nur bereits bekannte Dinge an, so dass die Abstufung für China-Experten nicht überraschend komme. Deswegen halte sich die Reaktion an der Börse auch in Grenzen.

Nachgebender Yen stützt japanische Aktien

Mehr zum Thema 23.05.17 Wall Street setzt Serie fort Dax-Anleger feiern leichtes Stimmungshoch

Tagessieger in Asien ist die Börse in Tokio. Dort geht es für den Nikkei-Index um 0,5 Prozent aufwärts auf 19.703 Punkte. Rückenwind vor allem für Aktien aus dem Exportsektor kommt vom zum Yen wieder etwas gestiegenen Dollar. Er kostet 111,87 Yen, verglichen mit Ständen knapp über 111 zur gleichen Vortageszeit. In Seoul setzt sich die Rekordjagd mit einem kleinen Plus von 0,2 Prozent fort.

Am Ölmarkt verteidigen die Preise ihr zuletzt erhöhtes Niveau. Neben der Erwartung, dass die Opec-Staaten am Donnerstag eine Verlängerung der Förderdrosselung beschließen werden, stützen die jüngsten Daten des American Petroleum Institute (API). Demnach sind in der vergangenen Woche die Vorräte an Öl, Benzin und Destillaten durchweg gesunken. Im Tagesverlauf werden die offiziellen US-Lagerdaten gemeldet. Auch hier werden sinkende Bestände erwartet. Brentöl liegt mit 54,15 Dollar fast unverändert zum späten US-Geschäft.

Quelle: n-tv.de