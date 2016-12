Marktberichte

Die Rally nährt die Rally: Kaufdruck: Dax schließt auf Jahreshoch

Rund 215 Punkte liegt der Dax im Tageshoch im Plus. Vor der anstehenden EZB-Sitzung und weiteren möglichen geldpolitischen Lockerungen will keiner etwas verpassen. Die Jahresendrally läuft.

Der deutsche Aktienmarkt hat den dritten Tag in Folge mit deutlichen Gewinnen beendet. Der Dax brach aus seinem zwischen 10.600 und 10.800 Punkten verlaufenden Seitwärtstrend aus und schraubte sich bis auf 10.889 Zähler nach oben - neues Jahreshoch inklusive. "Das gibt Kaufdruck", kommentierte n-tv-Börsenexperte Frank Meyer. Und am Donnerstag wartet dann noch der "Markt-Befeuerer Draghi", blickte Meyers Kollegin Corinna Wohlfeil bereits voraus.

Der Dax sprang 2,0 Prozent auf 10.987 Punkte an - der höchste Schlusskurs in diesem Jahr. Bereits am Montag hatte er 1,6 Prozent, am Dienstag 0,9 Prozent zugelegt. Der MDax verabschiedete sich 1,5 Prozent fester bei 21.202 Zählern aus dem Handel. Der TecDax legte 1,1 Prozent auf 1718 Stellen zu.

Die Jahresendrally will keiner verpassen

Seit Dienstag notiert der Dax gegenüber dem Jahresstart nun im Plus. Das zog zur Wochenmitte weitere Investoren an die Börse und den Leitindex über einen wichtigen Widerstandsbereich. An der Zone 10.780 bis 10.830 Punkten war der Dax in diesem Jahr bereits vier Mal gescheitert.

"Jeder, der jetzt nicht mit dabei ist, verschenkt bis zum Jahresultimo möglicherweise Kurs-Performance", sagte ein Händler. In den letzten Wochen des Jahres könne nun also die Rally die Rally nähren. "Die Jahresendrally läuft", sagte auch Petra von Kerssenbrock, Marktanalystin der Commerzbank. "11.400 Punkte sollte der Dax erreichen." Mit dem Ausbruch aus der Handelsspanne unterhalb von 10.830 Punkten habe der Dax ein "solides" Kaufsignal gegeben. "Die Chancen auf einen erfolgreichen Ausbruchsversuch sind gut", sagte auch Heino Ruland von Ruland Research. Die jüngsten Konjunkturdaten wie die deutschen Auftragseingänge wiesen auf eine günstige Entwicklung der Unternehmensgewinne im vierten Quartal hin. "Das spricht für einen Kursaufschwung über die Jahreswende hinaus", prognostizierte Ruland.

Italien und die EZB

Genährt wird die Rally nicht zuletzt von den italienischen Banken. Nachdem diese am Dienstag im Schnitt bereits um mehr als 7 Prozent gestiegen waren, legte der Sektor um weitere mehr als 4 Prozent zu. Aktien der Banca Monte di Paschi übernahmen mit einem Aufschlag von um 8 Prozent die Führung. Sie wurden gestützt von Berichten, wonach der italienische Staat eine 2 Milliarden Euro schwere Kontrollmehrheit am ältesten noch existierenden Geldhaus weltweit übernehmen will.

"Sollte die italienische Regierung die Gläubiger der Bank erfolgreich herauskaufen, wäre das eine Erleichterung", sagte Jean-Francois Neuez von Goldman Sachs. Denn die Frist für eine Rekapitalisierung der Bank laufe ab, und der bislang fehlende Appetit von Investoren auf eine Kapitalmaßnahme der Bank habe monatelang auf dem gesamten Sektor gelastet.

Gleichzeitig rückte die EZB-Sitzung am Donnerstag bereits in den Blick der Anleger. Der Rat dürfte sein Anleihekaufprogramm verlängern. Dafür sprechen sowohl die anhaltend schwachen Inflationsaussichten und die konjunkturellen Unsicherheiten des nächsten Jahres als auch die Kommunikation wichtiger EZB-Offizieller. Fraglich ist allerdings, ob die Zentralbank das monatliche Ankaufvolumen von 80 Milliarden Euro konstant halten wird.

