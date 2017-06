Startseite

Wall Street vor mauem Start: Katar-Querelen lassen Dax tiefer sinken

Der Rekordhunger des Dax scheint erschöpft. Die politische Krise im Nahen Osten verdirbt Anlegern die Kauflaune. Zum Nachmittag baut der Leitindex seine Verluste aus und sinkt unter 12.700 Punkte.

Nach einem bereits verhaltenen Start verliert der Dax gegen Nachmittag weiter an Boden. Der deutsche Leitindex fällt zeitweise knapp unter die 12.700er Marke und damit unter das Niveau vom vergangenen Freitag. Damit hat sich der Ausbruch auf neue Rekorde laut Marktteilnehmern erst einmal als Fehlsignal entpuppt. "Sollte sich der Dax unter 12.700 festsetzen, wird sich die Konsolidierung wohl ausdehnen", meint ein Marktteilnehmer.

Mehrere Unsicherheitsfaktoren belasten den Dax zum verspäteten Wochenstart. Politische Spannungen im Nahen Osten, die nahende Wahl in Großbritannien sowie die unsicheren Aussichten in der Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) und der US-Notenbank Fed stimmen Anleger nach dem langen Pfingstwochenende vorsichtig.

Der Dax notiert am frühen Nachmittag bei 12.702 Punkten und damit 0,9 Prozent schwächer. Der Dax war vor dem verlängerten Pfingstwoche knapp unter seinem jüngsten Allzeithoch bei 12.822,94 Punkten aus dem Handel gegangen.

Für den Nebenwerte-Index MDax geht es sogar 1,0 Prozent nach unten auf 25.442 Zähler. Ein Minus von ebenfalls 1,0 Prozent verzeichnet auch der TecDax, der auf 2298 Punkte absinkt. Der Euro-Stoxx-50 verliert 0,8 Prozent auf 3552 Punkte.

"Börsianer sind heute vorsichtig nach sieben Wochen Rekordfahrt", sagt n-tv Börsenkorrespondentin Corinna Wohlfeil. Die Vorsicht am Markt könnte bis Donnerstag anhalten, weil erst dann die zentralen Ereignisse der Woche anstehen, nämlich die Anhörung des von Trump entlassenen FBI-Direktors James Comey vor einem Senatsausschuss, die EZB-Sitzung und besonders die Wahlen in Großbritannien. Hier könnte es zu Überraschungen kommen, wenngleich den jüngsten Umfragen zufolge der Vorsprung von Premierministerin Theresa May und ihrer Tory-Partei wieder gewachsen ist.

Hauptthemen ist die Lage im Nahen Osten, nachdem Saudi-Arabien, Ägypten, Bahrain und die Vereinigten Arabischen Emirate ihre diplomatischen Beziehungen zu Katar abgebrochen haben wegen des Vorwurfs, Terrorismus zu unterstützen. Auch weil das vor allem von seinem Erdgasreichtum lebende Katar die größte US-Luftwaffenbasis im Nahen Osten beherberge, sorge dies für Erstaunen. US-Präsident Donald Trump will mit den Beteiligten sprechen, um die Situation zu beruhigen, wie eine Sprecherin des Weißen Hauses inzwischen sagte.

Die Börse in Katar erholt sich nur kurz: Der Leitindex steigt in der Spitze zwar um 3,3 Prozent, rutscht dann aber wieder leicht ins Minus ab. Am frühen Nachmittag notiert er 1,6 Prozent leichter. Die Auswirkungen auf den Ölmarkt sind bislang eher moderat. Zunächst zogen die Preise am Montag an, seitdem schwanken die Preise zwischen Gewinn- und Verlustzone.

Dax: Lufthansa an der Spitze

Bei den Einzelwerten ragen im Dax die Lufthansa-Titel heraus mit einem Kursplus von 1,9 Prozent. Laut Firmenchef Carsten Spohr entwickelt sich die Nachfrage aus den USA und Asien besser als erwartet. Zudem hob der Luftfahrt-Verband IATA die Umsatz- und Gewinnprognosen für Airlines an.

