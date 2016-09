Marktberichte

Wall Street gerät unter Druck: "Hexensabbat" nimmt Dax in die Mangel

Für kräftig Wirbel sorgt der "Große Verfall" an der Frankfurter Börse: Der Dax verliert bis zum Nachmittag immer mehr an Boden. Stop-Loss-Verkäufe setzen den Index zusätzlich unter Druck. Hauptthema sind jedoch die dramatisch einbrechenden Aktien der Deutschen Bank.

Deutlich unter Druck gerät der deutsche Aktienmarkt durch den "Großen Verfall", umgangssprachlich auch "Hexensabbat" genannt: Der Dax gerät ab Mittag ins Schlingern und rutscht bis zum Nachmittag weiter ab. Zuletzt beträgt das Minus 1,6 Prozent ab auf 10.266 Punkte. Der "Hexensabbat" hat zum Aufbau neuer Absicherungen geführt und entsprechend drücken terminmarktorientierte Verkäufe stark auf die Kurse.

Verstärkt wird der Abschwung von Stop-Loss-Verkäufen, die einsetzten, als der Dax unter 10.350 Punkte fiel. "Seitdem sind die Charts angeschlagen", sagt ein Marktanalyst. Marktteilnehmer sollten nun einen Test der 200-Tagelinie im Dax bei 10.043 Punkten einkalkulieren.

Hexensabbat Vom "Hexensabbat" oder "Großen Verfall" sprechen Börsianer, wenn der letzte Handelstag aller vier Derivate-Typen, also der Optionen und Terminkontrakte auf Indizes und einzelne Aktien, auf denselben Tag fällt. Das ist vier Mal im Jahr der Fall. Zu diesen Terminen können Aktienkurse und auch Indizes ohne wesentliche Unternehmens- oder Konjunkturnachrichten kräftig hin und her schwanken.

Eine gewissen Anteil an den Verlusten des Dax hat auch die Aktie der Deutschen Bank, die um mehr als acht Prozent einbricht. "In der Nacht sorgt die Deutsche Bank mal wieder für einen Paukenschlag an den Kapitalmärkten", kommentiert n-tv-Börsenexpertin Katja Dofel. Hintergrund ist ein Vergleichsvorschlag der US-Justiz über 14 Milliarden US-Dollar. Die Deutsche Bank äußerte in einer Mitteilung in der Nacht die Hoffnung, dass die Rechnung letztlich deutlich niedriger ausfallen werde. "Die Frage ist natürlich, wie viel Verhandlungsspielraum es hier gibt", so Dofel. Ob man auf den immer wieder angeführten Betrag von 2,6 Milliarden aus dem Fall Goldman Sachs herunterhandeln könne, sei fraglich.

Zugleich rücke wieder die Frage in den Fokus, wann in Amerika wieder die Zinsen steigen werden, sagt Dofel. Die Konjunkturdaten vom Donnerstag seien eher schlecht gewesen, vor allem im Bereich Einzelhandel, und der private Konsum sei wichtig als Triebkraft für die US-Wirtschaft. "Ökonomen und Marktteilnehmer gehen inzwischen mehrheitlich davon aus, dass bei der anstehenden September-Zinsentscheidung in der nächsten Woche die US-Zinsen noch nicht steigen werden", meint die n-tv-Börsenexpertin.

Frankfurt: Deutsche Bank am unteren Rand im Dax

Der Dax verbucht am Nachmittag ein Minus von 1,6 Prozent und purzelt auf 10.266 Punkte herab. Für den MDax geht es 0,7 Prozent nach unten auf 20.953 Zähler. Um 0,1 Prozent zulegen kann hingegen der TecDax, der auf 1763 Punkte steigt. Ein Minus von 1,4 Prozent verbucht der Euro-Stoxx-50.

Größter Verlierer im Dax sind Deutsche Bank mit einem Minus von mittlerweile 8,7 Prozent. An "die zunächst einmal exorbitant klingende" Schadenssumme von 14 Milliarden Dollar will man im Handel nicht recht glauben. "Das ist immer ein erster Aufruf bei den US-Behörden, der echte Betrag sollte deutlich darunter liegen", so ein Händler. Zu den Gewinnern im Dax zählen Vonovia mit einem Plus von 1,8 Prozent und Linde mit plus 0,3 Prozent. Es sind gleichzeitig die beiden einzigen Werte mit Aufschlägen.

Zweitgrößter Verlierer sind Eon mit einem Minus von 3,4 Prozent. Das Gewicht der Aktie im Dax fällt nach Börsenschluss von etwa 1,7 auf etwa 1,53 Prozent. Deshalb wird auch weiterhin mit starkem Verkaufsdruck gerechnet. Ob die Aktie dann ein Tief ausbildet, wird auch vom Abschreibungsbedarf auf Uniper abhängen. Der Kurs von Uniper fällt um 0,2 Prozent auf 10,13 Euro.

Die VW-Aktie gibt um 3,1 Prozent nach. Nur juristische Gründe sehen Händler hinter der jüngst nach oben geschnellten Zahl von Klagen gegen VW. Aktuell hätten sich Blackrock, Vanguard und State Street eingereiht und trieben die Klagesumme auf rund 2 Milliarden Euro, berichtete der Spiegel. "Es ist aber nicht zu befürchten, dass damit eine neue Klagewelle losgetreten wird", sagt ein Händler.