Dax: Banken gefragt

Bei den Einzelwerten im Dax blieben die Banken im Fokus. Mit gleich mehreren Themen seien sie dabei, der prominenteste Sektor zu werden, prophezeite ein Händler: "Fundamental hat sich das Bild weltweit endlich wieder aufgehellt und charttechnisch wird das überall durch kräftige Ausbrüche unterlegt." Der Sektor sei derart "underowned" bei Investoren, dass die Käufe noch bis zum Jahresende anhalten dürften. Aktuell setze der Markt übergeordnet auf die EZB. Dazu stehen alle Zeichen auf Entspannung bei "den üblichen Brandherden" wie den italienischen Banken. Deutsche Bank, Topgewinner der beiden vergangenen Tage, zogen weitere 4,5 Prozent an. Commerzbank gewannen mehr als 3 Prozent.

"Es sind gerade die marktschweren Titel, die laufen", sagte ein Marktteilnehmer. Im Rally-Modus lägen unter anderem Allianz, Siemens und BASF. Daneben beendeten Titel wie BMW Konsolidierungen mit neuen Kaufsignalen. All diese Werte verteuerten sich zwischen 1,4 und fast 4 Prozent.

Linde legten mehr als 2 Prozent zu. Der Hersteller von Industriegasen hatte die Gespräche mit dem US-Kontrahenten Praxair über eine Fusion auf Augenhöhe wieder aufgenommen. Das sei genau das, was der Markt erwartet habe, kommentierte ein Händler.

Eine Hochstufung der Bayer-Aktien von "Neutral" auf "Kaufen" ließ den Kurs ebenfalls mehr als 2 Prozent steigen.

MDax: Bei Steinhoff läuft's

Eine Abstufung auf "Verkaufen" durch die DZ Bank belastete Hochtief. Der Kurs gab fast 3 Prozent nach. Größter Kursgewinner aller deutschen Standardwerte waren Steinhoff mit einem Aufschlag von rund 9 Prozent. Der global agierende Möbelhändler hatte den Gewinn zuletzt um 12,5 Prozent gesteigert.

Europa: CS kein Maßstab für die Branche

Credit Suisse gewannen 6,5 Prozent. Die Bank muss zwar ihre Ambitionen im Investmentbanking und im Asset-Management ein Stück weit zurücknehmen. Sie senkte zudem ihre Ziele für die beiden Bereiche. Grund seien die schwierigen Marktbedingungen, wie das Institut mitteilte. Die vorsichtigen Aussagen der Schweizer Bank wurden von Marktteilnehmern jedoch als wenig belastend gewertet.

In Amsterdam brachen PostNL ein. Die niederländische Post hatte das verbesserte und als endgültig bezeichnete Übernahmeangebot der belgischen Bpost abgelehnt. Bpost bietet 5,75 Euro je PostNL-Aktie, die nun rund 13 Prozent zurückfielen. Aktien der Deutschen Post profitierten von einer Hochstufung der Bank RBC und legten etwa 1,5 Prozent zu.

USA. Verschnaufen ist angesagt

Die US-Börsen konnten ihre leichten Verluste vom Handelsbeginn bis zum Vormittag (Ortszeit) in geringe Aufschläge umwandeln. Nach der Rally der vergangenen Wochen im Zuge des Sieges von Donald Trump bei der US-Präsidentenwahl seien Anleger vorsichtiger und würden die Lage neu einschätzen, sagte Marktanalyst Peter Cardillo von First Standard Financial. Zudem warteten sie auf Einschätzungen der US-Notenbank Fed zur Wirtschaftspolitik von Trump. Das Führungsgremium kommt nächste Woche zu seiner nächsten Sitzung zusammen. Eine Zinserhöhung gilt dabei als ausgemacht.

Der Dow-Jones-Index notierte 0,1 Prozent im Plus bei 19.269 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 stieg ebenfalls 0,1 Prozent auf 2214 Zähler. Auch der Nasdaq100 legte 0,1 Prozent auf 4792 Stellen zu.