Air France KLM legen in Paris 4,0 Prozent zu. In London verlieren die Titel der Iberia- und British-Airways-Mutter IAG dagegen 0,5 Prozent. An IAG ist Qatar Airways beteiligt, die wegen der Schließung des Luftraums im Golf für Flugzeuge aus Katar mit zahlreichen Flugbehinderungen rechnen muss.

SDax: Neuer Trainer pusht BVB-Aktie

Borussia Dortmund verteidigen die Gewinne aus dem frühen Handel. Der Kurs steigt gegen einen schwächeren Markt um 1,6 Prozent auf 6,35 Euro, das ist der höchste Kurs seit über 15 Jahren. "Die Verpflichtung von Peter Bosz als neuem Trainer ist bereits am Morgen eingepreist worden", sagt ein Marktteilnehmer. Entsprechende Hinweise hätten sich bereits am späten Montag verdichtet.

Rocket Internet geben 2,0 Prozent ab nach der Nachricht, dass die Tochter Delivery Hero in den kommenden Monaten an die Börse gehen will. Das sei seit längerem so erwartet worden heißt es. Zudem fehlten noch die Details.

Daneben sorgen Umstufungen für Bewegung: So fallen Wacker Chemie im MDax um 4,5 Prozent auf 96 Euro, nachdem sie von der UBS auf "Sell" von "Buy" abgestuft wurden. Auch das Kursziel wurde drastisch zusammengestrichen auf 81 nach zuvor 117 Euro.

In der dritten deutschen Reihe brechen Tom Tailor um rund 10 Prozent ein nach der Ankündigung einer Kapitalerhöhung. Der Modekonzern will auf diesem Weg 61,2 Millionen Euro einnehmen. Den Großteil wollen die Hamburger für Investitionen verwenden, hauptsächlich für die Verbesserung der Informationstechnologie und des E-Commerce.

Europa: Roche-Aktien brechen ein

Bei den europäischen Einzelaktien ragen Roche mit einem Minus 4,4 Prozent hervor. Hier harmoniert das erst kürzlich auf den Markt gebrachten Medikament Perjeta gegen Brustkrebs nicht wie erhofft mit anderen Wirkstoffen. Dies sorgt nach hohen Erwartungen für eine kräftige Enttäuschung. Die Analysten von Bryan Garnier senken darauf ihre Umsatzschätzung für das Medikament um 900 Millionen Franken und ziehen ihre Kaufempfehlung für die Aktie zurück.

Der Aluminiumhersteller Norsk Hydro verzeichnet Lieferschwierigkeiten wegen der Spannungen in Katar. Normalerweise würde ein ansässiges Gemeinschaftsunternehmen der Norweger die meisten Aluminiumexporte vom großen Hafen Jebel Ali in die Vereinigten Arabischen Emirate befördern. Dieser Hafen scheine aber für alle Lieferungen aus Katar seit Dienstagmorgen geschlossen zu sein, so Norsk Hydro. Norsk Hydro verlieren 1,2 Prozent.

USA: Wall-Street-Schwäche vor Fortsetzung?

An der Wall Street dürfte sich die leichte Schwäche nach der Rekordjagd in der Vorwoche fortsetzen. Bereits am Montag war erkennbar, dass die Risikofreude der Investoren bis auf Weiteres ausgereizt scheint. Dabei verweisen Händler vor allem auf die neuen geopolitischen Spannungen im Nahen Osten.

Die geopolitischen Sorgen fördern "Zuflüsse in die sicheren Häfen und eine Absenkung des Risikoappetites", sagt Marktanalyst Richard Perry von Hantec. Der US-Aktienterminmarkt deutet angesichts der politischen Spannungen auf einen knapp behaupteten Handelsbeginn am Kassamarkt hin.

Aber auch ohne die Politik sieht Portfolioverwalter David Vickers von Russell Investments Gründe für ein Nachlassen am Interesse an US-Aktien. "Der Markt erwartet ein höheres ökonomisches Wachstum, welches es unserer Ansicht nach nicht geben wird." Daher seien die Bewertungen in den USA zu hoch.

Devisen: Sichere Häfen wie Yen gesucht

Anleger, die das Risiko scheuen, kaufen derzeit Währungen, die als sicherer Hafen gelten. Die US-Analysefirma Factset weist darauf hin, dass der Dollar wieder unter die Marke von 110 Yen gefallen sei. Der Euro habe zwischenzeitlich ein Vier-Wochen-Tief von 1,0844 Franken erreicht.