SAP fallen im Rahmen der Gesamtmarktentwicklung um 1,2 Prozent zurück. Keinen negativen Einfluss sehen Händler in den Zahlen von Oracle. Der US-Konkurrent hatte zwar mit seinem Gewinnausblick auf das zweite Quartal enttäuscht und die Aktien damit nachbörslich fast 2 Prozent gedrückt. "Der Markt hat aber zuletzt nur auf Marktanteilsverschiebungen zwischen den beiden und den generellen Verlauf im Cloud-Geschäft geschaut", so ein Händler.

Im TecDax sind Cancom besonders gefragt mit einem Plus von knapp 6 Prozent. Grund sei der sehr erfolgreiche Verlauf einer Roadshow, heißt es. "Cancom hat einen sehr optimistischen Eindruck hinterlassen können", sagt ein Händler: "Das hat die Phantasie auf ein mögliches 'Mehr' bei Umsatz und Gewinn geweckt"

USA: Wall Street eröffnet im Minus

Kursverluste bei Finanzwerten wegen der drohenden Mega-Strafe für die Deutsche Bank belasten zum Wochenschluss die Wall Street. Dadurch kommen nicht nur Deutsche-Bank-Aktien unter die Räder, sondern auch die Titel der US-Konkurrenten Goldman Sachs und JP Morgan. Auf die Stimmung drückt zudem der niedrigere Ölpreis und die Nervosität vor der anstehenden Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed in der kommenden Woche.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte eröffnet 0,5 Prozent im Minus bei 18.127 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 verliert 0,4 Prozent auf 2137 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq gibt 0,2 Prozent auf 5237 Punkte nach.

Bei Exxon geht es 0,5 Prozent nach unten. Die Behörden des Bundesstaates New York prüfen einer Zeitung zufolge, warum der Energiekonzern trotz des Einbruchs beim Ölpreis keine Abschreibungen vorgenommen hat.

Auch Oracle-Anleger ziehen sich zurück, nachdem der US-Softwarekonzern mit seinem Zwischenbericht zum ersten Geschäftsquartal hinter den Erwartungen zurückgeblieben war. Die Aktien fallen um 2,8 Prozent. Dagegen gehören die Anteilsscheine von Intel mit einem Plus von 3,4 Prozent zu den Gewinnern. Der Chipkonzern hob seine Prognose für das dritte Quartal an, weil die Nachfrage nach PCs gestiegen ist.

Asien: Erleichterung über Zinspolitik

Die Aktienmärkte in Asien haben zum Wochenausklang zugelegt. Wie zuvor an der Wall Street gab auch in Fernost den Kursen Auftrieb, dass den Anlegern ein Zinsschritt der US-Notenbank Federal Reserve im September zunehmend unwahrscheinlicher erscheint. Hintergrund waren eine Reihe enttäuschender US-Wirtschaftsdaten. "Wer immer noch eine Zinserhöhung der Fed in der kommenden Woche fordert, wird sich ärgern", sagte Marktstratege Chris Weston vom Broker IG am Freitag. In China, Taiwan und Hongkong blieben die Aktienmärkte wegen eines Feiertags geschlossen.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index schloss 0,7 Prozent höher bei 16.519 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,8 Prozent und lag bei 1312 Punkten. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um 0,4 Prozent.

Bei den Einzelwerten in Tokio legten insbesondere die Zulieferer von Apple deutlich zu, nachdem der US-Konzern einem Ausverkauf der ersten Fuhre des neuen iPhone 7 Plus vermeldet hatte. Die Aktien von Murata Manufacturing stiegen um 4,2 Prozent, die Titel von Alps Electric um 6,3 Prozent und die Papiere von TDK um fast vier Prozent.

Rohstoffe: Ölpreis gibt nach

Die Ölpreise sinken auch am Nachmittag. Ein Barrel Brent zur Lieferung im November kostet 45,69 US-Dollar. Das sind 90 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass WTI zur Lieferung im Oktober fällt um 96 Cent auf 42,95 Dollar.

Zum Wochenschluss hätten die Sorgen vor einem weiterhin zu hohen Angebot auf dem Ölmarkt überwogen, erklären Händler die fallenden Preise. Zuletzt hatten die wichtigen Förderländer Libyen und Nigeria eine Ausweitung der Ölexporte angekündigt. Außerdem war die Internationale Energieagentur im Verlauf der Woche davon ausgegangen, dass das Überangebot an Rohöl länger andauern könnte als bisher gedacht.

Devisen: Euro rutscht unter 1,12-Dollar-Marke

Wieder aufkeimende Zinsfantasien bei Börsianern versetzen dem Dollar einen kräftigen Schub versetzt. Der Euro fällt im Gegenzug um 0,6 Prozent auf 1,1176 Dollar, das ist der tiefste Stand seit zehn Tagen.

Auslöser für den Rutsch waren die Verbraucherpreise in den USA, die im August im Vergleich zum Vorjahr um 1,1 Prozent gestiegen sind und damit stärker als erwartet. Börsianer sehen die Wahrscheinlichkeit einer US-Zinserhöhung im Dezember an den Terminmärkten nun wieder bei mehr als 50 Prozent. Deutlich weniger Experten gehen davon aus, dass die US-Notenbank Fed bereits bei ihrer Sitzung in der kommenden Woche an der Zinsschraube dreht.

Quelle: n-tv.de