Die Aktien von Praxair kletterten rund 1 Prozent nachdem der deutsche Konkurrent Linde die Fusionsgespräche wieder aufgenommen hatte. Die Anteilsaufstockung durch einen Großaktionär verlieh der Schnellrestaurant-Kette Wendy's Auftrieb. Die Papiere stiegen 3,5 Prozent auf damit auf den höchsten Stand seit neun Jahren. Die Anteilsscheine von Sunpower gewannen 5,7 Prozent an Wert. Der zweitgrößte US-Solarzellenhersteller will 2500 Mitarbeiter und damit ein Viertel seiner Belegschaft entlassen.

Devisen: Aufwärts beim Euro

Der Euro legte erneut zu. Am Abend kostete die Gemeinschaftswährung 1,0763 Dollar und damit etwa 0,4 Prozent mehr als noch am Dienstagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs am Nachmittag auf 1,0730 Dollar fest nach 1,0734 Dollar am Dienstag.

Einen Tag vor der mit Spannung erwarteten Zinssitzung der EZB konnten weder Konjunkturdaten noch Neuigkeiten aus Italien dem Devisenhandel großen Schwung verleihen. Analysten rechnen damit, dass die EZB ihre Wertpapierkäufe um etwa ein halbes Jahr verlängern wird. Bislang laufen die Käufe, die der Konjunktur- und Inflationsbelebung dienen sollen, bis mindestens März 2017. Zugleich dürfte die Notenbank einige Ankaufbedingungen lockern. Ansonsten drohen Knappheiten insbesondere am Markt für deutsche Staatsanleihen. Die Regierungskrise in Italien dürfte auf der EZB-Pressekonferenz ein großes Thema sein.

Rohstoffe: Ölpreis fällt

Der Ölpreis, am Morgen tiefer, am Mittag höher, verlor am Abend. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete 53,29 Dollar. Das waren 1,2 Prozent weniger als am Dienstag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel 1,0 Prozent auf 50,33 Dollar.

Das US-Energieministerium hatte am Dienstag seine Prognosen für die US-Rohölproduktion für das laufende und das kommende Jahr angehoben. Die höhere Förderung in den USA dürfte laut Händlern der geplanten Begrenzung der Ölförderung durch das Ölkartells Opec entgegenwirken.

Asien: Positive Tendenzen

Mit steigenden Kursen warteten die Aktienmärkte in Ostasien zur Wochenmitte auf. Für Antrieb sorgte die Erwartung, dass die Furcht vor einer neuen Euro-Krise nach dem "Nein" beim Italien-Referendum die EZB bei ihrer Sitzung am Donnerstag zum Handeln bewegen dürfte. "Nach dem Brexit und der US-Wahl haben die Finanzmärkte gelernt, dass sich die Kurse schnell wieder erholen, auch wenn das Ergebnis nicht so ausfällt wie erhofft - entweder, weil die wirtschaftlichen Folgen zu vernachlässigen sind, oder weil sie Zeit brauchen, um sich zu zeigen", sagte Stratege Tatsushi Maeno von Okasan Asset Management.

Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans lag 0,3 Prozent im Plus und erreichte damit den höchsten Stand seit fast zwei Monaten. In Tokio kletterte der Leitindex Nikkei 0,7 Prozent auf 18.496 Punkte. Es sei aber nur schwer vorstellbar, dass die nach der US-Präsidentenwahl begonnene Rally noch lange anhalte, sagten Händler. Gewinnmitnahmen könnten jederzeit einsetzen. Auch in Hongkong, an der südkoreanischen Börse in Seoul und am chinesischen Markt in Shanghai ging es leicht nach oben. Der S&P/ASX200-Index in Australien legte knapp e1in Prozent zu.

Bei den Einzelwerten stand in Tokio der Internet- und Mobilfunkkonzern Softbank im Fokus. Das japanische Unternehmen kündigte an, 50 Milliarden Dollar in den USA zu investieren. Dies schürte Spekulationen, dass Softbank einen neuen Anlauf für eine Fusion seiner US-Mobilfunksparte Sprint mit der Telekom -Tochter T-Mobile US starten könnte. SoftBank-Aktien verteuerten sich um mehr als 6 Prozent.

Quelle: n-tv.de