Die Märkte seien vorsichtig im Vorfeld des bedeutsamen Donnerstag: Großbritannien wähle ein neues Unterhaus, das EZB-Treffen könnte in der Geldpolitik eine behutsame Wende einleiten, und der ehemalige FBI-Chef James Comey werde vom US-Kongress angehört.

John Hardy, bei der Saxo Bank für die Währungsstrategie verantwortlich, erklärt, dass die schwächer als erwartet ausgefallenen US-Arbeitsmarktdaten vom Freitag auf die Renditen von US-Staatsanleihen drücken und der Dollar in der Folge zum Yen abgewertet habe. Ungewöhnlich sei diesmal aber an der Yen-Stärke, dass diese mit einer relativen Stärke der Wachstumsmarktwährungen und weltweiter Risikofreude einhergehe.

Die Digitalwährung Bitcoin hat ihren Höhenflug auch zu Beginn der neuen Woche fortgesetzt. Der Wert eines Bitcoins stieg laut Berechnungen der Nachrichtenagentur Bloomberg auf einen Rekordstand von mehr als 2871 US-Dollar. Am Vormittag mitteleuropäischer Zeit mussten noch 2848 Dollar gezahlt werden. Das waren rund 17 Prozent mehr als Ende der vergangenen Woche. Händler verwiesen auf ein jüngst bekannt gegebenes Ende des Abhebungsstopps an drei großen chinesischen Bitcoin-Börsen.

Rohstoffe: Ölpreise geben nach

Wegen der Krise um Katar steigt bei Ölanlegern die Nervosität. Die Preise für den Rohstoff schwanken stark. Ein Barrel (159 Liter) der richtungsweisenden Sorte Brent aus der Nordsee verbilligt sich um 0,3 Prozent auf 49,34 Dollar. US-Leichtöl WTI gibt 0,1 Prozent nach.

Investoren befürchteten nach Meinung von Börsianern, dass die politischen Spannungen im Nahen Osten die Bemühungen des Förderkartells Opec untergraben, die Öl-Produktionsmenge zu begrenzen und das weltweit herrschende Überangebot einzudämmen.

Mit rund 620.000 Barrel pro Tag ist Katar zwar einer der kleinsten Produzenten innerhalb der Opec. Allerdings sei die Gefahr sehr real, dass die Einigkeit innerhalb des Ölkartells wegen der Spannungen in der Region nun zu bröckeln beginne, sagte Analyst Greg McKenna vom Brokerhaus AxiTrader. Katar ist außerdem der weltgrößte Exporteur von Flüssigerdgas (LNG).

Asien: Nikkei gibt deutlich nach

Am japanischen Aktienmarkt haben ein stärkerer Yen und Verluste an der Wall Street auf die Stimmung gedrückt. Der Nikkei-Index fiel im späten Handel unter die psychologisch wichtige Marke von 20.000 Punkten, die er erst in der vergangenen Woche übersprungen hatte. Der 225 Werte umfassende Index gab zum Handelsschluss rund 1,0 Prozent nach auf 19.979,90 Punkte. Der chinesische Shanghai Composite fiel um 0,2 Prozent auf 3084 Punkte. Der MSCI-Index für Aktien im Asien-Pazifik-Raum ohne Japan gab 0,2 Prozent nach.

Bei den Einzelwerten standen in Tokio die Papiere von Toshiba im Blickfeld, die gegen den Trend fast drei Prozent zulegten. Die Zeitung "Asahi" berichtete, der angeschlagene Konzern wolle mit dem US-Chiphersteller Broadcom exklusiv über den Verkauf seiner lukrativen Chipsparte verhandeln. Toshiba wollte sich nicht äußern. Durch den Verkauf erhofft sich der Konzern einen Befreiungsschlag.

Im fernöstlichen Devisenhandel verlor der Dollar gegenüber der japanischen Währung und war für 109,66 Yen zu haben. "Dass der Dollar relativ deutlich unter die Marke von 110 Yen gefallen ist, beunruhigt die Anleger", sagte Analyst Norihiro Fujito von Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities.

Quelle: n-tv.de