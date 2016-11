Marktberichte

Nikkei leicht unter Druck: Italien macht Dax-Anleger nervös

Weiter nach unten könnte es mit dem Dax auch am zweiten Tag der Handelswoche gehen. Sorgen bereitet den Anlegern das Verfassungs-Referendum in Italien. Auch die Vorgaben aus Übersee sind negativ.

Das bevorstehende Verfassungs-Referendum in Italien macht Anleger zunehmend nervös. Börsianer rechnen damit, dass es mit dem Dax weiter bergab geht. Händler erwarten den deutschen Leitindex 0,4 Prozent niedriger bei 10.543 Punkten. Bereits am Montag hatten die Sorgen vor politischer Unsicherheit in Italien den Dax 1,1 um Prozent auf 10.583 Punkte nach unten gedrückt.

"Die Märkte bleiben unruhig, weil Anleger und Börsianer Angst um den Euro und die Währungsunion haben", sagt n-tv-Börsenexpertin Katja Dofel. Durch das Referendum in Italien solle unter anderem geregelt werden, dass schneller politische Mehrheiten gebildet, und damit Gesetzesvorhaben einfacher beschlossen werden können. "Das aber macht vielen Italienern Angst vor unliebsamen Reformen, daher wird wahrscheinlich eine Mehrheit der Italiener die neue Verfassung ablehnen. Durch eine Ablehnung der Reform bekämen europakritische Bewegungen Auftrieb und das könnte sogar zu Diskussionen um einen Euro-Austritt Italiens führen", so Dofel.

Diese Art von Unsicherheit mögen die Börsen gar nicht. Sie führten zu Marktverwerfungen und insbesondere zu Problemen für die Banken, die auch italienische Staatsanleihen halten, die bei zu hoher Verschuldung oder einem Euro-Austritt deutlich an Wert verlieren würden. Der Dax und die Bankaktien schwächeln daher auch am Dienstag. Auch die Vorgaben aus den USA deuten auf fallende Kurse hin.

In den USA steht zudem die zweite Schätzung zum Bruttoinlandsprodukt auf dem Programm. Einer ersten Schätzung von Ende Oktober zufolge ist die US-Wirtschaft von Juli bis September um 2,9 Prozent gewachsen, so stark wie seit zwei Jahren nicht mehr. An der Wall Street sind die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland stabil geblieben. Der Dow Jones beendete die Sitzung 0,3 Prozent tiefer, während der Nasdaq 0,6 Prozent verlor. Der S&P-500 fiel um 0,5 Prozent.

Streik könnte Lufthansa weiter zusetzen

Mit weiteren Kursverlusten bei Lufthansa rechnen Händler. "Es ist wie befürchtet die Zeitdauer des Streiks, die zu drücken beginnt", sagt ein Händler und weiter: "Mit jedem Tag kann man 10 Millionen vom Lufthansa-Gewinn abziehen, und das belastet eben immer mehr". In der Aktie hätten am Vortag bereits stärkere Gewinnmitnahmen nach ihrer kräftigen Rally der vergangenen Wochen eingesetzt, die anhalten dürften. Dazu gesellten sich nun Abstufungen wie die von Kepler auf "Reduce" mit einem tief unter dem aktuellen Kurs von 12,34 Euro liegenden Ziel von 9,50 Euro. Dies sei ein weiteres Argument, nicht mit frischen Käufen dagegenzuhalten.

Ein Belastungsfaktor dürfte auch der Euro sein: Hier wird weiter hart um die Marke von 1,06 Dollar gerungen. Angesichts der Sorgen über das bevorstehende Referendum in Italien rechnen Händler mit einem weiteren Kursverfall. Die Parität zum US-Dollar könnte daher schon binnen weniger Tage erreicht werden. "Es ist aber nicht nur Italien, sondern die Umschichtung in US-Aktien, die zu einem Kapitalabzug aus Europa geführt hat", sagt ein Teilnehmer. Vor allem der Dax dürfte weiter darunter leiden und seine Underperformance zum S&P-500-Index weitergehen.

Gut sieht es an den Rentenmärkten aus. Hier haben wohl institutionelle Anleger das erholte Renditeniveau genutzt, um wieder Positionen aufzubauen. Der Bund-Futures befindet sich weiter im Erholungstrend, ebenso die langlaufenden Anleihen. Gute Vorlagen gibt es hier auch aus den USA, wo insbesondere die Hochszinsanleihen weiter nach oben streben.

Asien: Starker Yen belastet Japans Kurse

Nach der Vortageserholung an den meisten Börsen der Region Südostasien tritt die Mehrzahl der Handelsplätze auf der Stelle. Eine Fortsetzung der Yen-Erholung beschert der Börse in Tokio erneut Verluste. Insgesamt drücken die US-Verluste an der Wall Street leicht auf die Stimmung. Der Nikkei-225 hat 0,3 Prozent leichter bei 18.307 Punkten geschlossen, wobei vor allem Finanz- und Elektronikwerte für die Abschläge verantwortlich waren.

An den übrigen Börsen ist nicht viel los: Der australische Leitindex S&P/ASX-200 hat knapp behauptet geschlossen. In Shanghai steigt der Composite um 0,1 Prozent auf 3.279 Punkte.

In Tokio verlieren Dai-ichi Life 1,6 Prozent. Der Versicherer ist stark in US-Staatsanleihen investiert, wo die Renditen erneut gesunken sind. Nach dem Geschäftsausweis verliert der Titel des Lebensmittelkonzerns Tingyi in Hongkong 3,8 Prozent.

In Seoul steigen Samsung Electronics um 0,3 Prozent. Der Elektronikkonzern beugt sich teilweise dem Druck aktivistischer Investoren und will unter anderem die Bildung einer Holdingstrukutur für den Konzern prüfen.

Rohstoffe: Opec-Scheitern belastet Ölpreise

Die Ölpreise geben wieder nach. Vertretern der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) war es auf einem wichtigen Treffen am Vortag nicht gelungen, sich auf die Umsetzung bereits beschlossener Förderkürzungen zu einigen. Am Montag war bereits eine Zusammenkunft der Opec mit Vertretern von Förderländern, die nicht dem Ölkartell angehören, abgesagt worden. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar kostet am Morgen 47,80 US-Dollar. Das sind 44 Cent weniger als am Montag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fällt um 37 Cent auf 46,70 Dollar.

Am Montag waren die Ölpreise noch gestiegen, nachdem sich der irakische Ölminister Jabbar al-Luaibi optimistisch gezeigt hatte, doch noch eine Verhandlungslösung zu erreichen. Doch nur einen Tag zuvor hatte das mächtige Opec-Mitglied Saudi-Arabien erklärt, dass das Ölkartell seine Produktion nicht unbedingt kürzen müsse. Die Gräben innerhalb des Ölkartells bleiben offenbar groß. Was man gegenwärtig erlebe, sei ein Wettstreit unter den Opec-Mitgliedern um das größte Stück vom Kuchen, so Analysten.

Quelle: n-tv.de