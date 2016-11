Marktberichte

Dax-Ausbruch nach oben?: Investoren erwarten knappes Plus

Der Rückenwind aus den USA reißt nicht ab. Zumindest sind sich die Börsianer sicher: Der Dax setzt am Dienstag einen neuen Spurt auf die 10.800er-Marke an. Zudem werden die Quartalszahlen unter anderem von Merck erwartet.

Die Börsen in Europa werden am Dienstag mit einem freundlichen Handelsstart erwartet. IG sieht den Dax 55 Punkte fester bei 10.748 Punkten. Damit würde der Index, wie bereits am Vortag, zunächst in den Widerstandsbereich zwischen 10.700 und 10.830 Punkten hineinlaufen. "Es bleibt abzuwarten, ob der Dax heute nach oben ausbrechen kann", so ein Aktienhändler. Sollte er das Jahreshoch bei 10.828 Punkten herausnehmen, könnte die Jahresendrally starten. Charttechniker beziffern das mögliche Aufwärtspotenzial mit 400 Punkten.

Als einziger Dax-Konzern lässt sich Merck KGaA in die Bücher blicken. Unter anderem legen auch noch Deutsche Wohnen, Talanx und Wincor Nixdorf ihre Quartalsbilanzen vor. Mit Spannung warten Börsianer auf aktuelle Daten zum Wirtschaftswachstum im dritten Quartal in Deutschland, Italien, Portugal und der Euro-Zone.

Auch der Euro-Stoxx-50 wird ein halbes Prozent fester erwartet. Unterstützung bekommt der europäische Aktienmarkt zum einen von der Wall Street, an der der Dow-Jones-Index nach der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten nach einer Gewinnserie von sechs Tagen nun auf Rekordhoch notiert. Zudem hilft der nahe dem Jahrestief notierende Euro der exportabhängigen europäischen Wirtschaft.

Auf gute Vorgaben aus den USA können die Banken blicken. Obwohl der Zinsanstieg an den Anleihemärkten zunächst eine Pause eingelegt hat, legte der US-Sektor um weitere 3,5 Prozent zu. Gute Nachrichten gibt es auch für die Airlines. Berkshire Hathaway setzt auf große US-Fluglinien und hat sich an American Airlines Group, Delta Air Lines und United ContinentalHoldings beteiligt. Gleichzeitig hat das Investmentvehikel des Milliardärs Warren Buffett seine Beteiligung am weltgrößten Einzelhändler Wal-Mart reduziert.

In Fernost hat der starke Dollar die Aktienmärkte belastet. Investoren befürchten Kapitalabflüsse, weil die US-Währung nach dem Sieg von Donald Trump bei der US-Präsidentenwahl deutlich zugelegt hatte. Der MSCI-Index für Aktien aus der Region Asien/Pazifik ohne Japan notierte 0,1 Prozent niedriger. Seit Trumps überraschendem Sieg vergangene Woche hat der Index fast fünf Prozent eingebüßt. An der Spitze der Kursverlierer standen indische und australische Papiere.

In Tokio notierte der Nikkei kaum verändert bei 17.668 Zählern. Anleger nahmen Gewinne mit. Seit dem Wahlsieg von Trump hat der Nikkei fast neun Prozent gewonnen, vor allem weil Kursverluste des Yen die Exportchancen japanischer Firmen verbessern.

Die Ölpreise sind am Dienstag moderat gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar 45,14 US-Dollar. Das waren 71 Cent mehr als am Montag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Dezember-Lieferung stieg um 78 Cent auf 44,10 Dollar. Händler begründeten die Preisaufschläge mit Spekulationen, dass sich die Vertreter des Ölkartells Opec Ende November auf die Umsetzung einer grundsätzlich beschlossenen Förderkürzung einigen könnten. Viele Analysten bleiben jedoch skeptisch, weil die Interessenlage von Ländern wie Saudi-Arabien, Iran oder Irak sehr unterschiedlich ist. Zudem weiten viele Opec-Staaten ihre Produktion aus, anstatt sie einzuschränken oder zumindest auf hohem Niveau konstant zu halten.

Der Euro hat sich etwas von seinen Verlusten der vergangenen Handelstage erholt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0781 US-Dollar und damit einen halben Cent mehr als am Vorabend. Am Montag war der Euro auf den tiefsten Stand seit Dezember 2015 gefallen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,0777 Dollar festgesetzt.

Quelle: n-tv.de