Startseite

Kaum Bewegung im Dow Jones: "Irma" bringt Wall Street zum Stillstand

Auch an der Wall Street blicken die Anleger gespannt auf Hurrikan "Irma". Dennoch feiert der Kamerahersteller GoPro ein historisches Plus. Walt Disney enttäuscht dagegen. Am Arbeitsmarkt werden derweil die Folgen der texanischen Flutkatastrophe sichtbar.

Die US-Börsen haben sich am Donnerstag kaum verändert. Anleger hielten sich angesichts der Hurrikans "Irma" zurück, der am Wochenende wohl Florida treffen wird. Erst vor einigen Tagen hatte der Hurrikan "Harvey" schwere Verwüstungen in Texas und Louisiana angerichtet. Der Sachschaden dort wird auf rund 180 Milliarden Dollar geschätzt. Zudem warteten Anleger auf die Rede des Fed-Mitglieds William Dudley, um sich ein klareres Bild über den weiteren Zinskurs der US-Notenbank machen zu können.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte gab 0,1 Prozent auf 21.784 Punkte nach. Der breiter gefasste S&P-500 trat bei 2465 Zählern in etwa auf der Stelle. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verbesserte sich um 0,1 Prozent auf 6397 Punkte.

Am Donnerstag veröffentlichte Daten zeigen, dass "Harvey" auch Spuren auf dem Arbeitsmarkt hinterlassen hat: die Zahl der Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe stieg in der Woche zum 2. September um 62.000 auf 298.000 und damit auf den höchsten Stand seit fast zweieinhalb Jahren. Allein in Texas gab es ein Plus von knapp 52.000 Anträgen. Insgesamt ist der längerfristige Trend am Arbeitsmarkt aber weitgehend stabil.

Walt Disney enttäuscht

Unter den Einzelwerten sackten Papiere von Barnes & Noble um 9,4 Prozent ab. Der Quartalsgewinn des Buchhändlers blieb hinter den Erwartungen zurück. Verantwortlich dafür waren das schwache Onlinegeschäft und ein sinkende Nachfrage bei den E-Book-Readern Nook.

Scheine von Mastercard legten dagegen um 2,5 Prozent zu, nachdem der Kreditkartenanbieter höhere Einnahmen für das Gesamtjahr in Aussicht gestellt hatte. In der Hoffnung auf zusätzliche Geschäfte stiegen Anleger bei Fitbit ein. Die Aktien des Anbieters von Fitness-Armbändern kletterten um 11,4 Prozent. Genährt wurden die Spekulationen von der angekündigten Kooperation mit Dexcom.

Dank der Aussicht auf ein unerwartet gutes Quartalsergebnis steuerten Aktien von GoPro auf den größten Tagesgewinn der Firmengeschichte zu. Sie stiegen zwischenzeitlich um mehr als 22 Prozent auf ein Sieben-Monats-Hoch von 10,89 Dollar. Bei Handelsschluss betrug das Plus noch 12,6 Prozent.

Die Anteilsscheine des Medienkonzerns Walt Disney fielen dagegen 5,4 Prozent. Grund war eine Äußerung von Konzernchef Bob Iger, wonach der Gewinn je Aktie in diesem Jahr konstant bleiben wird. Analysten hatten einen Zuwachs erwartet.

In Frankfurt schloss der Dax 0,7 Prozent fester bei 12.296 Punkten. Unter anderem Entspannungssignale im Nordkorea-Konflikt stützten die Kurse.

Wenn Sie wissen wollen, was sonst noch an den Aktienmärkten passiert ist, finden Sie hier unseren Börsen-Tag.

Quelle: n-tv.de